സുകുമാരൻ നായർ 'കട്ടപ്പ', കുടുംബ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പിന്നിൽനിന്ന് കുത്തി; കരയോഗ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നില് പ്രതിഷേധ ബാനർ
കരയോഗം കെട്ടിടത്തിനു മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ബാനറിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് വെട്ടിപ്പുറം എൻഎസ്എസ് കരയോഗം പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ദിനേശ് നായർ
Published : September 25, 2025 at 2:10 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ സ്വന്തം സമുദായ സംഘടനയുടെ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ബാനർ. പത്തനംതിട്ടയിലെ വെട്ടിപ്രം 115-ാം നമ്പർ എൻഎസ്എസ് കരയോഗ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രതിഷേധ ബാനർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
'കുടുംബ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി പിണറായിക്ക് പാദസേവ ചെയ്യുന്ന കട്ടപ്പയായി മാറിയ സുകുമാരൻ നായർ സമുദായത്തിന് നാണക്കേട്' എന്നാണ് കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിലെ കൈവരിയിൽ കെട്ടിയ ബാനറിലെ വാചകങ്ങൾ. പ്രശസ്ത സിനിമ ബാഹുബലിയിലെ കഥാപാത്രമായ 'കട്ടപ്പ' പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നതിന്റെ പ്രതീകാത്മക ചിത്രവും ബാനറിലുണ്ട്.
കരയോഗം കെട്ടിടത്തിനു മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ബാനറിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് വെട്ടിപ്പുറം എൻഎസ്എസ് കരയോഗം പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ദിനേശ് നായർ പറഞ്ഞു. പൊതുയോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയാണ് പൊതുയോഗം ചേരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ സ്വന്തം സമുദായ സംഘടനയുടെ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധ ബാനർ ഉയർന്നത് എൻഎസ്എസിനുള്ളിലെ ഭിന്നതയുടെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, ബാനർ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തതയില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ചേരാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പിണറായി വിജയനെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനേയും അനുകൂലിച്ച് സുകുമാരൻ നായർ ഇന്നലെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവം. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെയും ബിജെപിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു സുകുമാരന് നായരുടെ പ്രതികരണം. സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ആര് എന്തെല്ലാം തീരുമാനമെടുത്താലും അവസാന തീരുമാനം സർക്കാരിൻ്റേതാണ്. സർക്കാരിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്ത്രീ പ്രവേശം മാത്രമല്ല പല ആചാരങ്ങളും നിലനിർത്തി പോകണമെന്നതാണ് എൻഎസ്എസിൻ്റെ ആവശ്യമെന്നും സുകുമാര് നായര് പറഞ്ഞു. എൻഎസ്എസിന് വാവര് സ്വാമി തീവ്രവാദി ആണെന്ന അഭിപ്രായമില്ല. ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായര് പറഞ്ഞു.
ആഗോള അയപ്പസംഗമത്തില് എന്എസ്എസിൻ്റെ നിലപാടിനെ മന്ത്രി വി എന് വാസവനും എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു.
Also Read: എയിംസില് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നിലപാട് തള്ളി എം ടി രമേശ്; തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടെന്ന് ബിജെപി