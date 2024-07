ETV Bharat / state

ചെറിയ ലാഭം നല്‍കി വിശ്വസിപ്പിച്ചു; പലരില്‍ നിന്നായി 430 പവൻ സ്വർണവും 80 ലക്ഷവും തട്ടി ബാങ്ക് കളക്ഷൻ ഏജന്‍റ് മുങ്ങി - BANK AGENT PLUNGED WITH GOLD

By ETV Bharat Kerala Team

Collection agent plunged with gold and cash in kozhikode ( ETV Bharat )