ETV Bharat / state

കവര്‍ച്ചയ്‌ക്കായി എടിഎം കൗണ്ടറിലെത്തി; മുട്ടി വിളിച്ചപ്പോള്‍ ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്തി, ഓടിരക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതി പൊലീസിന്‍റെ വലയില്‍ - ATTEMPTING TO ROB ATM COUNTER

രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് പ്രതി ബാബുല്‍ ജോലിക്കായി കളന്‍തോട് എത്തിയത്.

THEFT IN ATM COUNTER THEFT CASE ARREST IN KOZHIKODE ATM THEFT എടിഎം കൗണ്ടറില്‍ മോഷണ ശ്രമം
Police With Accuse. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 8:03 AM IST

Updated : August 12, 2025 at 9:24 AM IST

1 Min Read

കോഴിക്കോട്: ചാത്തമംഗലത്ത് എടിഎം കൗണ്ടര്‍ തകര്‍ത്ത് പണം കവരാന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതി പിടിയില്‍. അസം സ്വദേശിയായ ബാബുലാണ് (25) പിടിയിലായത്. ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 11) പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം.

പുലര്‍ച്ചെ കളന്‍തോടിലെ എടിഎം കൗണ്ടറിലെത്തിയ പ്രതി ഷട്ടറിന്‍റെ പൂട്ട് തകര്‍ത്താണ് അകത്ത് കയറിയത്. സംഭവ സമയത്ത് കളന്‍തോട് വഴിയെത്തിയ പൊലീസ് പട്രോളിങ്ങാണ് പ്രതിക്ക് വിനയായത്. എടിഎം കൗണ്ടറിന്‍റെ ഷട്ടറിന്‍റെ പൂട്ട് തകര്‍ന്ന നിലയില്‍ കണ്ട പൊലീസ് സംഘം ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.

മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ തകര്‍ന്ന എടിഎം. (ETV Bharat)

സംഭവത്തില്‍ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ കുന്ദമംഗലം എസ്‌ഐ പ്രദീപ് മച്ചിങ്ങലും സംഘവും ഷട്ടറില്‍ ശക്തമായി തട്ടി. ഇതോടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്തി പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇയാള്‍ കവര്‍ച്ച നടത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പൊലീസിനെ കണ്ട പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. സംഭവ സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രതി എടിഎം മെഷീനിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം തകര്‍ത്തിരുന്നു. രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് പ്രതി ബാബുല്‍ ജോലിക്കായി കളന്‍തോട് എത്തിയത്. കളന്‍തോടില്‍ വാടകയ്‌ക്ക് താമസിച്ച ബാബുല്‍ കവര്‍ച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിയെ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 11) കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

Also Read: വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ എട്ടുവയസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രദേശത്ത് ഭീതി

കോഴിക്കോട്: ചാത്തമംഗലത്ത് എടിഎം കൗണ്ടര്‍ തകര്‍ത്ത് പണം കവരാന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതി പിടിയില്‍. അസം സ്വദേശിയായ ബാബുലാണ് (25) പിടിയിലായത്. ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 11) പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം.

പുലര്‍ച്ചെ കളന്‍തോടിലെ എടിഎം കൗണ്ടറിലെത്തിയ പ്രതി ഷട്ടറിന്‍റെ പൂട്ട് തകര്‍ത്താണ് അകത്ത് കയറിയത്. സംഭവ സമയത്ത് കളന്‍തോട് വഴിയെത്തിയ പൊലീസ് പട്രോളിങ്ങാണ് പ്രതിക്ക് വിനയായത്. എടിഎം കൗണ്ടറിന്‍റെ ഷട്ടറിന്‍റെ പൂട്ട് തകര്‍ന്ന നിലയില്‍ കണ്ട പൊലീസ് സംഘം ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.

മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ തകര്‍ന്ന എടിഎം. (ETV Bharat)

സംഭവത്തില്‍ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ കുന്ദമംഗലം എസ്‌ഐ പ്രദീപ് മച്ചിങ്ങലും സംഘവും ഷട്ടറില്‍ ശക്തമായി തട്ടി. ഇതോടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്തി പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇയാള്‍ കവര്‍ച്ച നടത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പൊലീസിനെ കണ്ട പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. സംഭവ സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രതി എടിഎം മെഷീനിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം തകര്‍ത്തിരുന്നു. രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് പ്രതി ബാബുല്‍ ജോലിക്കായി കളന്‍തോട് എത്തിയത്. കളന്‍തോടില്‍ വാടകയ്‌ക്ക് താമസിച്ച ബാബുല്‍ കവര്‍ച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിയെ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 11) കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

Also Read: വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ എട്ടുവയസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രദേശത്ത് ഭീതി

Last Updated : August 12, 2025 at 9:24 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

THEFT IN ATM COUNTERTHEFT CASE ARREST IN KOZHIKODEATM THEFTഎടിഎം കൗണ്ടറില്‍ മോഷണ ശ്രമംATTEMPTING TO ROB ATM COUNTER

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.