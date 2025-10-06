അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം കട്ടവർ അമ്പലം വിഴുങ്ങികളെന്ന് ബാനർ; നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ബഹളം, സഭ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും വി ഡി സതീശനെ അവഗണിച്ചു സ്പീക്കർ ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്കും കടക്കുകയായിരുന്നു
October 6, 2025
തിരുവനന്തപുരം : ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ - പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. ഒമ്പത് മണിക്ക് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചയുടൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും വി ഡി സതീശനെ അവഗണിച്ചു സ്പീക്കർ ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്കും കടക്കുകയായിരുന്നു.
ചോദ്യം നേരത്തെ എഴുതി നൽകിയില്ലെന്നും സ്പീക്കർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് പറഞ്ഞു. തൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തുകയായിരുന്നു. ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ഭരണപക്ഷ എംഎൽഎമാരും മന്ത്രിമാരും ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. ഇതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ സ്പീക്കർക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി.
സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ചു 'അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം കട്ടവർ അമ്പലം വിഴുങ്ങികളെന്ന്' ബാനറും പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തി. ബഹളം രൂക്ഷമായതോടെ സഭ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെയ്ക്കുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു. ചോദ്യോത്തര വേള റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കക്ഷി നേതാക്കളുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയ ശേഷമാകും സഭ പുനരാരംഭിക്കുന്ന വിഷയം സ്പീക്കര് തീരുമാനിക്കുക. വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ തന്നെ സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം.
അതേസമയം, 2025ൽ സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കൃത്യമായും എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണെന്ന നിലപാടില് ഉറച്ചു നില്ക്കുകയാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്. തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ്, ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ, ദേവസ്വം സ്മിത്ത് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മഹസർ തയ്യാറാക്കി സീൽ ചെയ്താണ് പാളികൾ കൊണ്ടുപോയത്.
നടപടിക്രമങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ശേഷമാണ് പാളികൾ സുരക്ഷിത വാഹനത്തിൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്; ഇത് സ്പോൺസർൻ്റെ കൈവശം കൊടുത്തുവിടുകയല്ല ചെയ്തത്. ഈ വാഹനത്തിൽ തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മഹസർ പ്രകാരം ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിലെ സ്വർണം പൂശിയ 14 പാളികളുടെ ആകെ ഭാരം 38 കിലോഗ്രാമായിരുന്നു, ഇതിൽ 397 ഗ്രാം സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നു.
കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പാളികൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല; ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ 12 പാളികളുടെ ആകെ ഭാരം 22 കിലോഗ്രാമായിരുന്നു, അതിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഭാരം 281 ഗ്രാമായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ നടന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി 10 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് പുതുതായി പൂശിയത്. ശേഷം, ഹൈക്കോടതി അനുമതിയോടെ തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്നിധാനത്ത് തിരികെ എത്തിച്ച് മഹസർ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ 12 പാളികളിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഭാരം 291 ഗ്രാം ആയി വർധിച്ചു.
അങ്ങനെ 14 പാളികളുടെ ആകെ ഭാരം 38 കിലോഗ്രാമും, അതിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഭാരം 397 ഗ്രാമിൽ നിന്ന് 407 ഗ്രാം ആയും വർധിച്ചു. ഹൈക്കോടതി അനുമതിയോടെ സന്നിധാനത്ത് തിരികെ എത്തിച്ച പാളികൾ സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സുക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതി ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് ലഭ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ, തുലാമാസ പൂജയ്ക്കായി നട തുറക്കുന്ന ഒക്ടോബർ 17ന് തന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാളികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും.
