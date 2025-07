ETV Bharat / state

അമ്മ തണലില്ലാതെ ശസ്ത്രക്രിയയ്‌ക്കായി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തി ബിന്ദുവിൻ്റെ മകള്‍ നവമി - NAVAMI CAME TO THE MEDICAL COLLEGE

ശസ്ത്രക്രിയയ്‌ക്കായി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തി ബിന്ദുവിൻ്റെ മകള്‍ നവമി ( ETV Bharat )