ഓണത്തിന് കോളടിച്ചത് ബെവ്‌കോ ജീവനക്കാർക്ക്; ഇത്തവണ ബോണസ്‌ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നു - BEVCO STAFFS ONAM BONUS

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഈ പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ തുകയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബോണസ്‌ നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയ മന്ത്രി സഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ആയിരുന്നു.

BEVCO BONUS ONAM BEVCO BONUS ബെവ്‌കോ ബോണസ്‌ KERALA BEVERAGES CORPORATION
Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 10:23 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: ബെവ്‌കോ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓണത്തിന് റെക്കോഡ് ബോണസ്. സ്ഥിരം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഓണത്തിന് ബോണസ് ലഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ബോണസ് 95,000 രൂപയായിരുന്നു. കടകളിലും ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിലുമുള്ള ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനും എംപ്ലോയ്‌മെൻ്റ് സ്റ്റാഫിനും 6,000 രൂപ ബോണസ് നല്‍കാനും തീരുമാനിച്ചെന്ന് ബെവ്‌കോ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനും എംപ്ലോയ്‌മെൻ്റ് സ്റ്റാഫിനും 5,000 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, എക്‌സൈസ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് ബോണസ് പുതുക്കിയത്.

ഹെഡ് ഓഫിസിലെയും വെയര്‍ഹൗസുകളിലെയും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 12,500 രൂപയാണ് ബോണസായി ലഭിക്കുക. അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെയും ഡി എയുടെയും 29.5 ശതമാനമാണ് ഓണത്തിന് ബോണസായി ലഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബോണസിനേക്കാള്‍ എട്ട് ശതമാനം ഇത്തവണ വർധിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 19,700 കോടിയായിരുന്നു ബെവ്‌കോയുടെ വിറ്റുവരുമാനം. മുൻ വർഷത്തേക്കാള്‍ 650 കോടിയുടെ അധികവരുമാനവുമുണ്ടാക്കി.

ഈ വർഷം തന്നെ ബോണസ്‌ കൂടാതെ മറ്റ് പല പരിഷ്ക്കരണങ്ങളും ബെവ്‌കോയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ചില എക്‌സൈസ് നയം മാറ്റങ്ങളും സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. 12,000 കോടി രൂപയാണ് പ്രതിമാസം ബിവറേജ് വഴി സർക്കാരിന് നികുതിയായി ലഭിക്കുന്നത്.

ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബോണസ്‌ നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയ മന്ത്രി സഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ആയിരുന്നു. വ്യവസായ, ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബോണസുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ 2000 മുതൽ 3000 രൂപവരെയുള്ള മദ്യങ്ങളാണ് വിൽപ്പനക്ക് ഉള്ളത്. സ്‌കോച്ച് വിസ്‌കി പോലുള്ള വിദേശ മദ്യങ്ങളും ബെവ്‌കോയിൽ ലഭ്യമാണ്. അടുത്തിടെ പോർച്ചുഗൽ, എസ്‌തോണിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ മദ്യം കേരളിത്തിൽ വിൽക്കാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ഓണത്തിനും റെക്കോഡ് വില്‍പനയാണ് ബെവ്‌കോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇപ്പോൾ 2000 മുതൽ 3000 രൂപവരെയുള്ള മദ്യങ്ങളാണ് വിൽപ്പനക്ക് ഉള്ളത്. സ്‌കോച്ച് വിസ്‌കി പോലുള്ള വിദേശ മദ്യങ്ങളും ബെവ്‌കോയിൽ ലഭ്യമാണ്. അടുത്തിടെ പോർച്ചുഗൽ, എസ്‌തോണിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ മദ്യം കേരളിത്തിൽ വിൽക്കാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ഓണത്തിനും റെക്കോഡ് വില്‍പനയാണ് ബെവ്‌കോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

