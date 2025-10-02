ETV Bharat / state

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കയ്യൊഴിഞ്ഞു, രക്ഷിതിന് രക്ഷയായത് സർക്കാർ ആശുപത്രി; ആദ്യാക്ഷത്തിൻ്റെ മധുരം നൽകാൻ നേരിട്ടെത്തി ആരോഗ്യമന്ത്രി

സർക്കാർ ആശുപത്രി പുതുജീവൻ നൽകിയ കുഞ്ഞിന് ഹരിശ്രീ കുറിച്ച് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. രാജേഷ്-രേഷ്‌മ ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ രക്ഷിതിനാണ് മന്ത്രി ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ച് നൽകിയത്.

VIJAYADASHAMI HEALTH MINISTER KERALA rakshith pathanamthitta HEALTH MINISTER VEENA GEORGE
Health Minister Veena George with Rakshith- Then and Now (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് പലരും വിധിയെഴുതിയ കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്‌ക്കും രക്ഷകരായി മാറിയ ആരോഗ്യവകുപ്പും ഡോക്‌ടർമാരും, ഒടുവിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മടിയിൽ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞ് രക്ഷിത് ഇന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു.

രാജേഷ്-രേഷ്‌മ ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ രക്ഷിതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജിന് അടുത്ത് നിന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത്. മന്ത്രി തന്നെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടേയും ആഗ്രഹം. ഇതിനായി ഇവര്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അതിരാവിലെ പത്തനംതിട്ടയില്‍ എത്തി. ഇലവുംതിട്ട മൂലൂര്‍ സ്‌മാരകത്തില്‍ വച്ചാണ് കുഞ്ഞ് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത്.

ആരോഗ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ (ETV Bharat)

മന്ത്രി തന്നെ രക്ഷിതിന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചതില്‍ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അച്ഛന്‍ രാജേഷും അമ്മ രേഷ്‌മയും പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ 'കുഞ്ഞ് ആറാം മാസത്തില്‍ ജനിച്ചതാണ്. 770 ഗ്രാം തൂക്കവുമായി ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രി രക്ഷപ്പെടുത്തി. കുഞ്ഞ് 5 മാസത്തോളം എസ്എടി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് താനും കുഞ്ഞും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് എസ്എടിയിലെത്തിയത്. അവിടെ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത്.'

VIJAYADASHAMI HEALTH MINISTER KERALA rakshith pathanamthitta HEALTH MINISTER VEENA GEORGE
ആരോഗ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം രക്ഷിതും മാതാപിതാക്കളും (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

'കുഞ്ഞ് 2 മാസത്തോളം വെൻ്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പത്ത്-ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ചെലവുവരുന്നതാണ്. മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെ ജീവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാണ്. 5 മാസം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കൈയ്യില്‍ ആയത് കൊണ്ടാണ് 770 ഗ്രാമില്‍ നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ രണ്ടര വയസുള്ള 10 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള മിടുക്കന്‍ മോനായി ഞങ്ങളുടെ കൈയ്യില്‍ ഇരിക്കുന്നത്.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കയ്യൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നൽകിയ സർക്കാർ ആശുപത്രികളോടുള്ള കടപ്പാടും സ്‌നേഹവും രേഷ്‌മയുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. മരണത്തിൽ നിന്നും മകനെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത ആരോഗ്യവകുപ്പിനോടുള്ള ആദരസൂചകം കൂടിയാണ് ഇത്.

എസ്എടിയിലെ നവജാതശിശു വാരാചരണത്തിലും മാതാപിതാക്കൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 'അവിടെ വച്ച് വീണ മാഡത്തെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചു. അന്ന് മാഡം മോനെ എടുത്തിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ എഴുതിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ വീണ മാഡം തന്നെ എഴുതിപ്പിക്കണമെന്ന്. ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചതില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്' രേഷ്‌മ പറഞ്ഞു.

'കുഞ്ഞ് രക്ഷിതിനെ ആദ്യാക്ഷരം എഴുതിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം, സ്‌നേഹം' എന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. ആപത്തിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യാക്ഷരം വിജയദശമി ദിനത്തിലെ മനോഹരമുഹൂർത്തമായി മാറുകയായിരുന്നു.

Also Read: 'ഹരിശ്രീ' കുറിച്ച് കുരുന്നുകള്‍ അക്ഷര ലോകത്തേക്ക്; ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വന്‍ തിരക്ക്

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYADASHAMIHEALTH MINISTER KERALARAKSHITH PATHANAMTHITTAHEALTH MINISTER VEENA GEORGEHEALTH MINISTER ON VIJAYADASHAMI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.