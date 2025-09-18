മദ്യവില കൂട്ടിയാല് മൂന്ന് പെഗടിക്കുന്നവര് രണ്ടാക്കി കുറയ്ക്കുമോ? വിലക്കയറ്റ ചർച്ച കൊഴുപ്പിച്ച് വി ഡി സതീശൻ്റെ 'മദ്യ സിദ്ധാന്തം'
വില കൂട്ടുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർധിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. രാജ്യത്ത് റീട്ടെയിൽ വിലക്കയറ്റത്തിൽ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്നും വിഡി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Published : September 18, 2025 at 4:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിഷയം, നിയമസഭയിലെ വിലകയറ്റം സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നോട്ടീസ് നല്കിയ അടിയന്തര പ്രമേയ ചര്ച്ച. പിസി വിഷ്ണുനാഥ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിന്മേൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ വാഗ്പോര്. കൊണ്ടും കൊടുത്തുമുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്കൊടുവില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഊഴമെത്തിയപ്പോഴേക്കും ചര്ച്ച വഴുതി മദ്യ വിലയിലേക്കു വീണു.
കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന് വന്ന ഒരു ട്രോളില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കയറിപ്പിടച്ചതാണ് മദ്യവില നിത്യോപയോഗ സാധന വില വര്ധനയില് മുഖ്യ കഥാപാത്രമായത്. ക്രിസ്മസിന് നിറയെ മദ്യക്കുപ്പികളുമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിവറേജസ് ഔട്ടലെറ്റിൻ്റെ ചിത്രം മുകളിലും താഴെ ശൂന്യമായ മാവേലി സ്റ്റോറിൻ്റെ അലമാരകളുടെ ചിത്രവുമായിരുന്നു ട്രോളില് എന്നായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. വില വര്ധന നിയന്ത്രിക്കാന് ഇടപെടാനാകാത്ത സപ്ലൈകോയുടെ ദയനീയാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇതില് കയറിപ്പിടിച്ചതെങ്കിലും നിറയെ സാധനമില്ലെങ്കില് ക്രിസ്മസ് ബെവ്കോയുടെ കച്ചവടം പോകുമെന്നായി ഇതിനിടെ ഭരണ പക്ഷ ബഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്.
സര്ക്കാര് ഖജനാവിലേക്ക് വരുമാനം വരുന്ന കച്ചവടമായതിനാല് നന്നായി നടക്കട്ടേ എന്നായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടെ വില കൂട്ടരുത് എന്നൊരുപദേശവും. വില കൂട്ടിയാല് ആളുകളിലെ മദ്യാപനം കുറയുമെന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. മദ്യത്തിന് വില കൂടി എന്നുവച്ച് ഇന്നലെ വരെ മൂന്ന് പെഗ് അടിച്ചിരുന്ന ഒരാള് അത് രണ്ട് പെഗായി ഇന്നുവരെ കുറച്ചിട്ടില്ല. വില കൂട്ടിയതിൻ്റെ വിഷമത്തില് ചിലപ്പോള് നാലാമതൊരു പെഗ് കൂടി കഴിക്കും. രണ്ടാമതായി വില കൂടുമ്പോള് വീട്ടിലെത്തുന്ന പണത്തിൻ്റെ അളവു കുറയും. അതിൻ്റെ ഇരകളാകുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായിരിക്കും.
അതിനാല് മദ്യത്തിനു വില കുറച്ചാല് ഉപഭോഗം കുറയുമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനല്ല താന്. വില വലുതായിട്ടു കുറയ്ക്കണമെന്നു പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ വല്ലാതെയങ്ങു കൂട്ടരുത് - മദ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം സതീശന് പറഞ്ഞു നിര്ത്തി. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം അവശ്യ സാധന വില കയറ്റമുള്ളത് കേരളത്തിലാണെന്ന് സതീശന് കണക്കുകള് നിരത്തി ആരോപിച്ചു. റീട്ടെയില് പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തില് കഴിഞ്ഞ 9 മാസമായി കേരളം ഇന്ത്യയില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായതിനാലാണ് കേരളം ഇത്തരത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്നതെന്ന വാദത്തില് കഴമ്പില്ല.
കൃത്രിമമായി വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നിടത്താണ് സര്ക്കാര് ഇടപെടല് വേണ്ടത്. ഇതിനായി നിരന്തരം കമ്പോളത്തെ സര്ക്കാര് നിരീക്ഷിക്കുയാണ് വേണ്ടത്. വിലകയറ്റം ക്രയശേഷിയെ ബാധിക്കുകയും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. കേരളത്തില് കമ്പോള ഇടപെടല് ഇല്ല. ഓണക്കാലത്ത് കമ്പോള ഇടപെടലിന് സപ്ളൈകോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് 243 കോടി രൂപയാണ്. കിട്ടിയത് 150 കോടി രൂപ മാത്രം. 93 കോടി കിട്ടാതായതോടെ സപ്ലൈകോയുടെ കമ്പോല ഇടപെടല് സാധ്യമല്ലാതായി. 13 ഇനം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വര്ധിപ്പിച്ചാല് അനുബന്ധമായി മറ്റു സാധനങ്ങളുടെ വില സ്വാഭാവികമായി ഉയരും.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സെപ്തംബര് മാസം മുതല് ഈ സെപ്ംബര് വരെ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തില് ഒരു വര്ഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ചെലവ് വ്യത്യാസം 10,000 മുതല് 15,000 രൂപവരെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു രൂപയുടെ വരുമാന വര്ധനയുണ്ടായിട്ടില്ല. കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കും ദുരിതങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങല് പോകുകയാണ്. സര്ക്കാര് കമ്പോള ഇടപെടല് നടത്തണം. രൂക്ഷമായ വില കയറ്റമുള്ള ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി. കമ്പോള ഇടപെടല് വേണ്ടിടത്ത് സര്ക്കാര് പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തു മൂലം സപ്ലൈകോയ്ക്ക് അതിനു കഴിയുന്നില്ല. ദൗര്ഭാഗ്യവശാല് ജനങ്ങള് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോള് ഇടപെടുന്ന ഒരു സര്ക്കാര് കേരളത്തില് ഇല്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
എല്ലാത്തിനും കോണ് ക്ലേവ് നടത്തുന്ന സര്ക്കാരിന് ഒരു ആഗോള വില കയറ്റ വിരുദ്ധ കോണ് ക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പിസി വിഷ്ണുനാഥ് പരിഹസിച്ചു. 10 രൂപയുടെ പപ്പടം പൊരിക്കാന് 400 രൂപ കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങുന്നവരാണ് മലയാളികള് എന്ന ട്രോള് അപ്രസക്തമായിരിക്കുകയാണെന്നും പപ്പടം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കെത്താന് നന്നേ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്നും വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.
