'ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാണായ പാടങ്ങളിലെല്ലാം ഇനി മുട്ടിപ്പുല്ല് കിളിർപ്പിക്കും'. ജന്മികളുടെ പാടവരമ്പുകളിൽ അന്ന് മുഴങ്ങിയത് അവകാശത്തിനായുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശത്തിൻ്റെ ആക്രോശമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മാറ് മറയ്ക്കാനും വഴി നടക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളിയായിരുന്നു. സമൂഹം കൽപ്പിച്ച ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെയും ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഇരകളായിരുന്ന അധഃസ്ഥിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ 162-ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. അറിയാം വിപ്ലവ നായകൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രാഹ്മണിത്വത്തോടും ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തോടും വെല്ലുവിളിച്ച അയ്യങ്കാളി തിരുവിതാംകൂറിലെ അധഃസ്ഥിതർക്കായി പടപൊരുതി. അധികാരത്തിൻ്റെ കൂരമ്പുകൾക്കെതിരെ അവകാശത്തിൻ്റെ നിറയൊഴിച്ച് അയിത്തം തുടച്ചു നീക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ നവോഥാന നായകനായിരുന്നു മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി. പ്രമാണിത്വത്തെയും ജന്മികളെയും വെല്ലുവിളിച്ച് അധഃസ്ഥിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സാമൂഹിക ഉദ്ധാരകനാണ് അയ്യങ്കാളി.
ജനനവും ജീവിതവും: തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ തെക്കേ ഗ്രാമമായിരുന്ന വെങ്ങാനൂരിൽ പരമേശ്വരൻ പിള്ള എന്ന നായർ ജന്മിയുടെ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന അയ്യൻ്റെയും മാലയുടെയും മകനായി പെരുങ്കാറ്റുവിള പ്ലാവറ തറവാട്ടിൽ 1863 ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ ജനനം. കാളി എന്ന പേരാണ് മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയതെന്നും പിന്നീട് പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ അയ്യൻ എന്ന നാമം കൂടി പേരിനൊപ്പം ചേർത്തുവെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു.
കുട്ടിക്കാലത്ത് നേരിട്ട ജാതി വെറിയുടെ പൊള്ളിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അയ്യങ്കാളിയെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് വിവിധ ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അയിത്ത ജാതിയായതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം കൃഷിപ്പണി ചെയ്താണ് കാളി ജീവിച്ചിരുന്നത്. യുവാവായിരുന്ന അയ്യങ്കാളി സമപ്രായക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കളരി മുറകൾ സ്വയത്തമാക്കി. അതിലൂടെ ജാതീയതയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ കരുത്ത് നേടി.
അയ്യങ്കാളി അഥവാ കേരളാ സ്പാർട്ടക്കസ്:
പുരാതന റോമിലെ അടിമവംശജനും അധഃസ്ഥിതരുടെ ഉന്നമനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്ത നേതാവായിരുന്നു സ്പാർട്ടക്കസ്. കേരളത്തിലെ അധഃസ്ഥിതർക്ക് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതിനാലാണ് അയ്യങ്കാളിയെ കേരളാസ്പാർട്ടക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കേരള ചരിത്രത്തിൽ അധഃസ്ഥിതർക്ക് വ്യക്തമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ കാരണം അയ്യങ്കാളിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വില്ലുവണ്ടിയുമായി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ രാജവീഥിയിലൂടെ കടന്നു വന്നത് മുതലാണ് അയ്യങ്കാളി നവോഥാന രംഗത്തേയ്ക്ക് ശക്തമായി കടന്ന് വരുന്നത്.
പുലയരുടെ രാജാവ്: 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലാണ് വില്ലു വണ്ടി സമരം തിരുവിതാംകൂറിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. മൃഗങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ നടക്കാനാകുന്ന പൊതു നിരത്തിൽ രാജകൽപ്പന ഉണ്ടായിട്ടും അവർണരുടെ സഞ്ചാരം സവർണർ വിലക്കിയിരുന്നു. സവർണരുടെ അധികാര ഗർവ്വുകാരണമാണ് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് മനസിലാക്കിയ അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
സ്വന്തമായി വാങ്ങിയ വില്ലു വണ്ടിയുമായി രാജാവീഥിയിലൂടെ സവർണതയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി തെളിച്ചത്. തുടർന്ന് ഗാന്ധിജിയായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അയ്യങ്കാളിയുടെ വിപ്ലവ ധൈര്യത്തിന് പുതിയ മുഖം നൽകി. മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അയ്യങ്കാളിയെ ആദ്യമായി പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിച്ചത്.
1904ൽ മാധവ റാവു ദിവാനായ ശേഷം ഈഴവ കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അധഃസ്ഥിതകരായ കുട്ടികൾക്ക് പള്ളിക്കൂടത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം സവർണർ നിഷേധിച്ചു. തുടർന്ന് 1904ൽ അയിത്ത ജാതിക്കാർക്കായി കുടി പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചു.
ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹളയും അയ്യങ്കാളിയും: തൊഴിലിനെയും വിശപ്പിനെയും വച്ചാണ് സവർണർ അധഃസ്ഥിതരെ കൈയ്യാളിയത്. പള്ളിക്കൂടത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചാൽ ജന്മികളുടെ പാടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അയ്യങ്കാളി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ തൊഴിലാളികളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അയ്യങ്കാളി മറ്റൊരു ഉപാധി തെരഞ്ഞെടുത്തു. വിഴിഞ്ഞത്തെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുമായി ചേർന്ന് വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്താൻ കാർഷിക വൃത്തി പരിചയമാക്കിയ അധഃസ്ഥിതരെ പ്രാപ്തരാക്കി.
കല്ലുമാല സമരം: പൊതുവഴി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി നിഷേധത്തിനെതിരെ, സ്വർണമോ മറ്റ് ലോഹമോ ആയ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന കൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് കല്ലുമാല സമരം. മാറ് മറയ്ക്കാൻ അനുമതി ഇല്ലാതിരുന്ന അവർണ സ്ത്രീകൾക്ക് കല്ലുമാല ചാർത്താമെന്ന സവർണരുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് സമരം നടന്നത്. അധഃസ്ഥിതരുടെ ജാതീയ ചിഹ്നമായി കല്ലുമാല മാറിയതിനെതിരെ അയ്യങ്കാളി പടപൊരുതി. ഇതിനെതിരെ അയ്യങ്കാളി നാട്ടുകൂട്ടത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടി.
സംഘത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം: അധഃസ്ഥിതരായ ജനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹികമായ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് രൂപീകരിച്ചതാണ് സാധുജനപരിപാലന സംഘം. അധഃസ്ഥിതരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് സംഘം രൂപീകരിച്ചത്. 1904ലാണ് അയ്യങ്കാളി സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നത്. ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അംഗമാകാൻ കഴിയുന്ന സംഘം എന്നതാണ് അയ്യങ്കാളി സാധുജന പരിപാലന സംഘമെന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കിയത്.
വെങ്ങാനൂരിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. 'സാധു' എന്ന ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യ പദത്തിൽ നിന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. യോഗം എന്ന ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പദം ഒഴിവാക്കിയാണ് സംഘം എന്ന പദം കൂട്ടത്തിന് നൽകിയതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നിയമനിർമാണ സഭയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ അധഃസ്ഥിതനായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി.
1914ൽ ഊരൂട്ടമ്പലം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പട്ടികജാതി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളെ തഴഞ്ഞ് കൊണ്ട് പഞ്ചമി എന്ന പെൺകുട്ടിയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അയ്യങ്കാളി പള്ളിക്കൂടത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ അധഃസ്ഥിതർ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ താത്പര്യപ്പെടാതിരുന്ന സവർണർ രാത്രിയിൽ കുടിപ്പള്ളിക്കുടത്തിന് തീവച്ചു. എന്നാൽ ആ പള്ളിക്കൂടം വീണ്ടും പുനരുദ്ധീകരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകി.
സാധുജനപരിപാലിനി: 1914 മെയ്യിൽ അയ്യൻകാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മാസികയാണ് സാധുജനപരിപാലിനി. തൃക്കൊടിത്താനം ചെമ്പുതറ കാളി ചോതിക്കുറുപ്പനായിരുന്നു പത്രാധിപർ. അവർണരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അധികാരികളുടെ മുന്നിലെത്തിയ്ക്കുകയായിരുന്നു പത്രമാസികയുടെ ലക്ഷ്യം.
ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയിലെ കാട്ടാള സംത്യപ്തി എന്ന് കാൾ മാക്സ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ കാലത്തെ ജാതീയത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇന്ന് അധസ്ഥിതരെന്ന 'ഗെറ്റോയിസേഷ'നുകൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നുണ്ട് പട്ടിക വിഭാഗമെന്ന് നിരീക്ഷകരും ചിന്തകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ജാതീയതും അടിമത്വവും തുടച്ചു നീക്കാനാണ് അയ്യങ്കാളി ശ്രമിച്ചത്.
വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുമായി സർക്കാർ: പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂരഹിതർക്ക് പുനരധിവാസ പദ്ധതി, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള പദ്ധതി, ആരോഗ്യ സുരക്ഷ, ചികിത്സ ധനസഹായ പദ്ധതി, സാമൂഹ്യ ഐക്യദാര്ഢ്യ പക്ഷാചരണം എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതികൾ.
പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ, അയ്യാവൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ, കണ്ടൻ കുമാരൻ, എന്നീ നവോഥാന നായകരുടെ കൂടെ കേരളം ഓർമ്മിക്കുന്ന നവോഥാന നായകനാണ് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി. അധഃസ്ഥിത വംശത്തെയും വംശത്തെ കുറിച്ചുള്ള അക്ഷരങ്ങളും പുതുതലമുറയ്ക്ക് കാണാൻ പാകത്തിന് പടപൊരുതി അടയാളപ്പെടുത്തിവച്ച വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി.
ALSO READ: 'സ്ത്രീകള്ക്കും പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്ഗക്കാര്ക്കും വെറുതെ പണം നല്കരുത്' ; അധിക്ഷേപ പരാമര്ശവുമായി അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന്, സദസില് നിന്ന് പ്രതിഷേധം