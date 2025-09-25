ETV Bharat / state

മുത്താമ്പി പാലം നിരന്തര ആത്മഹത്യാ കേന്ദ്രമായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിന്‍റെ ഗൗരവം ഇ ടിവി ഭാരത് ജനശ്രദ്ധയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പാലത്തിന് മുകളിൽ വോയ്‌സ് ഓഫ് മുത്താമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മഹത്യക്കെതിരായ ബോധവത്കരണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്.

Awareness boards At Muthambi bridge (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 11:03 AM IST

4 Min Read
കോഴിക്കോട്: ഇടിവി ഭാരത് വാർത്തക്ക് പിന്നാലെ മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ ആത്മഹത്യക്കെതിരെ വോയ്‌സ് ഓഫ് മുത്താമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവത്കരണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കൊയിലാണ്ടി പൊലീസും അണിചേർന്നു. സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ആർ. അനന്തകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

മുത്താമ്പി പാലം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നിരന്തര ആത്മഹത്യാ കേന്ദ്രമായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിന്‍റെ ഗൗരവം ഇ ടിവി ഭാരത് ജനശ്രദ്ധയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പാലത്തിന് മുകളിൽ വോയ്‌സ് ഓഫ് മുത്താമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മഹത്യക്കെതിരായ ബോധവത്കരണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്.

നിരാശാ ഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആളുകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം അവരുടെ മൃതദേഹം നിരന്തരം കാണേണ്ടി വരുന്നതിന്‍റെ പ്രയാസത്തിലാണ് നാട്ടുകാരെന്ന് വോയ്‌സ് ഓഫ് മുത്താമ്പി പ്രസിഡന്‍റ് റാഷിദ് മുത്താമ്പി പറഞ്ഞു. ആത്മഹത്യാ സാധ്യത കുറക്കുന്ന രീതിയിൽ കമ്പി വേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പ്രദേശത്ത് സിസി ടിവി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും മുങ്ങിത്താഴുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശീലനം പ്രദേശത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നൽകണമെന്നും വോയ്‌സ് ഓഫ് മുത്താമ്പി ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Awareness boards At Muthambi bridge (ETV Bharat)

റാഷിദ് മുത്താമ്പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഇന്ദിര ടീച്ചർ, വോയ്‌സ് ഓഫ് മുത്താമ്പി ഭാരവാഹികളും നാട്ടുകാരും പങ്കെടുത്തു. കൊയിലാണ്ടി-പേരാമ്പ്ര പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ ആത്മഹത്യകൾ കൂടുന്നെന്ന ഗൗരവമേറിയ വിഷയത്തിൽ കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇ ടിവി ഭാരത് വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതും കൗൺസിലിൽ ആദ്യ അജണ്ടയായി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതും. ഇരുപതാം വാർഡ് മെമ്പറും പ്രദേശവാസിയുമായ വിഷ്ണു ആണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.

പാലത്തിന്‍റെ കൈവരികൾക്ക് ഉയരമില്ലാത്തതും സുരക്ഷയില്ലാത്തതും വിജനമായ പ്രദേശമായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടി ജീവനൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഈയിടെയായി വർദ്ധിച്ചതെന്ന് കൗൺസിലർ പ്രമേയത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. ആത്മഹത്യ വർധിച്ചതോടെ ഈ പാലത്തിന് സൂയിസൈഡ് ബ്രിഡ്‌ജ് എന്ന ദുഷ്പേരും വന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് വിഷയത്തില്‍ നഗരസഭയെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് വിഷ്ണു ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Awareness boards At Muthambi bridge (ETV Bharat)

ആത്മഹത്യയെ ഒരിക്കലും തടയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പരിധിവരെ സുരക്ഷ ഒരുക്കി തടയിടാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ആണ് ജനങ്ങൾ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നു വിഷ്ണു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പാലങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ കഴിയുമോ, റെയിൽപാളത്തിന് വേലി കെട്ടാൻ കഴിയുമോ, കടലിൽ ചാടി മരിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നീ അപക്വമായ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ഏതാനും മെമ്പർമാർ ഉന്നയിച്ചത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു. ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതല്ലാതെ പ്രമേയത്തെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ആരും എതിർത്തില്ലെന്നും ഐക്യകണ്ഠേനെയാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയതെന്നും കൗൺസിലർ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു.

വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സുധ കിഴക്കേപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമായിട്ടാണ് നഗരസഭ കാണുന്നത്. പ്രമേയത്തിലെ നിർദേശങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ അറിയിക്കും. ഇരുവശത്തും ഇരുമ്പ് വേലി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കും. സിസി ടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി ഉടൻ കൈക്കൊള്ളും.

Awareness boards At Muthambi bridge (ETV Bharat)

കെഎസ്ഇബിയുമായി ആലോചിച്ച് ആ പ്രദേശത്ത് തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആലോചന നടത്തുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ സുധ കിഴക്കേപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു. വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണിത്. ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥലം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പലരും മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ എത്തി പുഴയിലേക്ക് എടുത്തുചാടുന്നത്. ഇത് തീർത്തും ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണ്. അതിന്‍റെ ഗൗരവം മനസിലാക്കി ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ നഗരസഭ കൗൺസിൽ എല്ലാ അർഥത്തിലും തയ്യാറാണെന്നും പാലത്തിന്‍റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശവാസിയും വൈസ് ചെയർമാനുമായ അഡ്വ. കെ. സത്യൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

കൊയിലാണ്ടി-പേരാമ്പ്ര റോഡിലെ മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്കു ചാടി ജീവനൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇ ടിവി ഭാരത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് നഗരസഭയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. ആറുമാസത്തിനിടെ മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് നാല് ജീവനുകളാണ്. പാലത്തിൽ നിന്നു ചാടിമരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാ വേലി കെട്ടണമെന്നതാണ് പൊതു ആവശ്യം. തെരുവ് വിളക്കും സിസി ടിവിയും സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യങ്ങളും ശക്തമാണ്. മിക്കവരും ഇരുചക്രവാഹനത്തിലും മറ്റും എത്തിയാണ് അവിവേകം കാണിക്കുന്നത്.

Awareness boards At Muthambi bridge (ETV Bharat)

വളരെ ആഴമുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പോലും ദുഷ്കരമാണിവിടെ. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ മരണമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാലത്തിനടിയിൽ വലിയതോതിലുള്ള ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ പുഴയിൽ ചാടിയാൽ ജീവനോടെ തിരികെ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. മാത്രമല്ല മുത്താമ്പി പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ ഇല്ലാത്തതും പൊതുവേ വിജനമായ സ്ഥലമാണെന്നതും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമായി ഇവിടം തെരഞ്ഞടുക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ആത്മഹത്യയ്ക്കായി എത്തി നാട്ടുകാരുടെ കരുതലിൽ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയവരുമുണ്ട്.

മേപ്പയ്യൂർ, അരിക്കുളം, കീഴരിയൂർ, പന്തലായനി ഭാഗത്തു നിന്നുമുപോലും ആളുകൾ ഇവിടെയെത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലോ ബസിലോ ഇവിടെയെത്തും. പാലത്തിന് സമീപം ഉടമസ്ഥനില്ലാതെ കാണുന്ന വാഹനവും ഊരി വെച്ച ചെരുപ്പും കണ്ടതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ ആരോ പുഴയിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുന്നത്. രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ച് ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഫയർ ഫോഴ്സിന്‍റെ രക്ഷാദൗത്യത്തിന്‍റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായും പുഴ മാറി. എന്നാല്‍, നഗരസഭയുടെ ഇടപെലും ബോധവത്കരണവും സാധ്യമാകുന്നതോടെ മുത്താമ്പി പാലത്തിന് കിട്ടിയ സൂയിസൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ദുഷ്പേര് മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാര്‍.

