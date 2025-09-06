ബിഹാർ- ബീഡി പോസ്റ്റ് വിവാദം; സോഷ്യൽ മീഡിയ വിങ് ചുമതലയൊഴിഞ്ഞ് വിടി ബൽറാം, തെറ്റു പറ്റിയെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്
സോഷ്യൽ മീഡിയ വിങിൻ്റെ ചുമതലയൊഴിയാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നെന്നും ചുമതല ഒഴിയുന്നതിന് പോസ്റ്റുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നും ബൽറാം
Published : September 6, 2025 at 6:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കേരള ഘടക വിങ്ങിൻ്റെ ചുമതലയൊഴിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിടി ബൽറാം. തൻ്റെ തീരുമാനം കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജിഎസ്ടി പരിഷ്ക്കരണത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേരള ഘടകം എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ച പോസ്റ്റ് വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. 'ബിഹാറും ബീഡിയും ബിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനാൽ ഇനി മുതൽ അത് ദോഷകരമല്ല' എന്ന പോസ്റ്റാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തിയത്.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പുകയില ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി വെട്ടിക്കുറച്ചതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പരാമർശം. എന്നാൽ വിഷയം വിവാദമായതോടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ബിഹാറിൽ നടന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര സമാപിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ വിവാദ പോസ്റ്റ്.
അതേസമയം, വിഷയത്തില് ക്ഷമാപണം നടത്തി സണ്ണി ജോസഫ് രംഗത്തുവന്നു. സംഭവത്തിൽ ജാഗ്രതക്കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും തെറ്റ് പറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വിങ് പുനസംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിങിൻ്റെ ചുമതലയൊഴിയാൻ താൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാണെന്നും നേരത്തെ നൽകിയ പോസ്റ്റുമായി ചുമതലയൊഴിയലിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നും ബൽറാം പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വിങ്ങിനെ പുനസംഘടിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ നിർദേശം തേടിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിഹാറിനെ തരംതാഴ്ത്തി എന്ന കാരണം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി ദേശീയതലത്തിലും ഈ പോസ്റ്റ് ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. പോസ്റ്റിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലും ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സാമ്രാട്ട് ചൗധരി കോൺഗ്രസ് ബിഹാറിനെ അവഹേളിച്ചെന്നും ഉന്നയിച്ചു. ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമ്മയെ അപമാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബിഹാറിനെ മുഴുവനാണ് അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് ഇടതുപക്ഷവും വിമർശനവുമായി രംഗത്തുവന്നു. ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് കോൺഗ്രസിനെ പരസ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രാദേശിക വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയിലെ ബീഡി നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എറ്റവും മുന്നിലാണ് ബിഹാർ. എന്നാൽ ബീഡികൾക്ക് കുത്തനെ കുറവ് വരുത്തിയ പരിഷ്കരിച്ച ജിഎസ്ടി നിരക്കുകള് നോക്കിയാൽ ബീഡിക്ക് നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന 28 ശതമാനത്തിന് പകരം ഇനി 18 ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കും. പാൻ മസാല, ഗുഡ്ക, സിഗരറ്റ്, സർദ പോലുള്ള പുകയില, ബീഡി എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കും പുതിയ നിരക്കുകൾ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. പരിഷ്കാരങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വാദം. മിക്ക കേസുകളിലും നികുതി നിരക്കുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
