'മ്മളെ ബാബുക്ക': ഹൃദയങ്ങളിൽ ഓർമ്മകളുടെ മധുരം പകര്ന്ന് സംഗീതസായാഹ്നം
മലയാള സിനിമാ സംഗീതത്തിന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെയും ഗസലിന്റെയും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെയും സൗന്ദര്യം പകർന്നു നൽകിയ ഇതിഹാസ തുല്യനായ സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമാണ് എം.എസ്. ബാബുരാജ്.
കോഴിക്കോട്: വിഖ്യാത സംഗീത സംവിധായകൻ എം.എസ്. ബാബുരാജിന്റെ ഓർമ ദിനത്തിൽ "മ്മളെ ബാബുക്ക" എന്ന പേരിൽ ഗാനാലാപന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ച് "ഗസൽ" പുതിയ നിരത്ത്. ബാബുരാജ് സംഗീതം പകർന്നതും ആലപിച്ചതുമായ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ പല തലമുറകളിൽ പെട്ടവർ പാടി.
കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി എഴുപതോളം പേർ മൽസരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഡോ. ബീനാ ഫിലിപ്പ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഴയകാല സിനിമാ ഗാനങ്ങളെ മലയാളം ക്ലാസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് മേയർ പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളെ പഴയകാല ജീവിതത്തിന്റെ വേരുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അവരിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. കാവ്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു താളും ക്രമവും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത് അറിയില്ല. അത് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളെ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണെന്ന് മേയർ ബീനാ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു. വാർഡ് കൗൺസിലർ വി.കെ. മോഹൻദാസ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്ന ചടങ്ങിന് ഗസൽ സെക്രട്ടറി എൻ. നിസാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡണ്ട് സന്തോഷ് നിസ്വാർഥ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈ. പ്രസിഡണ്ട് കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
ആസ്വാദകരുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് പരിപാടി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി.
മുഹമ്മദ് സബീർ ബാബുരാജ് എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര്. മലയാളി സംഗീതപ്രേമികൾക്ക് എന്നും പ്രിയങ്കരനാണ് അദ്ദേഹം. 1929 മാർച്ച് 3-ന് ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ബംഗാളിയായ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗായകനായ ജാൻ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ആണ്. മാതാവ് മലയാളിയാണ്. ബാല്യകാലം ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടപ്പാടുകളിലുമായിരുന്നു. പിതാവ് ബംഗാളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയതോടെ അദ്ദേഹം അനാഥനായി. കോഴിക്കോട്ടെ തെരുവുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും പാട്ടുപാടി ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന ബാബുരാജിന്റെ സംഗീതത്തിൽ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എന്ന പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണ് ദത്തെടുത്ത് വളർത്തിയത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി.
ശുദ്ധസംഗീതം തേടി അദ്ദേഹം പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മുംബൈ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. നാടക സംഗീതത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കലാരംഗത്ത് സജീവമായത്. 1951-ൽ 'ഇങ്ക്വിലാബിന്റെ മക്കൾ' എന്ന നാടകത്തിന് അദ്ദേഹം സംഗീതം നൽകി. സംവിധാനം രാമു കാര്യാട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചത്. 1957-ൽ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത 'മിന്നാമിനുങ്ങ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ബാബുരാജ് സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനാവുന്നത്.
മലയാള സിനിമാ ഗാനങ്ങൾക്ക് തനതായൊരു ശൈലി നൽകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗങ്ങളെയും ഗസൽ ശൈലിയെയും മനോഹരമായി മലയാള ഗാനങ്ങളിൽ സംയോജിപ്പിച്ചു. പി. ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററിന്റെ വരികൾക്കാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഗീതം പകർന്നിട്ടുള്ളത്. വയലാർ രാമവർമ്മ, ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി, യൂസഫലി കേച്ചേരി തുടങ്ങിയവരുടെ രചനകൾക്കും അദ്ദേഹം ഈണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഗീത സംവിധായകനെന്ന പോലെ ഗായകനെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. 'ബാബുരാജ് പാടുന്നു' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ്.
1970-കൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സാമ്പത്തികമായും ആരോഗ്യപരമായും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. കൂടെ നിന്നവരും മുതലെടുപ്പ് നടത്തിയവരും മെല്ലെ പിന്മാറി. രോഗബാധിതനായി അന്നത്തെ മദ്രാസിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ രോഗികളുടെയിടയിൽ അദ്ദേഹം നരകയാതന അനുഭവിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രാമു കാര്യാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എ.കെ. ആൻറണിയെ വിവരമറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആന്റണി വിളിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബാബുരാജിന് സ്വന്തം കട്ടിലും കിട്ടി.
ബാബുരാജിനെ അറിയാമായിരുന്ന ഒരു മലയാളി വനിത ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് സമീപിച്ചു. ബാബുരാജ് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു, "പാടാൻ അറിയുമോ?" അവർ പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് പാടുമെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു. അവർ "താമരക്കുമ്പിളല്ലോ മമഹൃദയം - ഇതില്താതാ നീ സംഗീത മധുപകരൂ എങ്ങനെയെടുക്കും ഞാന് എങ്ങനെയൊഴുക്കും ഞാന് എങ്ങനെയെടുക്കും ഞാന് എങ്ങനെ നിന്നാജ്ഞ നിറവേറ്റും ദേവാ - ദേവാ - ദേവാ.." പാടി തീരുമ്പോഴേക്കും ആ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരുന്നു.
1978 ഒക്ടോബർ 7-ന് 57-ാം വയസ്സിൽ എം.എസ്. ബാബുരാജ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. 1983-ൽ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി മരണാനന്തരം അവാർഡ് നൽകിയിരുന്നു.
