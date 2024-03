ജീവിതമല്ലേ...പഞ്ചറാകാതിരിക്കാൻ ആയിഷയ്ക്ക് ഇതാണ് മാർഗം

ആയിഷത്ത എന്ന പഞ്ചർതാത്ത

മലപ്പുറം : ഇരുപതാം വയസ്സിൽ ടയറുകളുടെ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് എടവണ്ണ പത്തപ്പിരിയം സ്വദേശിയായ ആയിഷത്ത. 52 വയസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആയിഷത്താത്ത പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കൽ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് (Even At The Age Of 52, Ayishatha Continues The Work Of Patching Punctures). ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാൻ ഹോട്ടൽ ജോലികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ആയിഷത്ത പയറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഞ്ചേരി മേലാക്കത്തുള്ള പഞ്ചർ കടയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏക ജീവിതം മാർഗം.

സ്ത്രീകൾ അധികം ഇറങ്ങി ചെല്ലാത്ത ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഇത്രനാൾ പിടിച്ചുനിൽക്കുക എന്നതും ചില്ലറ കാര്യമല്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ജോലി, പുരുഷന്മാർക്ക് മറ്റൊരു ജോലി എന്നൊന്നില്ല എന്നതാണ് ആയിഷത്തയുടെ പോളിസി. അന്നന്നത്തെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വനിതകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ആയിഷത്ത എന്ന പഞ്ചർതാത്ത.