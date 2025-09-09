ETV Bharat / state

ബെവ്‌കോയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ നാളെ മുതല്‍; പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി നല്‍കിയാല്‍ പണം തിരികെ, ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്ക് കുടുംബശ്രീയും, പൊതിയാന്‍ ഇനി പേപ്പറുമില്ല

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 20 ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വഴിയാണ് കുപ്പികൾ സ്വീകരിക്കുക. ഇതിൽ 10 എണ്ണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും 10 എണ്ണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുമാണ്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 2:33 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് മദ്യക്കുപ്പികൾ സംസ്ഥാനത്തെ ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വഴി നാളെ മുതൽ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങും. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളില്‍ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലെ മദ്യത്തിന് 20 രൂപ അധികം നല്‍കണം. ആദ്യ ഘട്ടമായി 20 ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വഴിയാകും മദ്യ കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കുക. കുപ്പി ഒന്നിന് 20 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. മദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകുന്ന തുകയാണ് തിരികെ നൽകുന്നത്. നാളെ മുതലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ബിവറേജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വഴി പ്ലാസ്റ്റിക് മദ്യക്കുപ്പികൾ സ്വീകരിക്കുക.

സി ഡിറ്റിന്‍റെ സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയ ലേബൽ വെച്ചാണ് കുപ്പി തിരിച്ചറിയുകയെന്ന് ബെവ്‌കോ എം ഡി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി പറഞ്ഞു. ജനുവരി 1 മുതൽ 300 ഓളം ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഇതിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടമായാണ് 20 ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ ട്രയൽ നടത്തുന്നത്.

20 ലക്ഷത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലെ മദ്യബ്രാന്‍ഡുകള്‍ കച്ചവടം നടക്കുന്ന ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളെയാണ് ട്രയൽ റണ്ണിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുപ്പി തിരികെ നൽകുമ്പോൾ ബില്‍ നിർബന്ധമില്ല. കുപ്പി ശേഖരിക്കാൻ പ്രത്യേകം കൗണ്ടർ ആരംഭിക്കും. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളാകും ഈ കൗണ്ടറിലുണ്ടാവുക.

ബെവ്‌കോ എം ഡി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി (ETV Bharat)

ആഴ്ചയിൽ 3 തവണ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ഇതു ശേഖരിക്കും. ഒരുപാട് കുപ്പികള്‍ ഒരു കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഇതൊഴിവാക്കാനാണ് അതാത് കൗണ്ടറിൽ തന്നെ കുപ്പി തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശം. പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന കൗണ്ടറിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് ബെവ്‌കോ ശമ്പളം നൽകുമെന്നും ബെവ്‌കോ എം ഡി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

കുടുംബശ്രീ ജീവനക്കാരെ ദിവസ വേതന കരാർ പ്രകാരമാകും നിയമിക്കുക. ദിവസേന 710 രൂപയാകും ശമ്പളം. വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 9 വരെ ഓവർടൈമായി കണക്കാക്കി 420 രൂപ ബാറ്റ കൂടി നൽകും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന 20 ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും 20 കുടുംബശ്രീ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും. ട്രയൽ റണ്ണിന് ശേഷം വീണ്ടും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കുടുംബശ്രീയുടെ സഹകരണത്തോടെ കളക്ഷൻ കൗണ്ടറുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം, ബെവ്‌കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി കുപ്പി പൊതിയാൻ ന്യൂസ്‌പേപ്പർ നൽകുന്ന രീതിയും നിർത്തും, 15 രൂപയ്ക്കും 20 രൂപയ്ക്കും ഇനി മുതൽ തുണി ബാഗ് നല്കാനും തീരുമാനമായി. പരമാവധി സ്വന്തം ബാഗ് കൊണ്ടു വരാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും ഹർഷിത അത്തല്ലൂരി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.


നാളെ മുതൽ ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് മദ്യ കുപ്പികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ

തിരുവനന്തപുരം
(1)മുക്കോല
(2)പവർ ഹൗസ് റോഡ്
(3)ഗൗരീശപട്ടം
(4)നേട്ടയം, മുക്കോല
(5)അമ്പലമുക്ക്
(6)മുട്ടത്തറ
(7) മണ്ണന്തല
(8)ഉള്ളൂർ
(9)കഴക്കൂട്ടം
(10)ചെങ്കോട്ടുകോണം

കണ്ണൂർ
(1)ചിറക്കുന്നി
(2)കൂത്തുപറമ്പ
(3)പനപ്പുഴ
(4)പാറക്കണ്ടി
(5)കേളകം
(6)കിഴുതല
(7)താന
(8)ചക്കരയ്ക്കൽ
(9)പയ്യന്നൂർ
(10)പടിക്കുന്ന്

