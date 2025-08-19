ETV Bharat / state

പ്രതിഫലം വാങ്ങാത്ത 'പ്രേത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ'; ഓരോ ക്ലിക്കിലും വ്യത്യസ്തത, ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനത്തിൽ ഈ കഥ അറിയണം - KOYILANDY GHOST PHOTOGRAPHER

പ്രതിഫലം വാങ്ങാത്ത ഇൻക്വസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയിലെ ബൈജു എംപീസ് ആണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ ചിത്രം പകർത്തുന്നതിന് പണം വാങ്ങില്ലെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്.

World Photography Day Inquest photography verdict Kerala crime scene photographer Baiju MP heroic story
Meet the Unpaid Ghost Photographer of Koyilandy Baiju MP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 11:20 AM IST

3 Min Read

കോഴിക്കോട്: ഓഗസ്റ്റ് 19 ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കഥ. ഓരോ ക്ലിക്കിലും വ്യത്യസ്തമായൊന്ന് പകർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ. പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായാലും അല്ലെങ്കിലും. ഒരു ഫ്രെയിമിലൂടെ ലളിതവും എന്നാൽ സുന്ദരവുമായ ഒരു കഥ പറയുന്നതാണ് ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രഫി. കൊയിലാണ്ടിയിലെ ബൈജു എംപീസ് എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഈ ആഗ്രഹങ്ങളോടെയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്.

സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ വാർത്താചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിൽ ബൈജു മികവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചില അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിൻ്റെ നന്മയും കാരണം പ്രതിഫലം വാങ്ങാത്ത 'പ്രേത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇൻക്വസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി അദ്ദേഹം മാറി. പൊലീസിന് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ഫോട്ടോകൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2000 മുതലാണ് ബൈജു ഈ ജോലി തുടങ്ങിയത്. കോഴിക്കോട് റൂറലിലെ ഏകദേശം പത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്.

ഫോട്ടോഗ്രഫി നിർബന്ധമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധി

1999 മുതലാണ് പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനും ഇൻക്വസ്റ്റിനും ഫോട്ടോഗ്രഫി നിർബന്ധമാക്കിയത്. ജസ്റ്റിസ് കെജി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റേതായിരുന്നു വിധി. ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇൻക്വസ്റ്റുകളിലും പോസ്റ്റുമോർട്ടങ്ങളിലും ഫോട്ടോഗ്രഫി നിർബന്ധമാക്കണം. മൃതദേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും മുറിവുകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നും ഓരോ ചിത്രത്തിലും പൊലീസ് ഓഫിസറുടെ പേരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

World Photography Day Inquest photography verdict Kerala crime scene photographer Baiju MP heroic story
Meet the Unpaid Ghost Photographer of Koyilandy Baiju MP (ETV Bharat)

കൂടാതെ, ഈ ചിത്രങ്ങൾ കേസ് ഫയലിനൊപ്പം സൂക്ഷിക്കാനും നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. വിധി വരുന്നതിനു മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രഫി അത്ര നിർബന്ധമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, മുറിവുകൾ, മരണകാരണം എന്നിവ തെളിയിക്കാൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രധാനമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ഈ നിയമം പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികളിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് വരുത്തിയത്. നിലവിൽ എല്ലാ ഇൻക്വസ്റ്റുകളും പോസ്റ്റുമോർട്ടങ്ങളും ഫോട്ടോയെടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സാധാരണ നടപടിക്രമമാണ്.

പ്രതിഫലമില്ലാത്ത ജോലി

പൊലീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റേഷനുകളിലും അങ്ങനെയൊരാളില്ല. തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റുഡിയോയിൽനിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ വിളിച്ച് പൊലീസ് നിർദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോയെടുത്ത് നൽകുകയാണ് പതിവ്. ഫോട്ടോ കൈമാറുമ്പോൾ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റും. എന്നാൽ, രണ്ടായിരം പിറന്നതുമുതൽ ബൈജു പ്രേതങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പകർത്തുന്നത് പ്രതിഫലമില്ലാതെയാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആത്മഹത്യ കേസുകളും അപകടമരണങ്ങളുമായിരിക്കും.

സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അത് ഏത് പാതിരാത്രിയായാലും കനത്ത മഴയത്തായാലും. മോർച്ചറിയിൽ എത്തിയാൽ സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പതിയുന്ന രീതിയിൽ വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തണം. ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് തവണ കാമറയും തൂക്കി മരവിച്ച മനസ്സോടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കീശ പലപ്പോഴും കാലിയായിരിക്കും. എന്നാൽ, ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ പ്രതിഫലം വേണ്ടെന്നാണ് ബൈജുവിൻ്റെ നിലപാട്.

മനസിനെ സ്വാധീനിച്ച സംഭവം

കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ടായി താൻ ഈ മേഖലയിലുണ്ടെന്ന് ബൈജു പറയുന്നു. പത്രങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പലതരം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടമരണങ്ങളും ദുരൂഹമരണങ്ങളും അവയിലുണ്ട്. എന്നാൽ, ആത്മഹത്യയാണ് ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തി ജീവനൊടുക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. മോർച്ചറിക്കുള്ളിൽ മൃതദേഹം കീറിമുറിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് ഒരു അവയവത്തിനുവേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ നിരവധിയാണ്.

ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മഹത്യയിലൂടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചവരുടെ ഒരു പങ്ക് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അന്നുമുതൽ പൊലീസ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രേതപരിശോധനയ്ക്കും ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ഇനി വാങ്ങുകയുമില്ലെന്നും ബൈജു വ്യക്തമാക്കി.

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ

പൊലീസിനെ സഹായിക്കുകയെന്നത് മികച്ച ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് ബൈജു കാണുന്നതെന്ന് പേരാമ്പ്ര ഡിവൈഎസ്പിയും കൊയിലാണ്ടി സിഐയും എസ്ഐയുമായിരുന്ന എൻ സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ ബൈജുവിനെ കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാറില്ല. സ്വന്തം ബൈക്കെടുത്ത് എത്ര ദൂരത്തായാലും എത്തിച്ചേരും. മറ്റ് പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചും നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ജോലിക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങാറില്ല. 1500 രൂപവരെ ഓരോ സംഭവത്തിനും വാങ്ങിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുണ്ട്.

കൂടാതെ, ചില വിവാദ കേസുകളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയിൽ കോടതിയിലും ഹാജരാകാറുണ്ട്. ഇൻക്വസ്റ്റ് സമയത്ത് ചുരുങ്ങിയത് 15 ഫോട്ടോയെങ്കിലും എടുക്കണം. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കാറുമുണ്ടെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി സുനിൽകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊവിഡ് കാലത്ത് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് എതിർവശത്തുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്നും വന്നിരുന്ന ബൈജു പിപിഇ കിറ്റും ധരിച്ചാണ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് പോയിരുന്നത്.

World Photography Day Inquest photography verdict Kerala crime scene photographer Baiju MP heroic story
Meet the Unpaid Ghost Photographer of Koyilandy Baiju MP (ETV Bharat)

മരണഭയം പോലും മാറ്റിവെച്ച് കർമനിരതനായ ബൈജു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കുടുംബത്തിലെ നാലാം തലമുറക്കാരനാണ്. മുത്തച്ഛൻ്റെ അമ്മാവൻ മുതൽ ബൈജുവിൻ്റെ അഞ്ച് അമ്മാവൻമാരും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലംതൊട്ടേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ വളർന്നുവന്ന ബൈജു അടുത്ത വിളിയും കാത്ത് കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുകളിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്.

Also Read:- വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ കര്‍ണപടം തകര്‍ത്ത സംഭവം; പ്രധാനാധ്യാപകനെതിരെ കേസ്

കോഴിക്കോട്: ഓഗസ്റ്റ് 19 ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കഥ. ഓരോ ക്ലിക്കിലും വ്യത്യസ്തമായൊന്ന് പകർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ. പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായാലും അല്ലെങ്കിലും. ഒരു ഫ്രെയിമിലൂടെ ലളിതവും എന്നാൽ സുന്ദരവുമായ ഒരു കഥ പറയുന്നതാണ് ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രഫി. കൊയിലാണ്ടിയിലെ ബൈജു എംപീസ് എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഈ ആഗ്രഹങ്ങളോടെയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്.

സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ വാർത്താചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിൽ ബൈജു മികവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചില അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിൻ്റെ നന്മയും കാരണം പ്രതിഫലം വാങ്ങാത്ത 'പ്രേത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇൻക്വസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി അദ്ദേഹം മാറി. പൊലീസിന് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ഫോട്ടോകൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2000 മുതലാണ് ബൈജു ഈ ജോലി തുടങ്ങിയത്. കോഴിക്കോട് റൂറലിലെ ഏകദേശം പത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്.

ഫോട്ടോഗ്രഫി നിർബന്ധമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധി

1999 മുതലാണ് പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനും ഇൻക്വസ്റ്റിനും ഫോട്ടോഗ്രഫി നിർബന്ധമാക്കിയത്. ജസ്റ്റിസ് കെജി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റേതായിരുന്നു വിധി. ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇൻക്വസ്റ്റുകളിലും പോസ്റ്റുമോർട്ടങ്ങളിലും ഫോട്ടോഗ്രഫി നിർബന്ധമാക്കണം. മൃതദേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും മുറിവുകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നും ഓരോ ചിത്രത്തിലും പൊലീസ് ഓഫിസറുടെ പേരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

World Photography Day Inquest photography verdict Kerala crime scene photographer Baiju MP heroic story
Meet the Unpaid Ghost Photographer of Koyilandy Baiju MP (ETV Bharat)

കൂടാതെ, ഈ ചിത്രങ്ങൾ കേസ് ഫയലിനൊപ്പം സൂക്ഷിക്കാനും നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. വിധി വരുന്നതിനു മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രഫി അത്ര നിർബന്ധമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, മുറിവുകൾ, മരണകാരണം എന്നിവ തെളിയിക്കാൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രധാനമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ഈ നിയമം പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികളിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് വരുത്തിയത്. നിലവിൽ എല്ലാ ഇൻക്വസ്റ്റുകളും പോസ്റ്റുമോർട്ടങ്ങളും ഫോട്ടോയെടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സാധാരണ നടപടിക്രമമാണ്.

പ്രതിഫലമില്ലാത്ത ജോലി

പൊലീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റേഷനുകളിലും അങ്ങനെയൊരാളില്ല. തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റുഡിയോയിൽനിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ വിളിച്ച് പൊലീസ് നിർദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോയെടുത്ത് നൽകുകയാണ് പതിവ്. ഫോട്ടോ കൈമാറുമ്പോൾ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റും. എന്നാൽ, രണ്ടായിരം പിറന്നതുമുതൽ ബൈജു പ്രേതങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പകർത്തുന്നത് പ്രതിഫലമില്ലാതെയാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആത്മഹത്യ കേസുകളും അപകടമരണങ്ങളുമായിരിക്കും.

സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അത് ഏത് പാതിരാത്രിയായാലും കനത്ത മഴയത്തായാലും. മോർച്ചറിയിൽ എത്തിയാൽ സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പതിയുന്ന രീതിയിൽ വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തണം. ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് തവണ കാമറയും തൂക്കി മരവിച്ച മനസ്സോടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കീശ പലപ്പോഴും കാലിയായിരിക്കും. എന്നാൽ, ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ പ്രതിഫലം വേണ്ടെന്നാണ് ബൈജുവിൻ്റെ നിലപാട്.

മനസിനെ സ്വാധീനിച്ച സംഭവം

കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ടായി താൻ ഈ മേഖലയിലുണ്ടെന്ന് ബൈജു പറയുന്നു. പത്രങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പലതരം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടമരണങ്ങളും ദുരൂഹമരണങ്ങളും അവയിലുണ്ട്. എന്നാൽ, ആത്മഹത്യയാണ് ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തി ജീവനൊടുക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. മോർച്ചറിക്കുള്ളിൽ മൃതദേഹം കീറിമുറിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് ഒരു അവയവത്തിനുവേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ നിരവധിയാണ്.

ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മഹത്യയിലൂടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചവരുടെ ഒരു പങ്ക് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അന്നുമുതൽ പൊലീസ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രേതപരിശോധനയ്ക്കും ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ഇനി വാങ്ങുകയുമില്ലെന്നും ബൈജു വ്യക്തമാക്കി.

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ

പൊലീസിനെ സഹായിക്കുകയെന്നത് മികച്ച ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് ബൈജു കാണുന്നതെന്ന് പേരാമ്പ്ര ഡിവൈഎസ്പിയും കൊയിലാണ്ടി സിഐയും എസ്ഐയുമായിരുന്ന എൻ സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ ബൈജുവിനെ കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാറില്ല. സ്വന്തം ബൈക്കെടുത്ത് എത്ര ദൂരത്തായാലും എത്തിച്ചേരും. മറ്റ് പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചും നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ജോലിക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങാറില്ല. 1500 രൂപവരെ ഓരോ സംഭവത്തിനും വാങ്ങിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുണ്ട്.

കൂടാതെ, ചില വിവാദ കേസുകളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയിൽ കോടതിയിലും ഹാജരാകാറുണ്ട്. ഇൻക്വസ്റ്റ് സമയത്ത് ചുരുങ്ങിയത് 15 ഫോട്ടോയെങ്കിലും എടുക്കണം. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കാറുമുണ്ടെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി സുനിൽകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊവിഡ് കാലത്ത് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് എതിർവശത്തുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്നും വന്നിരുന്ന ബൈജു പിപിഇ കിറ്റും ധരിച്ചാണ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് പോയിരുന്നത്.

World Photography Day Inquest photography verdict Kerala crime scene photographer Baiju MP heroic story
Meet the Unpaid Ghost Photographer of Koyilandy Baiju MP (ETV Bharat)

മരണഭയം പോലും മാറ്റിവെച്ച് കർമനിരതനായ ബൈജു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കുടുംബത്തിലെ നാലാം തലമുറക്കാരനാണ്. മുത്തച്ഛൻ്റെ അമ്മാവൻ മുതൽ ബൈജുവിൻ്റെ അഞ്ച് അമ്മാവൻമാരും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലംതൊട്ടേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ വളർന്നുവന്ന ബൈജു അടുത്ത വിളിയും കാത്ത് കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുകളിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്.

Also Read:- വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ കര്‍ണപടം തകര്‍ത്ത സംഭവം; പ്രധാനാധ്യാപകനെതിരെ കേസ്

For All Latest Updates

TAGGED:

WORLD PHOTOGRAPHY DAYINQUEST PHOTOGRAPHY VERDICTKERALA CRIME SCENE PHOTOGRAPHERBAIJU MP HEROIC STORYKOYILANDY GHOST PHOTOGRAPHER

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.