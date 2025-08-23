ETV Bharat / state

തിരുവോണമുണ്ണാൻ പതിനൊന്ന് പൂവിടണം; അത്തം പതിനൊന്നിന് പൊന്നോണം; പഞ്ചാംഗം പറയുന്നതിങ്ങനെ... - ONAM SPECIAL STORY

നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആചരണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള രീതി. ചന്ദ്രൻ്റെ നീക്കമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ആധാരം.

കോഴിക്കോട്: അത്തം പത്തിന് പൊന്നോണം എന്നാണ് പൊതുവേ ചൊല്ല്. എന്നാൽ ഈ തവണ പതിനൊന്നിനാണ് പൊന്നോണം. അത്തം പിറന്ന് തൊട്ടടുത്ത ചിത്തിര നക്ഷത്രം ഇരട്ടിക്കുന്നതാണ് കാരണം. ബുധനാഴ്‌ച അറുപത് നാഴിക പിന്നിട്ടിട്ടും അടുത്ത ദിവസം അഞ്ചേമുക്കാൽ നാഴിക തുടരുന്നതു കൊണ്ടാണ് ഒരു കുടപ്പൂ കൂടി അധികമായി വരുന്നത്.

ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കണക്കും പ്രതിഭാസവും എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്‌ത ജ്യോതിഷിയും പഞ്ചാംഗ വിദഗ്‌ദനുമായ സുധീർ കുമാർ ബി. നമ്പ്യാർ. നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആചരണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള രീതി. ചന്ദ്രൻ്റെ നീക്കമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ആധാരം.

സുധീർ കുമാർ ബി നമ്പ്യാർ

അതായത് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒരു വാഹനം അതിവേഗത്തിൽ എത്തിയാൽ അത് ഓടുന്ന സമയം കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ വേഗത കുറച്ചു വന്നാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയം വർധിക്കും. ഇതുപോലെ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതിൻ്റെ സമയക്രമത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും സമയവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

എല്ലാ വർഷവും ഇത് പല സമയങ്ങളിലും മാറി മറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഓണം, നവരാത്രി പോലുള്ള ആഘോഷ വേളകളിലാണ് ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അറിയുന്നത്. അത്തം മുതൽ പത്ത് ദിവസമാണ് ഓണക്കാലം. എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണ വേഗതയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ നക്ഷത്രം അഥവാ നാൾ ഇരട്ടിക്കും. അപൂർവമായി ഇത് കുറഞ്ഞ് ഒമ്പത് ദിവസമായ ചരിത്രവുമുണ്ട്.

സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ഘടികാരങ്ങളും വാച്ചും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് സൂര്യോദയത്തെ കണക്കാക്കിയാണ് സമയം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അതായത് ഒരു സൂര്യോദയം മുതൽ അടുത്ത സൂര്യോദയം വരെ ഒരു ദിവസം എന്നതായിരുന്നു കണക്ക്. അതാണ് 60 നാഴിക. ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈം പിന്നീടാണ് വന്നത്. അത് പ്രകാരം 24 മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിനരാത്രം.

രാത്രി 12 മണി മുതൽ അടുത്ത രാത്രി 12 മണി വരെ. നാഴികയുടെ കണക്കുമായി യോജിപ്പിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ഒരു നാഴിക. അതായത് 60 ഹരിക്കണം 24. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ജോത്സ്യ വിധി പ്രകാരം സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കലണ്ടറുകൾ അനുസരിച്ചാണ്.

കേരളത്തിൽ അത് മലയാള മാസമാണെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. മരണാന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് പോലും പുലർച്ചെ രണ്ടര മണിക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ ദിവസമായി കണക്കാക്കുക. അതായത് രണ്ടര മണിക്ക് മുമ്പ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അത് തലേദിവസത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക. വ്രതാനുഷ്‌ഠാനങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ സമയക്രമം ഉണ്ട്.

ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ അതായത് അരുണോദയത്തിൽ വ്രതത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കണമെന്നതാണ് മലയാള മാസത്തിലെ കണക്ക്. അതായത് രാത്രി 12 മണി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം എന്നത് ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കലണ്ടറുകൾക്ക് ബാധകമല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ റഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് തികഞ്ഞിട്ടില്ല.

തീയതി

വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദം ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും നീക്കങ്ങളുടെ കണക്കിലാണ് ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കലണ്ടറുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടറുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എങ്കിലും പഴയകാലത്ത് അതിനെയും രൂപം മറ്റൊന്നായിരുന്നു.

ആദ്യം ഈ കലണ്ടറിൽ 10 മാസമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു വർഷം 365 ദിവസം എന്ന കണക്ക് പ്രകാരമാണ് 12 മാസമാക്കി വിപുലീകരിച്ചു. ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം മാർച്ച് മുതൽ ആയിരുന്നു വർഷം ആരംഭം. അത് പ്രകാരം സപ്‌തം എന്ന് അർഥം വരുന്ന രീതിയിൽ ഏഴാം മാസത്തിന് സെപ്റ്റംബർ എന്ന പേരു വന്നു. ഒക്ടോബർ എട്ടാം മാസം ആയിരുന്നു. നവം അഥവാ 9 എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നവംബർ എന്ന പേര്.

ഓണം പൂക്കളം

പത്താം മാസം ഡിസംബറും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് കലണ്ടർ വിപുലീകരിച്ചപ്പോൾ ജനുവരിയും ആദ്യ മാസവും ഫെബ്രുവരിയും രണ്ടാം മാസവുമായി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏപ്രിൽ ഫൂൾ പോലെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടറിൽ കടന്നുകൂടിയത്. വർഷത്തിലെ കാൽ ഭാഗം നഷ്‌ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി 29 ആയി വരുന്നത്.

എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ എടുക്കുന്ന 27 ദിവസവും കുറച്ചു മണിക്കൂറും അനുസരിച്ചാണ് ജോത്സ്യ വിധിയിൽ എല്ലാം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ അവഗണിക്കാതെ കുട്ടികളുടെ പാഠ്യ വിഷയമായി പോലും ഇത് അവതരിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് സുധീർ കുമാറിൻ്റെ പക്ഷം.

എന്താണ് മലയാളം കലണ്ടർ

മലയാളം കലണ്ടർ അറിയേണ്ടതെല്ലാം
കേരളത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു സൗര-ചാന്ദ്ര ഹിന്ദു കലണ്ടർ സമ്പ്രദായമാണ് മലയാളം കലണ്ടർ. ഇതിനെ കൊല്ലവർഷം എന്നും വിളിക്കുന്നു. എ.ഡി. 825-ൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം. നിലവിൽ അത് 1201 കൊല്ലവർഷത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു.

മലയാളം കലണ്ടറിൽ 12 മാസങ്ങളാണുള്ളത്. ഓരോ മാസത്തിനും സൂര്യൻ ഓരോ രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ചിങ്ങംഓഗസ്‌റ്റ്-സെപ്റ്റംബർ
കന്നിസെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ
തുലാംഒക്ടോബർ-നവംബർ
വൃശ്ചികംനവംബർ-ഡിസംബർ
ധനുഡിസംബർ-ജനുവരി
മകരംജനുവരി-ഫെബ്രുവരി
കുംഭംഫെബ്രുവരി-മാർച്ച്
മീനംമാർച്ച്-ഏപ്രിൽ
മേടംഏപ്രിൽ-മെയ്
ഇടവംമെയ്-ജൂൺ
മിഥുനംജൂൺ-ജൂലൈ
കർക്കിടകംജൂലൈ-ഓഗസ്‌റ്റ്

​ഈ കലണ്ടർ പ്രകാരം കൊല്ലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതിയാണ്. ഇത് സാധാരണയായി ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഓഗസ്‌റ്റ് മാസത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് വരുന്നത്. മലയാളം കലണ്ടറിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് ഞാറ്റുവേലകൾ. ഓരോ ഞാറ്റുവേലയ്ക്കും ഏകദേശം 13-14 ദിവസങ്ങളുണ്ടാകും.

27 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. ​മലയാളം പഞ്ചാംഗത്തിൽ (കലണ്ടർ) തിഥി (ചന്ദ്രൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ), നക്ഷത്രം (നക്ഷത്രസ്ഥാനം), മുഹൂർത്തം (ശുഭ സമയം) എന്നിവയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

വിഷു, ഓണം, മകരവിളക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളീയ ആഘോഷങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മലയാളം കലണ്ടർ അനുസരിച്ചാണ്. ​ഇന്ന് പൊതുവായി ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മലയാളികൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ജന്മദിനം, ശ്രാദ്ധം, മറ്റ് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇപ്പോഴും കൊല്ലവർഷത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

എന്താണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍
റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കലണ്ടറായിരുന്നു ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ. ഇതിന് മുമ്പ് ജൂലിയൻ കലണ്ടറായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പോപ് ഗ്രിഗോറിയൻ പതിനാലാമനാണ് ഈ കലണ്ടറിന് രൂപം നൽകിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 1582 ഒക്ടോബർ 15-നാണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ നിലവിൽ വന്നത്.

ഒരു വർഷം 365 ദിവസങ്ങളാണ് ഈ കലണ്ടറിൽ കണക്കാക്കുന്നത്. നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതലായി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് അധിവർഷം അഥവാ ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലീപ് ഇയറിൽ ഒരു വർഷം 366 ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. ​ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിൽ 12 മാസങ്ങളാണുള്ളത്.

  1. ജനുവരി: 31 ദിവസങ്ങൾ
  2. ഫെബ്രുവരി: 28 നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ 29 ദിവസങ്ങൾ
  3. ​മാർച്ച്: 31 ദിവസങ്ങൾ
  4. ഏപ്രിൽ: 30 ദിവസങ്ങൾ
  5. മെയ്: 31 ദിവസങ്ങൾ
  6. ജൂൺ: 30 ദിവസങ്ങൾ
  7. ​ജൂലൈ: 31 ദിവസങ്ങൾ
  8. ​ഓഗസ്‌റ്റ്: 31 ദിവസങ്ങൾ
  9. ​സെപ്റ്റംബർ: 30 ദിവസങ്ങൾ
  10. ​ഒക്ടോബർ: 31 ദിവസങ്ങൾ
  11. ​നവംബർ: 30 ദിവസങ്ങൾ
  12. ഡിസംബർ: 31 ദിവസങ്ങൾ

എന്താണ് ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈം..

ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈം (Greenwich Mean Time - GMT) എന്നത് ലണ്ടനിലെ ഗ്രീൻവിച്ചിലുള്ള റോയൽ ഒബ്‌സർവേറ്ററിയിൽ (Royal Observatory) സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സമയ മേഖലയാണ്. ഇത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സമയ മേഖലകൾക്കും ആധാരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ജിഎംടിക്ക് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെയാണ് പ്രധാന മെറിഡിയൻ (Prime Meridian) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈം നിലവിൽ വന്നത് 1884-ൽ യുഎസിലെ വാഷിങ്‌ടൺ ഡിസിയിൽ വച്ച് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മെറിഡിയൻ കോൺഫറൻസിലാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ 25 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമയമേഖലകൾക്ക് ഒരു ഏകീകൃത നിലവാരം ആവശ്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലായിരുന്നു അത്. അതിനായി അവർ ഗ്രീൻവിച്ചിനെ പ്രധാന മെറിഡിയൻ ആയി അംഗീകരിക്കുകയും, അവിടുത്തെ സമയം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ലോക സമയ സമ്പ്രദായം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കപ്പലുകൾക്ക് കൃത്യമായ സമയം അറിയുന്നതിന് ജിഎംടി വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. ഇത് അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ സഹായിച്ചു. റെയിൽ ഗതാഗതം വ്യാപകമായപ്പോൾ, രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം ഒരേ സമയം നിലനിർത്തുന്നത് അത്യാവശ്യമായി വന്നു. ജിഎംടി ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമായി.

ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഒരു പൊതു റഫറൻസ് നൽകി. ഇന്ന്, ജിഎംടിക്ക് പകരം കോഓർഡിനേറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ടൈം ആണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

UTC, GMT യുടെ ഒരു പുതിയ രൂപമാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ സമയം കണക്കാക്കാൻ ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാലും, പൊതു സംഭാഷണങ്ങളിലും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും ജിഎംടിഎന്ന പദം ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.


സുധീർ കുമാർ ബി നമ്പ്യാർ
സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

തീയതി

ഓണം പൂക്കളം

മലയാളം കലണ്ടർ അറിയേണ്ടതെല്ലാം
ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍
