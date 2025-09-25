'ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ്'; ജല് ജീവന് മിഷന് പദ്ധതി കുടിശിക ഇനിയും വൈകിയാല് വലിയ പ്രതിഷേധമെന്ന് കരാറുകാര്
എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും ശുദ്ധജലമെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ബൃഹദ് പദ്ധതിയാണ് ജല് ജീവന് മിഷന്.
Published : September 25, 2025 at 4:50 PM IST
തൃശൂര്: ജല് ജീവന് മിഷന് പദ്ധതികളുടെ പേരില് സര്ക്കാര് നല്കേണ്ട കുടിശിക ലഭിക്കാത്തതിനാല് സംസ്ഥാനത്തെ കരാറുകാര് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണെന്ന് ജല് ജീവന് മിഷന് കോണ്ട്രാക്ടേഴ്സ് സംയുക്ത സമിതി. കുടിശിക ഇനത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ അറന്നൂറിലധികം കരാറുകാര്ക്കു കഴിഞ്ഞ 18 മാസമായി സര്ക്കാര് നല്കാനുള്ളത് 6,000 കോടി രൂപയാണെന്നും സംയുക്ത സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും ശുദ്ധജലമെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ബൃഹദ് പദ്ധതിയാണ് ജല് ജീവന് മിഷന്. മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിനകം പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജലശുദ്ധീകരണശാലകള്, ടാങ്കുകള്, മെയിന് പൈപ്ലൈനുകള്, പമ്പുകള് എന്നിവയുടെ ജോലികള് പല ജില്ലകളിലും ഇപ്പോഴും എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല. കോടികളുടെ കുടിശിക നല്കാത്തതിനാല് ജല് ജീവന് മിഷന് പ്രകാരമുള്ള ജോലികള് പൂര്ണമായും നിന്നു പോവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കരാറുകാര് പണി ഉപേക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നും സംയുക്ത സമിതി അറിയിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 2019ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി കേരളത്തില് 2020 ഒക്ടോബറിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. കുടിശിക പ്രശ്നം സര്ക്കാര് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ജല് ജീവന് മിഷന് കോണ്ട്രാക്ടേഴ്സ് സംയുക്ത സമിതി പ്രസിഡന്റ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് ജോസ് വാളോത്തില് പറഞ്ഞു.
"കുടിശിക ലഭിക്കാത്തതിനാല് റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷന് പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ല. ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി നടപടികളക്കം പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കരാറുകാര്. കടമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും 20 ദിവസത്തിനുള്ളില് കരാറുകാരുടെ കുടിശിക നല്കുമെന്നായിരുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ് സര്ക്കാര് ഉറപ്പ് നല്കിയത്. എന്നാല് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സര്ക്കാര് കുടിശിക നല്കാന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. കുടിശിക വിതരണം ഇനിയും വൈകിയാല് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി സംയുക്ത സമിതി രംഗത്തു വരും", ജോസ് വാളോത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കുടിശിക വൈകുന്നത് വര്ഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ കരാറുകാരുടെ ജീവനും തൊഴിലിനും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയായി മാറുമെന്ന് സംയുക്ത സമിതി ലീഗല് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് പിഎന് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. മുഴുവന് കുടിശികയും ഒന്നിച്ച് നല്കി കരാറുകാരുടെ തൊഴിലിന് സര്ക്കാര് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും സുരേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജല് ജീവന് മിഷന് കോണ്ട്രാക്ടേഴ്സ് സംയുക്ത സമിതി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വാളോത്തില്, സെക്രട്ടി അജയന് കെ ആര്, കെ ഖാലിദ്, പിഎന് സുരേഷ്, കെ സതീഷ് കുമാര്, ഒ അബ്ദുല് മജീദ്, നൗഫല് പികെ എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.
Also Read:'ആത്മഹത്യ ചെയ്യല്ലേ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും പരിഹരിക്കാം': പൊലീസിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ യുവാവിന് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പുതുജീവൻ