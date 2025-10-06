സ്പീക്കറോട് എഴുന്നേറ്റു നില്ക്കാന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി; സ്വര്ണപ്പാളി വിഷയത്തില് പ്രക്ഷുബ്ധ രംഗങ്ങള്, സഭ പിരിഞ്ഞു
പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർ മന്ത്രിക്കെതിരെ ആക്രോശിച്ചതോടെ എങ്ങനെയാണ് സമരം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Published : October 6, 2025 at 11:47 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ നടന്ന ബഹളത്തിനിടെ സ്പീക്കറോട് എഴുന്നേറ്റു നില്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ചോദ്യോത്തര വേള റദാക്കിയ ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പണ നടപടികൾ തുടരുന്നതിനിടെ മറുപടി നൽകാൻ മന്ത്രിയെ സ്പീക്കർ വിളിച്ചപ്പോൾ സ്പീക്കറുടെ മുഖം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മുഖം കാണാതെ മറുപടി നൽകാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു ശിവൻകുട്ടി സ്പീക്കറോട് എഴുന്നേറ്റുനിൽക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർ മന്ത്രിക്കെതിരെ ആക്രോശിച്ചതോടെ എങ്ങനെയാണ് സമരം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി സ്പീക്കർ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ വിളിച്ചതോടെ മറ്റു തർക്കങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാതെ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്നു സഭയില് ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണപ്പാളി വിഷയത്തില് സഭയില് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം തുടര്ന്നതോടെ നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കി സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു.
ഒരു മണിക്കൂറിനിടെ പാസാക്കിയത് നാലു ബില്ലുകൾ
പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ ചോദ്യോത്തര വേള റദാക്കിയ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ സഭാ നടപടികൾ 11 മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കി. 9 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ചോദ്യോത്തര വേള 9:15 ന് മുൻപ് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ആദ്യം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെയ്ക്കുകയും പിന്നീട് റദാക്കുകയുമായിരുന്നു. 10 മണിക്കാണ് സഭാ നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചത്.
തുടർന്ന് മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ, സബ്മിഷൻ, റിപ്പോർട്ട് അവതരണം എന്നീ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ബില്ലുകളുടെ അവതരണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കേരള സ്വകാര്യ കൈവശത്തിലുള്ള അധിക ഭൂമി ബിൽ,
കേരള ഡിജിറ്റൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ന്യുതന വിദ്യ സർവകലാശാല ബിൽ, മലയാള ഭാഷ ബിൽ, കേരള പൊതുസേവനവകാശ ബിൽ, സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ബിൽ എന്നിവ മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ, പി രാജീവ്, ആർ ബിന്ദു എന്നിവർ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മലയാള ഭാഷ ബില്ലും സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബില്ലും ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലുകളുടെ ചർച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണ് പ്രതിപക്ഷം അനാവശ്യമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രിമാർ വിമർശനമുന്നയിച്ചു. അതേസമയം ഇന്ന് പാസാക്കിയ ബില്ലുകളിൽ സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ബിൽ മാത്രമാണ് സഭയിൽ വായിച്ചത്.
Also Read: അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം കട്ടവർ അമ്പലം വിഴുങ്ങികളെന്ന് ബാനർ; നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ബഹളം, സഭ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു