ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി, 7 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തും

എൻഎസ്എസ്, എസ്എൻഡിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംഘടനകൾ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത്.

Global Ayyappa Sangamam Sabarimala Temple V N Vasavan Supreme Court
ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ (ETV Bharat)
Published : September 18, 2025 at 3:12 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ സംഗമത്തിന് ഫണ്ട് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വഴിയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്, അതിനാൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനോ സർക്കാരിനോ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാവില്ല. എൻഎസ്എസ്, എസ്എൻഡിപി തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ 5000-ൽ അധികം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയാണ് 3500 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മൂന്നു വേദികളിലായി നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്കായി പ്രധാന പന്തൽ (ജർമൻ പന്തൽ) പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യ സെഷനിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ആകെ 1000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രണ്ടാം സെഷനിൽ തീർഥാടക ടൂറിസവും, മൂന്നാം സെഷനിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുമാണ് ചർച്ചയാവുക. എൻഎസ്എസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താമസ സൗകര്യം, യാത്ര സൗകര്യം എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അടക്കം സംഗമത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും. അതിനും സ്പോൺസർമാരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി നല്ല നിർദേശങ്ങളാണ് നൽകിയതെന്നും, സംഗമം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും മന്ത്രി വിശദമാക്കി.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ കോടതി തയ്യാറായില്ല. സംഗമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കരുതെന്നും, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ദേവസ്വം ബോർഡിനായിരിക്കുമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ഹൈക്കോടതിയുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി സംഗമം നടത്താനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനുള്ള നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിസി അജികുമാർ, അജീഷ് ഗോപി, ഡോ. പിഎസ് മഹേന്ദ്രകുമാർ എന്നിവരാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് പിഎസ് നരസിംഹ, ജസ്റ്റിസ് എഎസ് ചന്ദുർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. സംഗമത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നും പമ്പാതീരത്ത് സംഗമം നടത്തുന്നത് വനനിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു.

പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെയാണ് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സർക്കാരുകൾക്ക് മതസംഗമങ്ങളുടെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തടസ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു.

