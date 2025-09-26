ETV Bharat / state

'പിണറായിക്ക് പാദസേവ ചെയ്യുന്ന കട്ടപ്പ'; പത്തനംതിട്ടയിൽ സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധ ബാനറുകൾ

എൻഎസ്‌എസ്‌ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധ ബാനറുകള്‍. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്.

Poster Appreared Against Sukumaran Nair (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 4:08 PM IST

പത്തനംതിട്ട: എൻഎസ്‌എസ്‌ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ബാനറുകൾ ഉയരുന്നു. കോന്നി പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിന് മുന്നിലും കടമ്പനാട് എൻഎസ്എസ് കരയോഗത്തിന് മുന്നിലുമാണ് പ്രതിഷേധ ബാനറുകൾ ഉയർന്നത്.

കുടുംബ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ഭക്തരെ പിന്നിൽ നിന്നു കുത്തി, പിണറായിക്ക് പാദസേവ ചെയ്യുന്ന കട്ടപ്പയായി മാറിയ സുകുമാരൻ നായർ എന്നാണ് ബാനറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എൻഎസ് എസ് 681 -ാം നമ്പർ കരയോഗ മന്ദിരത്തിനു അടുത്താണ് ബാനർ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്.

സുകുമാരൻ നായർക്ക് എതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധ ബാനർ (ETV Bharat)

പത്തനംതിട്ട വെട്ടിപ്രത്ത് ഇന്നലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ബാനറിലെ വാചകങ്ങളും ചിത്രവും തന്നെയാണ് ഈ ബാനറിലും ഉള്ളത് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. കടമ്പനാട് എൻഎസ്എസ് കരയോഗ മന്ദിരത്തിനു മുന്നിലാണ് മറ്റൊരു ബാനർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

സുകുമാരൻ പോപ്പ് എൻ എസ് എസ് സമുദായത്തിൻ്റെ കുലംകുത്തിയോ...?? എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതി ഇരിക്കുന്നത്. സമസ്‌ത നായർ സമാജം എന്ന് ബാനറിനു അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എൻഎസ്എസ് 232 -ാം നമ്പർ കടമ്പനാട് ഭഗവതിവിലാസം കരയോഗ മന്ദിരത്തിനു സമീപമാണ് ബാനർ ഉയർന്നത്.

എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ അജ്ഞാതർ പ്രതിഷേധ ബാനറുകൾ ഉയർത്തുന്നതിനിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പുഴവാതിലിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർ എൻഎസ്എസ് അംഗത്വം രാജിവച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരുടെ ശബരിമല വിഷയത്തിലെ നിലപാട് മാറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജിയെന്നാണ് കുടുംബം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പിണറായി വിജയനെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനേയും അനുകൂലിച്ച് സുകുമാരൻ നായർ ഇന്നലെ നടത്തിയ പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് സ്വന്തം സമുദായ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ ബാനറുകൾ ഉയരുന്നത്.

ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുകുമാരൻ നായർ ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെയും ബിജെപിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. "സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ആര്‌ എന്തെല്ലാം തീരുമാനമെടുത്താലും അവസാന തീരുമാനം സർക്കാരിൻ്റേതാണ്‌. സർക്കാരിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീ പ്രവേശം മാത്രമല്ല, പല ആചാരങ്ങളും നിലനിർത്തി പോകണമെന്നതാണ്‌ എൻഎസ്എസിൻ്റെ ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, ആഗോള അയപ്പസംഗമത്തില്‍ എന്‍എസ്എസിൻ്റെ നിലപാടിനെ മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവനും എസ്എന്‍ഡിപി യോഗം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും സ്വാഗതം ചെയ്‌തു.

