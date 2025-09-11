ETV Bharat / state

നീട്ടിയൊരു വിസിലടി, ധാന്യപ്പൊതിയുമായി കുഞ്ഞി എത്തും; എല്ലാം ഈ മിണ്ടാപ്രാണികള്‍ക്കാണ്, മുടക്കം വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ

ഓട്ടോതൊഴിലാളിയായ കുഞ്ഞി മാവൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെത്തിയാല്‍ നീട്ടി വിസിലടിക്കും. അതുവരെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ അക്ഷമരായി കാത്തിരുന്ന ചിലകൂട്ടർ പറന്നെത്തും...

Kunji, Kunji feeding pigeons (In Background) (ETV Bharat)
കോഴിക്കോട് : മനസിലെ നന്മ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും സഹജീവി സ്‌നേഹം കൊണ്ടുമൊക്കെ നമ്മെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും കാണില്ല, പലരും പരിഹസിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. നിനക്കൊക്കെ എന്തിന്‍റെ കേടാണ്? അവന് അല്ലെങ്കില്‍ അവള്‍ക്ക് ഭ്രാന്താണ്... എന്നുവരെ ഇത്തരക്കാർ കേട്ടുകാണും.

പക്ഷേ അതിലൊന്നും തളരാതെ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയില്‍ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും. അത് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കുറ്റം പറയുന്നവർക്ക് അപ്പുറം അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ആളുണ്ടാകും, അഭിനന്ദിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ആളുണ്ടാകും. അതാണ് നന്മയുടെ പ്രത്യേകത. അത്തരത്തില്‍ ഒരാണ് കോഴിക്കോട് മാവൂർ സ്വദേശി കുഞ്ഞി.

കുഞ്ഞി പ്രാവുകള്‍ക്ക് തീറ്റ നല്‍കുന്നു (ETV Bharat)

മാവൂരിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ കുഞ്ഞിയുടെ വിസിലടി കേൾക്കേണ്ട താമസം നൂറിലേറെ പ്രാവുകളാണ് തങ്ങളുടെ അന്നദാതാവിനെ തേടി പറന്നെത്തുന്നത്. മാസങ്ങളായി എന്നും അതിരാവിലെ മാവൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്തെ നിത്യ കാഴ്‌ചയാണിത്. കുഞ്ഞി നൽകുന്ന ഓരോ ധാന്യ മണികളും കൊത്തിപ്പെറുക്കി തിന്നുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാവുകൾ പറന്നെത്തുന്നത്.

കുഞ്ഞി പ്രാവുകള്‍ക്ക് തീറ്റ നല്‍കുന്നു (ETV Bharat)

കുഞ്ഞിയുടെ വിസിലടി ശബ്‌ദം കേൾക്കുന്നതോടെയാണ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മരങ്ങൾക്കും മുകളിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാവുകൾ കൂട്ടത്തോടെ കുഞ്ഞിയുടെ സമീപത്തേക്ക് പറന്നിറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ കയ്യിലുള്ള സഞ്ചിയിൽ സൂക്ഷിച്ച ധാന്യമണികൾ പ്രാവുകൾക്കിടയിലേക്ക് വാരിവിതറും. കൊവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തിയ പക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി തുടങ്ങിയതാണ് കുഞ്ഞിയുടെ ഈ സത്‌പ്രവർത്തി.

പിന്നീട് അടുത്തകാലത്തായി അത് മാവൂർ അങ്ങാടിയിൽ എത്തുന്ന പ്രാവുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് വഴിമാറി. ഗോതമ്പും ചെറുപയറും കടലയുമാണ് ഓരോ ദിവസവും പ്രാവുകൾക്ക് ഭക്ഷണമായി നൽകുന്നത്. അതിൻ്റെ വില വർധനവ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ കുഞ്ഞിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്.

പ്രാവുകളെ ഊട്ടുന്നൊരു ഓട്ടോതൊഴിലാളി (ETV Bharat)

എന്നാലും തനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും കിട്ടുന്ന ചെറിയ വരുമാനത്തിലെ ഒരു പങ്ക് ഈ പ്രാവുകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി നീക്കിവയ്‌ക്കും കുഞ്ഞി. ബസ് സ്റ്റാൻഡില്‍ എത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്കും മറ്റ് നാട്ടുകാർക്കും പ്രാവുകൾക്ക് കുഞ്ഞി ധാന്യങ്ങൾ നൽകുന്നതും പ്രാവുകൾ ധാന്യമണികൾ കൊത്തിപ്പറുക്കി തിന്നുന്നതും കൗതുക കാഴ്‌ചയാണ്.

കുഞ്ഞിയുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ദിനചര്യ പോലെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാവുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. രാവിലെ കുഞ്ഞി നൽകുന്ന ധാന്യമണികൾ കൊത്തിത്തിന്ന് പലയിടങ്ങളിലേക്കായി പറന്നകലുന്ന പ്രാവുകൾ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആവുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കും, നന്മയുള്ള മനസിന് ഉടമയായ കുഞ്ഞിയുടെ വരവിനായി.

കുഞ്ഞി പ്രാവുകള്‍ക്ക് തീറ്റ നല്‍കുന്നു (ETV Bharat)

