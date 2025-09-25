'ആത്മഹത്യ ചെയ്യല്ലേ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും പരിഹരിക്കാം': പൊലീസിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ യുവാവിന് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പുതുജീവൻ
പ്രണയ നൈരാശ്യത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച യുവാവിന് രക്ഷകരായി ആറ്റിങ്ങൽ പൊലീസ്. സമയോചിതമായ ഇടപെടലിന് കയ്യടിച്ച് നാട്ടുകാർ.
Published : September 25, 2025 at 2:04 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 2:57 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പരാജയപ്പെടാനും വിജയിക്കാനും പ്രണയം യുദ്ധമല്ലെന്ന് പൊതുവേ പറയാറുണ്ട്. ഉയരെ സിനിമയിൽ പാർവതിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറയുന്നതു പോലെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമായിരിക്കണം പ്രണയം. എന്നാൽ ചിലർ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പ്രണയത്തിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കം.
ഈ പ്രണയം തകരുന്നതോടെ ഈ മനുഷ്യരും ഇല്ലാതാകും. മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷയും ബാക്കി നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന നിരാശയിലാഴും. ഒരു നിമിഷത്തെ ചാപല്യത്തിൽ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കും. ഇത്തരം നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല വാക്കോ പിൻവിളിയോ മതിയാകും ഇവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ, വീണ്ടും സ്വപ്നങ്ങള് കണ്ടു തുടങ്ങാൻ.
അതെ, ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവം ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. ആ ദൈവത്തോളം മഹത്വമുണ്ട് ഇന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിഷ്ണുവിനും അസിസ്റ്റൻ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുരളീധരൻ പിള്ളക്കും.
നിനച്ചിരിക്കാതെയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ പാലത്തിൽ നിന്നും ഒരു യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം കണ്ട്രോള് റൂമിലെത്തുന്നത്. സമയം രാത്രി. ഉടൻ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിഷ്ണുവും അസിസ്റ്റൻ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുരളീധരൻ പിള്ളയും ശരവേഗത്തിൽ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു.
"സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോള് യുവാവ് പാലത്തിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ചാടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ പാലത്തിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് യുവാവിനെ തിരികെ വിളിച്ചു. പറയുന്നതൊന്നും ചെവികൊള്ളാൻ ആദ്യമൊന്നും യുവാവ് തയ്യാറായില്ല. പിന്നെ പതിയെ കൃത്യമായ സമീപനത്തിലൂടെ അനുനയിപ്പിച്ച് താഴെ ഇറക്കുകയായിരുന്നു" എന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിഷ്ണു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"എന്തുണ്ടെങ്കിലും പരിഹരിക്കാം... വാക്കാണ്, താഴെ ഇറങ്ങി വാ" എന്ന പൊലീസുകാരുടെ ഉറപ്പിലാണ് യുവാവ് തിരികെ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായത്. പ്രണയനൈരാശ്യത്തിൽ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതാണെന്ന് യുവാവ് പൊലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
"സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ആത്മബലം നൽകുകയും ചെയ്തതോടെ യുവാവ് കാര്യം മനസിലാക്കി ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു, കൃത്യമായ ഇടപെടൽ വഴി ആ യുവാവിനെ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ട്"- സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ മാനസിക പിന്തുണ നൽകി, ആവശ്യമെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസുകൾക്ക് വിധേയനാകാനും നിർദേശിച്ചാണ് പൊലീസ് യുവാവിനെ വിട്ടയച്ചത്.
പൊലീസുകാരുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ
ദിനം പ്രതി ഇത്തരം നിരന്തരം കേസുകളാണ് പൊലീസുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുന്നത്. എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും പൊലീസ് കൃത്യമായി ഇടപെടാറുണ്ടെന്നും ഇത് ആദ്യ സംഭവമല്ലെന്നും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണകാക്കിയാണ് ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ നല്ല വശങ്ങൾ സമൂഹം കാണില്ല, പൊലീസിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ആരും പാഴാക്കാറില്ലെന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിഷ്ണു പറയുന്നു.
"ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ക്യമാറയിൽ ചിത്രീകരിക്കാറില്ല, ഈ സംഭവം യാദൃശ്ചികമായി എടുത്തതാണ്. ബോധവത്കരണത്തിനായി കേരള പൊലീസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പങ്ക് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നിരവധി പേർ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും" സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു.
ആത്മഹത്യയിൽ തെക്കൻ കേരളം മുന്നിൽ
വടക്കൻ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ആത്മഹത്യകൾ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നതാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇതര ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ആത്മഹത്യ നിരക്ക് കൂടുതൽ. കേരളത്തിലെ ആകെ ആത്മഹത്യകളുടെ 41% ഉം ഈ ജില്ലകളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല ആത്മഹത്യ പ്രവണതയുള്ളവർ ദിശ ഹെൽപ് ലൈനിലോ (1056), ടെലി മനസ്സ് ഹെൽപ് ലൈനിലോ (14416 ) ബന്ധപ്പെടുക
