നാടൻകലാകാരൻ ബാലൻ പൊയിൽക്കാവ് അന്തരിച്ചു; ഓർമയാകുന്നത് കുതിരക്കോലം എന്ന കലാരൂപം - BALAN POYILKAVU PASSES

പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ നിസാര വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് പോലും ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അദ്ദേഹം വിസ്മയിപ്പിച്ചു.

KUTHIRAKOLAM FOLK ART FOLKLORE AWARD WINNER KERALA FOLK ARTIST HUMANIST AND RESCUER
ബാലൻ പൊയിൽക്കാവ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 3:00 PM IST

കോഴിക്കോട്: പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ നിസാര വസ്തുക്കളിൽ പോലും 'ജീവൻ' കണ്ടെത്തി വിസ്മയിപ്പിച്ച ഫോക്ലോർ അവാർഡ് ജേതാവ് ബാലൻ പൊയിൽക്കാവ് വിടവാങ്ങി. കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന ഈ സാധാരണക്കാരൻ, കരകൗശല വിദഗ്ധനും, കുതിരക്കോലം എന്ന പ്രാചീന നാടൻ കലാരൂപത്തിൻ്റെ അവസാന കണ്ണിയുമായിരുന്നു. ബാലുശേരിയിൽ വച്ചുണ്ടായ ഒരു വാഹനാപകടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്.

ബാലൻ എന്ന കലാകാരൻ

ദിവസവും കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിരുന്ന ബാലൻ, ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ കുരുത്തോലയും പാളയും ഉപയോഗിച്ച് കുതിരത്തല കെട്ടി, തുടി കൊട്ടി ആടുന്ന കുതിരക്കോലം എന്ന കലാരൂപത്തിലൂടെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയത്. ശ്രീരാമൻ യുദ്ധം ജയിച്ചതിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിൽ ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങളിൽ കെട്ടിയാടുന്ന ഈ കലാരൂപം ഇപ്പോൾ ബാലൻ്റെ വിയോഗത്തോടെ പൂർണമായും അന്യംനിന്നുപോകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാടൻ കലാപ്രവർത്തകർ. ഈ കലയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരും അവതരിപ്പിക്കുന്നവരും ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്.

പ്രകൃതിയിലെ കലാകാരൻ

'തൊണ്ടിലും ചകിരിയിലും കല്ലിലും വേരിലുമെല്ലാം ഓരോ രൂപങ്ങളുണ്ട്' എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ബാലൻ, പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ വസ്തുവിലും സൗന്ദര്യവും കലയും കണ്ടെത്തി. കരിങ്കല്ലിന് കണ്ണുകളും വാലും നൽകി എലിയെയും, ദിശ മാറ്റിയാൽ തവളയെയും അദ്ദേഹം നിർമിച്ചു. തൊണ്ടിൽ നിന്ന് പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ആമയും തോണിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ രൂപവുമെല്ലാം ബാലൻ്റെ കരവിരുതിൽ വിരിഞ്ഞു. ഈ കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫോക്ലോർ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അർഹമായ അംഗീകാരമായിരുന്നു.

KUTHIRAKOLAM FOLK ART FOLKLORE AWARD WINNER KERALA FOLK ARTIST HUMANIST AND RESCUER
ബാലൻ പൊയിൽക്കാവ് കുതിരക്കോലം വേഷത്തിൽ (ETV Bharat File)

ധീരനായ മനുഷ്യസ്നേഹി

എഴുപത് വയസ്സോടടുത്തിട്ടും ഊർജസ്വലനായിരുന്ന ബാലൻ കേവലം ഒരു കലാകാരൻ മാത്രമല്ല, ധീരനും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായിരുന്നു. വെള്ളത്തിൽ അഭ്യാസം കാണിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്ന അദ്ദേഹം, തൻ്റെ ജീവിതത്തിനിടെ കിണറ്റിൽ വീണ മൂന്നുപേരെയും ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും ഒരു പശുവിനെയും സാഹസികമായി രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.

ബാലനെപ്പോലുള്ള നാടൻ കലാകാരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ സംഭവം നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ കലകളെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാൻ അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ കലാകാരൻ്റെ വിയോഗം കുതിരക്കോലം എന്ന കലാരൂപത്തിനും, അതുപോലെ നാടൻ കലകളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവർക്കും വലിയ നഷ്ടമാണ്. ഇത്തരം കലാരൂപങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പുതിയ തലമുറ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

