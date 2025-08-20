ETV Bharat / state

ഒരു വാഴയ്‌ക്ക് മുടക്കിയത് 350 രൂപയിലേറെ, ഒരു കുലയ്‌ക്ക് കിട്ടുന്നത് 300-ല്‍ താഴെ; ഹൈറേഞ്ചിലെ കര്‍ഷകർ പ്രതിസന്ധിയില്‍ - BANANA PRICE DROP IN KERALA

നിലവില്‍ നാല്‍പ്പത് രൂപയില്‍ താഴെയാണ് ഏത്തയ്ക്കായ്ക്ക് വില ലഭിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞത് അമ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയെങ്കിലും ലഭിക്കാതെ കൃഷി ലാഭകരമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു.

Plantation farmers are in trouble due to price drop in kerala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 5:52 PM IST

ഇടുക്കി: ഓണക്കാലം അടുത്തിട്ടും ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏത്തവാഴ കര്‍ഷകർക്ക് നിരാശമാത്രം. ഏത്തക്കായക്ക് വിലയേറാത്തതാണ് ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏത്തവാഴ കര്‍ഷകരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. നിലവില്‍ നാല്‍പ്പത് രൂപയില്‍ താഴെയാണ് ഏത്തക്കായക്ക് വില ലഭിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞത് അമ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയെങ്കിലും ലഭിക്കാതെ കൃഷി ലാഭകരമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു.

തിരിച്ചടിയായത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ

പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഏത്തക്കാ ഉല്‍പാദന കുറവിനും കാരണമായി. ഒപ്പം കാലവര്‍ഷത്തിലുണ്ടായ കൃഷി നാശവും ഏത്തവാഴ കര്‍ഷകരെ കടബാധ്യതയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചതായി കർഷകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവില്‍ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് രൂപവരെ മാത്രമാണ്. മുടക്ക് മുതല്‍പോലും തിരിച്ച് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പതിനഞ്ച് കിലോ വരെ തൂക്കം ലഭിക്കുന്ന കുലകൾ മുൻപ് ലഭിച്ചിരുന്നതായി കർഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ പത്തുകിലോ വരെയായി കുറഞ്ഞു. ഇതിനൊപ്പം വിപണി വില താഴുകയും ചെയ്‌തതോടെ ഒരു കുലയ്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപപോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു.

ഏത്തയ്ക്കായുടെ വില ഉയരാത്തതിനെ കുറിച്ച് കർഷകനായ മണി (ETV Bharat)

സർക്കാർ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല, കടലാസിലൊതുങ്ങി സബ്‌സിഡി

വിത്ത് വയ്ക്കുന്നത് മുതല്‍ കുലവെട്ടുന്നത് വരെയുള്ള പരിപാലന ചെലവ് കണക്കാക്കിയാൽ വാഴ ഒന്നിന് മൂന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മുതല്‍ മുടക്കുള്ളതായി കർഷകർ പറയുന്നു. ശരാശരി അൻപത്തിയഞ്ച് രൂപയെങ്കിലും വില കിട്ടിയാല്‍ മാത്രമേ വാഴ കൃഷി ലാഭകരമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു.

"വാഴ കർഷകരുടെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ്. വില ലഭിക്കുന്നില്ല. പഴുത്ത ഏത്തക്കായക്ക് കിലോയ്ക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയേ ലഭിക്കുന്നുള്ളു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കർഷകർക്ക് കൃഷി തുടരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുകയാണ്. രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരുപാട് വാഴ കർഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവരെ കൃഷിയിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ലാഭം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഏലം കൃഷിയിലാണ്. ഇടക്കാല വിളകളായ പയർ, പാവയ്ക്ക പോലുള്ളവ മഴ കാരണം ചീഞ്ഞു പോകുകയാണ്. ഒരു വാഴയ്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതൽ മുടക്ക് മുതൽ ഉണ്ടാകും. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ധന സഹായങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാറില്ല. സബ്‌സിഡി ലഭിക്കുമെന്ന നിർദേശത്തിനെ തുടർന്ന് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള സഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല"- വാഴ കർഷകൻ മണി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കൃഷി തുടരാനാകാതെ കർഷകർ

കൃഷിപരിപാലനത്തിന് ചെലവേറുകയും വില ഇടിയുകയും ചെയ്‌തതോടെ കര്‍ഷകര്‍ കടബാധ്യതയിലേയ്ക്കും കൂപ്പുകുത്തി. ബാങ്ക് വായ്‌പയെടുത്ത് പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്താണ് പല കര്‍ഷകരും ഏത്തവാഴ കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിലയിടിവില്‍ മുടക്ക് മുതല്‍ പോലും തിരിച്ച് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ അടുത്ത തവണ കൃഷി തുടരാനാകില്ലെന്നാണ് കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നത്.

