മാടായിപ്പാറയിലെ പലസ്‌തീൻ അനുകൂല പ്രകടനം; വിഷയം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഉയർത്താൻ ഒരുങ്ങി ബിജെപി

ഓണവും നബി ദിനവും ഒന്നിച്ചു വന്ന വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട് 6 മണിയോടെയായിരുന്നു വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ പലസ്‌തീൻ അനകൂലം പ്രകടനം നടന്നത്.

Girls Islamic Organisation activists Organizes Pro palestine rally (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2025 at 1:52 PM IST

കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയിലെ ജൈവ പരിസ്ഥിതി മേഖലയായ മാടായിപ്പാറയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ പലസ്‌തീൻ അനുകൂല പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തിയത് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഉന്നയിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ബിജെപി. സംഭവത്തില്‍ ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ 30 പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഷ്‌ട്രീയ ആയുധമാക്കാൻ ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നത്. ഓണവും നബി ദിനവും ഒന്നിച്ചു വന്ന വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട് 6 മണിയോടെയായിരുന്നു വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ പലസ്‌തീൻ അനകൂലം പ്രകടനം നടന്നത്.

ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് നാശം വരുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കൊടികളും ബാനറുകളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അഫ്ര ശിഹാബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മാടായിപ്പാറയിലെ ദേവസ്വം ഭൂമിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത്. ചിറക്കൽ കോവിലകത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉള്ള ഭൂമിയിൽ ആണ് പലസ്‌തീൻ അനുകൂല പ്രകടനം നടന്നത്. മാടായിയിൽ പലസ്‌തീൻ അനുകൂല പ്രകടനം നടത്തിയവരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആണ് ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം.

പലസ്‌തീൻ അനുകൂല പ്രകടനത്തിനെതിരെ ബിജെപി (ETV Bharat)

മാടായിപ്പാറ ദേവസ്വം ഭൂമിയിലാണ് തിരുവോണ ദിവസം ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നാൽപ്പതോളം പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യവും മുഴക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പെൺകുട്ടികൾ പോലും രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ളതെന്നും ബിജെപി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എ.വി. സനൽ കുമാർ പ്രതികരിച്ചു. അതീവ ഗൗരവത്തോടെ ഈ പ്രശ്‌നത്തത്തെ കാണണം.

നിസാര വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസെടുത്ത് പ്രശ്‌നത്തെ ലഘൂകരിക്കാനാണ് പൊലീസ് അധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തണം. ഇവർക്കുവേണ്ടി സഹായം ചെയ്‌തവരെയും കണ്ടെത്തണം. ഒരു സ്‌കൂൾ ബസിലാണ് പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തകരെ മാടായിപ്പാറയിൽ എത്തിച്ചത്. സ്‌കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കണം. സ്‌കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി വേണം. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യവിലോപം തുടരുകയാണെന്നും സനൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.

രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തകരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, വാദിഹുദ സ്‌കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം തുടരാനാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം.

വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ


മാടായിപാറ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയാണ്. മാടായിപ്പാറയിലാണ് പ്രകടനം നടന്നതെങ്കിലും മാടായിപ്പാറ എന്നത് ചിറക്കൽ കോവിലകത്തിൻ്റെ അതീനതയിലുള്ള ഭൂമിയാണ് എന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് മാടായിക്കാവ് തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നടന്ന ഈ പ്രകടനത്തിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നത്.

മാടായി കോളേജ് വാദിഹുദ തുടങ്ങി നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. പുരാതന ജൂത കുടിയേറ്റക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ണാടി ആകൃതിയിലുള്ള കുളം, ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിർമിച്ച കോട്ട എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആകർഷണങ്ങളുണ്ട്. പുരാതന ജൂത കുടിയേറ്റക്കാരുമായി ബന്ധമുള്ള ഈ കുളം മാടായിപ്പാറയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഓണക്കാലത്ത് കാക്കപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് പരവതാനി വിരിച്ചും വേനൽക്കാലത്ത് പാറപ്പുല്ല് കൊണ്ട് വർണ്ണ വിസ്‌മയം തീർത്തും മഴക്കാലത്ത് പച്ചക്കടലായും സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് മാടായിപ്പാറ.

പ്രതികരിച്ച് അനൂപ് ആൻ്റണി

ചിറക്കല്‍ കോവിലകത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവസ്വം വക ഭൂമിയിൽ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഹമാസിൻ്റെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി മതമൗലികവാദികൾ പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ കേരള പൊലീസിന് മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അനൂപ് ആൻ്റണി പ്രതികരിച്ചു.

ശാസ്‌താംകോട്ട ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂക്കളത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂര്‍' എന്ന് എഴുതിപ്പോയതിന് സൈനികർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തുതും ഇതേ പിണറായി പൊലീസ് എന്നും മതേതരത്വം പൂത്തുലയുകയാണ് കേരളത്തിൽ എന്നും വിമര്‍ശിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

PALESTINE DEMONSTRATION MADAYIPARABJP KERALAMADAYIPARA PALESTINE SUPPORTGIRLS ISLAMIC ORGANISATION ACTIVISTMADAYIPARA PALESTINE CONTROVERSY

