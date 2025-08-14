എറണാകുളം: കേരള ടൂറിസത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകി കൊച്ചി കായലിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന സീപ്ലെയിൻ പദ്ധതി എട്ടു മാസമായിട്ടും യാഥാർഥ്യമാകാത്തതിന് പിന്നാലെ, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ അസാധാരണമായ കണ്ടുപിടുത്തം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ബോൾഗാട്ടി സ്വദേശിയായ ആൻസലനാണ് വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ഓടുന്ന, സീപ്ലെയിൻ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു അത്ഭുത ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി കായലിൻ്റെ ഓളങ്ങളെ കീറിമുറിച്ച് ആൻസലൻ്റെ സീപ്ലെയിൻ ഓടുന്നത് കാണുമ്പോൾ, പലരും വിശ്വസിച്ചുപോകും കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായെന്ന്. ചെറുപ്പം മുതൽ ബോട്ടുകളോടും കൊച്ചി കായലിനോടുമുള്ള അഭിനിവേശമാണ് ആൻസലനെ ഈ രംഗത്തേക്ക് നയിച്ചത്.
'ഗോഡ്സൺ എഞ്ചിനീയറിങ്' എന്ന സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ വെൽഡിങ് ജോലികളും ചെറിയ തോതിൽ ബോട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ചെയ്തുവരുന്നതിനിടയിലാണ് സീപ്ലെയിൻ മാതൃകയിലുള്ള ബോട്ട് എന്ന ആശയം ആൻസലൻ്റെ മനസിൽ ഉദിച്ചത്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായ മകൻ ഗോഡ്സണും ഈ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകി.
ഒരു മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ആൻസലൻ സീപ്ലെയിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചു. ഉടൻതന്നെ ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെ കടമക്കുടി പോലുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ ഈ ബോട്ട് ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന് ആൻസലൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സ്പീഡ് ബോട്ടുകളേക്കാൾ സുരക്ഷിതത്വമുള്ളതാണ് തൻ്റെ സീപ്ലെയിൻ എന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. സ്പീഡ് ബോട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശക്തിയുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനും കൊച്ചിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നേരിട്ട് കാണിക്കാനും തൻ്റെ ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആൻസലൻ. നാട്ടുകാർ 'ഭ്രാന്തൻ' എന്ന് പരിഹസിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഒരു പുതുമ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ഉറച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്.
ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഈ സീപ്ലെയിൻ മാതൃകയിലുള്ള ബോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആൻസലന് ചെലവായത്. നിലവിലുള്ള ബോട്ടിന് ലൈസൻസ് ലഭിച്ച ശേഷം, ഇതേ മാതൃകയിൽ കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനും, തൻ്റെ ഈ ആശയം ടൂറിസം മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് വിശദീകരിക്കാനും ആൻസലന് ആഗ്രഹമുണ്ട്.
ഈ ബോട്ടുകളെ സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അതിന് ചെലവ് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ, ആൻസലൻ്റെ ഈ സീപ്ലെയിനിലെ ബൾബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
കൊച്ചി കായലിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി തലങ്ങും വിലങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇത്തരം ബോട്ടുകളാണ് ഈ സാധാരണക്കാരനായ കൊച്ചിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ളത്.