കോഴിക്കോട്: ചാത്തമംഗലത്ത് എടിഎം കൗണ്ടര് തകര്ത്ത് പണം കവരാന് ശ്രമിച്ച പ്രതി പിടിയില്. അസം സ്വദേശിയായ ബാബുലാണ് (25) പിടിയിലായത്. ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 11) പുലര്ച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം.
പുലര്ച്ചെ കളന്തോടിലെ എടിഎം കൗണ്ടറിലെത്തിയ പ്രതി ഷട്ടറിന്റെ പൂട്ട് തകര്ത്താണ് അകത്ത് കയറിയത്. സംഭവ സമയത്ത് കളന്തോട് വഴിയെത്തിയ പൊലീസ് പട്രോളിങ്ങാണ് പ്രതിക്ക് വിനയായത്. എടിഎം കൗണ്ടറിന്റെ ഷട്ടറിന്റെ പൂട്ട് തകര്ന്ന നിലയില് കണ്ട പൊലീസ് സംഘം ഷട്ടര് ഉയര്ത്താന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.
സംഭവത്തില് അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ കുന്ദമംഗലം എസ്ഐ പ്രദീപ് മച്ചിങ്ങലും സംഘവും ഷട്ടറില് ശക്തമായി തട്ടി. ഇതോടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി ഷട്ടര് ഉയര്ത്തി പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇയാള് കവര്ച്ച നടത്താന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊലീസിനെ കണ്ട പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. സംഭവ സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രതി എടിഎം മെഷീനിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകര്ത്തിരുന്നു. രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് പ്രതി ബാബുല് ജോലിക്കായി കളന്തോട് എത്തിയത്. കളന്തോടില് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച ബാബുല് കവര്ച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിയെ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 11) കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
Also Read: വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ എട്ടുവയസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രദേശത്ത് ഭീതി