ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റിനെതിരെ പീഡന പരാതി; കള്ളപ്പരാതി കോടതി വരെ തള്ളിയതെന്ന് സി കൃഷ്ണകുമാര്‍ - COMPLAINT AGAINST C KRISHNAKUMAR

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇ-മെയിൽ വഴി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് യുവതി പരാതി അയച്ചത്. കൃഷ്ണകുമാർ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം.

C KRISHNAKUMAR BJP SEXUAL HARASSMENT RAJEEV CHANDRASHEKHAR
സി കൃഷ്ണകുമാര്‍ (Facebook.com)
Published : August 27, 2025 at 11:10 AM IST

തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്: ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും കോര്‍ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സി. കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ പീഡന പരാതി. പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി കാണിച്ച് പാലക്കാട്ടുകാരിയായ യുവതി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനാണ് പരാതി നൽകിയത്. ബിജെപിയിലെ ഉന്നത നേതാക്കൾക്കും ആർഎസ്എസ് കാര്യാലയത്തിലും നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്ന് യുവതി പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇ-മെയിൽ വഴി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് യുവതി പരാതി അയച്ചത്. കൃഷ്ണകുമാർ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. ബി.ജെ.പിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും ആർ.എസ്.എസ് കാര്യാലയത്തെയും സമീപിച്ചിട്ടും നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനാലാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷന് പരാതി നൽകിയതെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി.

എളമരക്കരയിലെ ആര്‍എസ്എസ് കാര്യാലയത്തില്‍ എത്തി ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി മാസ്റ്റര്‍ക്കും ബിജെപി നേതാക്കളായ വി മുരളീധരന്‍, എ ടി രമേശ്, സുഭാഷ് എന്നിവര്‍ക്കും പരാതി നല്‍കിയിയിരുന്നെന്നും പരാതിയില്‍ യുവതി പറയുന്നു. തന്നെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരാള്‍ ഇപ്പോള്‍ പാലക്കാട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ സമരത്തിൻ്റെ മുന്‍നിരയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന വഞ്ചനാപരമാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാറിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കണമെന്നും യുവതി പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ഓഫീസ് യുവതിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നിലവിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം, യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് സി. കൃഷ്ണകുമാർ രംഗത്തെത്തി. ഇത് സ്വത്ത് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചുകാലം മുൻപ് തനിക്കെതിരെ വന്ന പരാതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2023-ൽ കോടതി തനിക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പാലക്കാട്ട് വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

2010ല്‍ അന്യമതസ്തനെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് താമാസം മാറിയ ഭാര്യാസഹോദരിയാണ് പരാതിക്കാരിയെന്ന് കൃഷ്ണകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. 2014ല്‍ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് അസുഖം മൂലം ആശുപത്രിയിലായ സമയത്ത് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മൂത്തമകളായ തൻ്റെ ഭാര്യയുട പേരില്‍ പിതാവ് സ്വത്തുക്കള്‍ എഴുതി വച്ച വില്‍പത്രം കണ്ടത്. അന്നു തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ഭാര്യസഹോദരി അക്രമം കാട്ടി. തുടര്‍ന്ന് ഭാര്യ പിതാവ് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ആയി എത്തിയ ശേഷവും വീട്ടിലെത്തി അക്രമാസക്തയാ.

തുടര്‍ന്ന് സ്വത്തു തര്‍ക്കത്തില്‍ കോടതിയില്‍ കേസും താന്‍ അക്രമിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചെന്നു കാട്ടി പൊലീസിലും പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ജഡ്ജി മുന്‍പാകെ ഭാര്യ പിതാവ് എത്തി മൊഴി നല്‍കിയതോടെ 2023 ഓഗസ്റ്റ് 16 സ്വത്തു തര്‍ക്കകേസ് അനുകൂല വിധി ഉണ്ടായി. പൊലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പീഡനത്തിനടക്കം തെളിവില്ലാത്തതിനാല്‍ എഫ്ഐആറില്‍ നിന്നു വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ 2024 ജൂലൈ 24 ന് പരാതിയില്‍ തെളിവില്ലാത്തതിനാല്‍ അതിലും തനിക്ക് അനുകൂല വിധി വന്നിരുന്നു.

ഈ സംഭവമാണ് ഇപ്പോള്‍ വലിയ സംഭവമായി കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് 2015ലും 20തിലും എല്ലാ ഉയര്‍ന്ന് ആരോപണമായിരുന്നെന്നും തെളിവില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടിതല അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായതാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയില്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ തനിക്കെതിരേ നീക്കം നടത്തിയ സന്ദീപ് വാര്യര്‍ എന്ന അസുരവിത്ത് ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്ന് അതേ പരിപാടി നടത്തുന്നു എന്നേയുള്ളൂ എന്നും കൃഷ്ണകുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

C KRISHNAKUMARBJPSEXUAL HARASSMENTRAJEEV CHANDRASHEKHARCOMPLAINT AGAINST C KRISHNAKUMAR

