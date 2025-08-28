ETV Bharat / state

വാഴയിലയില്‍ ഓണസദ്യ കഴിക്കണമെങ്കില്‍ കൈപൊള്ളും; വരുന്നത് അതിര്‍ത്തി കടന്ന്! വില ഉയരുന്നു, കേരളത്തിലും കൃഷിക്ക് അനന്ത സാധ്യതകള്‍ - EETAKKAKUNNEL FARM

മലയാളികള്‍ക്ക് ഓണസദ്യ വാഴയില്‍ തന്നെ കഴിക്കണമെങ്കില്‍ ഇത്തവണ കൈപൊള്ളും. വാഴയിലയുടെ വില കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. അതിര്‍ത്തി കടന്നാണ് ഇത്തവണയും വാഴയില കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

വാഴയിലയുടെ വില ഉയരുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 8:08 PM IST

ദ്യയില്ലാതെ എന്ത് ഓണം അല്ലേ... പൂക്കളം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഓണത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം തന്നെ സദ്യയാണ്. നൂറുകൂട്ടം വിഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സദ്യ കേമമാകണമെങ്കില്‍ മലയാളിക്ക് നല്ല വാഴയില തന്നെ വേണം. അതും നല്ല തൂശനില. അതില്‍ ആവി പറക്കുന്ന തുമ്പപ്പൂ നിറമുള്ള ചോറും പരിപ്പും പപ്പടവും പഴവും പായസവുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ് രുചിയുടെ സമ്മേളനം തന്നെയായിരിക്കും. ഇലയില്‍ സദ്യ അറിഞ്ഞു കഴിക്കുമ്പോള്‍ വയറും മനസും നിറയും. പക്ഷേ ഇത്തവണ വാഴയിലയില്‍ സദ്യ കഴിക്കണമെങ്കില്‍ കൈ പൊള്ളും.

ഓണത്തിനുള്ള പൂക്കളും സദ്യവട്ടത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ അതിര്‍ത്തി കടന്നാണ് എത്തുന്നതെങ്കില്‍ സദ്യ കഴിക്കാനുള്ള ഇലയും അതിര്‍ത്തി കടന്നു തന്നെയാണ് വരുന്നത്. വാഴകൃഷി മലയാളികളുടെ തൊടിയില്‍ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയതോടെ ഓണക്കാലത്ത് വലിയ ഡിമാന്‍റാണുള്ളത്. ഓണക്കാലത്ത് നാടന്‍ വാഴയില കിട്ടാതായതോടെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് നാം ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്.

ഓണവിപണി തമിഴ്നാട്ടിലേയും കര്‍ണാടകയിലേയുമൊക്കെ വാഴകൃഷി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗമാണ്.മേന്മയേറിയ വാഴയില ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് മലയാളികള്‍ക്ക് ശരണം. നിലവില്‍ ഇപ്പോള്‍ നാലു രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇല വാങ്ങുന്നത്. ഇലയ്ക്ക് ഡിമാന്‍റ് കൂടുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വില വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

നമുക്കാവശ്യമായ ഇലകൾ കേരളത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണം. വളരെ മുൻപ് തന്നെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും കർണാടകത്തിലെയും തോട്ടങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്‌താണ് വ്യാപാരികൾ വാഴയിലകൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത്.

നിലവില്‍ കേരളത്തില്‍ വാഴകൃഷി വിപണിയില്‍ ലാഭം കൊയ്യുകയാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലയിലെ ഈറ്റക്കകുന്നേല്‍ ഫാം. തെക്കന്‍ കേരളത്തിലെ കോട്ടയം, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ വാഴയിലകൾ എത്തിക്കുന്നത് പാലായിലെ ഈറ്റക്ക കുന്നേൽ ഫാംസ് ആണ്.

കർഷകർക്ക്‌ ആവശ്യമായ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ഗുണമേന്മയുള്ള വാഴയിലകൾ ഇവിടെത്തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വർഷങ്ങളായി ഈ രംഗത്തുള്ള ഈറ്റക്കകുന്നേൽ ഫാമിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ പ്രമോദ് പറയുന്നു.

കേരളത്തില്‍ ഇല ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ കര്‍ണാടകത്തില്‍ നിന്നാണ് ഇല കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നാല് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു വാഴയില ഹോൾസെയിൽലിൽ കൊടുക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഇലയ്ക്ക് അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല കര്‍ണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കാറ്റും മഴയും മൂലം വാഴ നശിച്ചുപോകുന്നതിനാല്‍ ഇലയ്ക്ക് ഇനിയും വില ഉയരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നാട്ടില്‍ നിന്നും ഇല ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലെ യുവ കര്‍ഷകരേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും ഇല നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ശരിയായി വാഴകൾ വളർത്തിയെടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് ഒരു അധിക വരുമാന മാർഗമാണ് വാഴ ഇലകൾ.

ഹോട്ടലുകളും കാറ്ററിങ് സര്‍വീസുകളും ഓണസദ്യ എറ്റെടുത്തതോടെ ഇലകളുടെ ഡിമാന്‍റും ഉയര്‍ന്നു. വീടുകളില്‍ ഓണദിവസങ്ങളില്‍ സദ്യ വിളമ്പാന്‍ ഇല വാങ്ങികൊണ്ടുപോകുന്നവരുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലയ്ക്ക് വലിയ ഡിമാന്‍റാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല നല്ല ഇലകള്‍ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചാണ് പലരും എടുക്കുന്നത്.

ഉത്രാടദിനത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കച്ചവടം. തിരുവോണ ദിവസം ഉച്ചവരേയും ഇലകള്‍ വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ, തൂത്തുക്കുടി, തഞ്ചാവൂർ, തെങ്കാശി, തിരുനെൽവേലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണു കേരളത്തിലേക്ക് വാഴയില എത്തുന്നത്.

വാഴ കൃഷിയിലൂടെ നേട്ടം കൊയ്‌ത് ഈറ്റക്ക കുന്നേല്‍ ഫാം (ETV Bharat)

നാലു ദിവസം വരെ ഇലകൾ വാടാതിരിക്കും. പെട്ടെന്നു കീറില്ലെന്നതും ഇത്തരം ഇലകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഞാലിപ്പൂവന്‍ വാഴയുടെ ഇലയ്ക്കാണ് ഡിമാന്‍റ് കൂടുതല്‍. 100 ഇലയുടെ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കെട്ടാണെങ്കില്‍ 4000- 5000 വരെയാണ് വില. ഒരു മുഴുവൻ ഇലയിൽ നിന്ന് ഒരു നാക്കില മാത്രമാണു മുറിച്ചെടുക്കാനാവുകയുള്ളു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കെട്ടിൽ നിന്നു 70 – 80 വരെ നാക്കില മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. നാലു ദിവസം വരെ ഇലകൾ വാടാതിരിക്കും.

