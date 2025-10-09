ETV Bharat / state

മകളുടെ കാമുകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച് പിതാവ്; ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം എറണാകുളത്ത്

തിങ്കളാഴ്‌ച (ഒക്‌ടോബർ 6) രാത്രി വിദ്യാർഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ആന്തരിക അവയവത്തിനും ദേഹമാസകലവും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു

representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2025 at 12:08 PM IST

എറണാകുളം: മകളുടെ ആൺസുഹൃത്തിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ച കേസിൽ പിതാവ് അറസ്‌റ്റിൽ. വിദ്യാർഥിയായ ആൺസുഹൃത്തിനെ ഫോണിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എറണാകുളത്തെ കോതമംഗലത്താണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് അജിലാലിനെ കോതമംഗലം പൊലീസ് അറസ്‌റ്റുചെയ്‌തു.

അടുത്തിടെയാണ് അജിലാൽ തൻ്റെ മകൾക്ക് പതിനേഴ് വയസുള്ള ആൺസുഹൃത്തുമായി ബന്ധമുള്ളതായി അറിയുന്നത്. പിന്നീട് മകളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ആൺകുട്ടിക്ക് പിതാവായിരുന്നു സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ തിങ്കളാഴ്‌ച (ഒക്‌ടോബർ 6) രാത്രി ആൺകുട്ടിയോട് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അജിലാൽ കുട്ടിയെ ബലമായി കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി.

തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് അജിലാൽ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയത്. സഹായത്തിന് സുഹൃത്തും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവിടെയെത്തിച്ച് കെട്ടിടത്തിൽ പൂട്ടിയിടുകയും കുട്ടിയുടെ ദേഹമാസകലം മർദിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മർദനത്തിൽ ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്കും ശരീരമാസകലവും ചതവുകളും മുറിവുകളും ഉള്ളതായി എഫ്‌ഐആറിൽ പറയുന്നു.

പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കാറിൽ ബലമായി കയറ്റി കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയും ചെയ്‌തെന്ന് കുട്ടി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ പൊലീസ് ബിഎൻഎസിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

