എറണാകുളം: സ്ത്രീകളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നേതാവ് വി മുരളീധരൻ രംഗത്ത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എംഎൽഎയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വി.മുരളീധരന്
"പാലക്കാട് എംഎൽഎക്കെതിരെ നിരവധി തവണ അശ്ലീല പെരുമാറ്റം ആരോപിച്ച് ഗുരുതരമായ പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായ ആളുകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
ഈ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് എന്താണ്? കുറ്റാവാളികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്ദേഹത്തിന് എംഎൽഎയായി തുടരാൻ അധികാരമില്ല. അദ്ദേഹം ഉടൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കേരള ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനൂപ് ആൻ്റണി ജോസഫും മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. "കോൺഗ്രസ് നേതാവും കേരളത്തിലെ എംഎൽഎയുമായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നിരവധി പെൺകുട്ടികൾക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് മ്ലേച്ഛായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അത്തരം അശ്ലീലക്കാർക്കെതിരെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് സമൂഹത്തിലെ മഹത്തായ ആദർശങ്ങളുടെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുക. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു നാടകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനമെടുക്കണം. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് അനൂപ് ആൻ്റണി ജോസഫും പറഞ്ഞു.
ഹണി ഭാസ്കരൻ പറയുന്നത്: എഴുത്തുകാരിയായ ഹണി ഭാസ്കരൻ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ രാഹുൽ തനിക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായി പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായ സന്ദേശങ്ങൾ വന്നു. നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസിലായപ്പോൾ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് നിർത്തിയെന്നും ഹണി ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ പലതവണ തനിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായും ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതായും നടിയും മോഡലുമായ റിനി ആൻ ജോർജ് ആരോപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന് വന്നത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതായും നിരവധി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഭാര്യമാരും പെൺമക്കളും നേതാവിൽ നിന്ന് സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും റിനി പറഞ്ഞു." സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഏത് സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നും റിനി ചോദിച്ചു.
പാരാതി നൽകിയിട്ടും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നേതാവിന് അവസരങ്ങൾ തുടർന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കും സമാനമായ അനഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് താൻ സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും റിനി പറഞ്ഞു.
