മുന്നറിയിപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ മത്സ്യബന്ധനം; വള്ളം പിടിച്ചെടുത്തു, മത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറം കടലിലൊഴുക്കി
മുന്നറിയിപ്പുകള് അവഗണിച്ച് മത്സ്യബന്ധനം. വള്ളങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്ത് ഫിഷറീസ് സംഘം. 5000 കിലോ മത്തിയാണ് വള്ളത്തില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്.
Published : October 2, 2025 at 1:44 PM IST
തൃശൂർ: മുന്നറിയിപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ മത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച മത്സ്യബന്ധന വള്ളം ഫിഷറീസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തൃശൂർ ചേറ്റുവ ഹാർബറിൽ നിന്നാണ് വള്ളം പിടിച്ചെടുത്തത്. വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 10 സെൻ്റിമീറ്ററില് താഴെ വലിപ്പമുള്ള 5,000 കിലോ ചെറിയ മത്തി ഫിഷറീസ് അധികൃതർ പിടികൂടി.
ചാവക്കാട് തിരുവത്ര സ്വദേശി ഹാരിഫിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മഹാദേവൻ എന്ന വള്ളമാണ് ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയത്. വള്ളത്തിന് രജിസ്ട്രേഷനും ലൈസൻസും ഇല്ലെന്ന് അധികൃതരുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പിടിച്ചെടുത്ത 5,000 ചെറുമത്സ്യങ്ങളെ പിന്നീട് പുറം കടലില് ഒഴുക്കികളഞ്ഞു.
വള്ളം ഉടമയിൽ നിന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പിഴ ഈടാക്കും. അഴീക്കോട് ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡകറക്ടർ സി.സീമയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർ അശ്വിൻ രാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് വിജിലൻസ് സംഘമാണ് വള്ളം പിടിച്ചെടുത്തത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് അബ്ദുല് മജീദ് പോത്തന്നൂരാൻ അറിയിച്ചു.
