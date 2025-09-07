ETV Bharat / state

ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ആഘോഷം ഒബിസി മോർച്ചയെ ഏൽപ്പിച്ചു; ബിജെപിയില്‍നിന്ന് രാജിവെച്ച് ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം ബാഹുലേയൻ

തിരുവനന്തപുരം അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ബാഹുലേയൻ ബിജെപിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നാണ് രാജിവെച്ചത്

ബാഹുലേയൻ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ്,ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ആഘോഷം എറണാകുളം നോര്‍ത്ത് പോസ്റ്റര്‍ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 11:15 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ആഘോഷം ബിജെപി ഒബിസി മോർച്ചയെ ഏൽപ്പിച്ച പാർട്ടി തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗവും എസ്എൻഡിപി യൂണിയൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ കെ എ ബാഹുലേയൻ പാർട്ടി വിട്ടു. സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം രാജി പ്രഖ്യാപനം അറിയിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ബാഹുലേയൻ ബിജെപിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നാണ് രാജിവെച്ചത്.

"ചതയദിനാഘോഷം നടത്താൻ ബിജെപി ഒബിസി മോർച്ചയെ ഏൽപ്പിച്ച സങ്കുചിത ചിന്താഗതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഞാൻ ബിജെപി വിടുന്നു," എന്നായിരുന്നു ബാഹുലേയൻ്റെ പോസ്റ്റ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ആഘോഷമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജയന്തിയെ ചുരുക്കുന്നത് സങ്കുചിതമായ ചിന്താഗതിയാണെന്നും ബാഹുലേയൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ആഘോഷം ഇങ്ങനെയാണോ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ബിജെപി നടത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്തിനാണ് ഒബിസി മോര്‍ച്ചയെ നടത്താന്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നതെന്തിനാണെന്നാണ് ബാഹുലേയന്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഒബിസി മോര്‍ച്ചയെകൊണ്ട് ഇത് നടത്തിക്കുന്നതില്‍ തനിക്ക് എതിര്‍പ്പുണ്ടെന്നാണ് ബാഹുലേയന്‍ പറയുന്നത്. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ തൻ്റെ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗുരുദേവൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഇത്രയും സങ്കുചിതമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തുടരാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ബാഹുലേയൻ പറഞ്ഞു.

സമാന വിഷയത്തില്‍ ഇന്നലെ മുന്‍ ഡിജിപിയും ബിജെപി നേതാവുമായി ടി പി സെന്‍കുമാറും ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഒബിസി മോര്‍ച്ചയാണോ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത്. ഗുരു എല്ലാവരുടേയുമാണ്. ഒബിസിക്കാരുടേത് മാത്രമല്ലെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞത് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ലേയെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

'ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒബിസി മോർച്ചയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ബിജെപി , ഗുരുദേവൻ 1916ൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാം ഒരു വർഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ആളല്ലന്നും നാം ജാതി ഭേദം വിട്ടിട്ടു സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും ഗുരുദേവൻ അരുളിച്ചെയ്തതാണ്. അത്‌ നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴും അറിയില്ലേ?' എന്ന് സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ സെന്‍കുമാര്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ഇന്ന് നാടെങ്ങും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഗുരുവിൻ്റെ ജന്‍മസ്ഥലമായ ചെമ്പഴന്തിയില്‍ തിരുവോണ ദിനത്തില്‍ രാവിലെ ശ്രീനാരായണ ധര്‍മസംഘം ട്രസ്റ്റ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ശുഭാംഗാനന്ദ ധര്‍മപതാക ഉയര്‍ത്തിയതോടെയാണ് ആഘോഷപരിപാടികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ജയന്തി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജന്‍മഗൃഹമായ വയല്‍വാരം വീടും ഗുരുകുലവും ചെമ്പഴന്തിയിലേക്കുള്ള പാതകളും അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ എസ്എന്‍ഡിപി ശാഖകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഘോഷയാത്രയും ആഘോഷവും ഇന്ന് നടക്കും.

