ETV Bharat / state

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ പാലക്കാട് എത്തുമെന്ന് വിവരം; എംഎൽഎ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ബിജെപി

ഒരു മാസത്തോളമായി രാഹുൽ മണ്ഡലത്തിൽ വന്നിട്ട്. ഇതിനിടെ വിവാദങ്ങള്‍ പലതും ആളിക്കത്തി. ഇന്ന് രാഹുൽ മണ്ഡലത്തിൽ എത്തുമെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ബിജെപി പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചത്.

BJP RAHUL MAMKOOTATHIL palakkad BJP PROTESTS IN FRONT OF MLA OFFICE
Rahul Mamkootathil (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 20, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ പാലക്കാട് എത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ എംഎൽഎ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ ബിജെപി പ്രതിഷേധം. ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എ ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ബിജെപി പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചു

സ്ത്രീകളോടും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തിയോടും മോശമായി പെരുമാറിയതിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാഹുലിനെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ രാഹുൽ പാലക്കാട് എത്തുമെന്നായിരുന്നു വിവരം.

ഇതോടെ ആറ് മണിയ്‌ക്ക് ബിജെപിയുടെ വനിതാ പ്രവർത്തകർ ഉള്‍പ്പെടെ പ്ലക്കാർഡുകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി. രാഹുലിനെ വീണ്ടും മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് ബിജെപി പറയുന്നത്. ട്രെയിനിൽ എത്തുമെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതോടെ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുറത്തും പ്രവർത്തകർ തടിച്ചുകൂടി. രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ പൊലീസ് എത്തി പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌താണ് നീക്കിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ സമരം തുടരുമെന്ന് ബിജെപി ജില്ലാ നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് രാഹുൽ ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിലെത്തില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നും നാളെയുമായി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ തീരുമാനം. അതേസമയം രാഹുൽ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സിപിഎം തടയില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

മോശം പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ

യുവനടിയും മോഡലുമായ യുവതി പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് രാഹുലിന് കുരുക്ക് മുറുകിയത്. നേതാവിൻ്റെ പേര് പറയാതെയായിരുന്നു ആരോപണമെങ്കിലും, പിന്നാലെ രാഹുൽ പല സ്ത്രീകൾക്കും അയച്ച അശ്ലീല വാട്‌സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ശബ്‌ദ സന്ദേശങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.

ഒരു മുതിർന്ന വനിതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് മെസഞ്ചറിലൂടെ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായി പുറത്തുവന്നതോടെ കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു യുവതിയുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതോടെ കോണ്‍ഗ്രസിനകത്തു തന്നെ രാഹുൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു.

Also Read: മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരേ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് നല്‍കി രമേശ് ചെന്നിത്തല; പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരായ നടപടി സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപണം

For All Latest Updates

TAGGED:

BJPRAHUL MAMKOOTATHILPALAKKADBJP PROTESTS IN FRONT OF MLA OFFICEBJP PROTEST RAHULS ARRIVAL PALAKKAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.