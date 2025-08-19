എറണാകുളം: ഹൈക്കോടതിയിൽ മരപ്പട്ടി കയറിയതിനെ തുടർന്ന് സിറ്റിങ് നിർത്തി വച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ കോടതി മുറിയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മരപ്പട്ടി കയറിയത്. മരപ്പട്ടി വിസർജിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള രൂക്ഷ ഗന്ധം കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ കോടതി നടപടികൾ നിർത്തി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അടിയന്തരമായി കേള്ക്കേണ്ട കേസുകള് മാത്രമാണ് ഇന്ന് പരിഗണിച്ചത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ മരപ്പട്ടിയെ പിടികൂടി. കോടതി മുറിയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി.
സുരക്ഷാ മേഖലയായ ഹൈക്കോടതി പരിസരത്തോട് ചേർന്നാണ് മംഗള വനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാകാം മരപ്പട്ടിയെത്തിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഹൈക്കോടതി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. കളമശ്ശേരിയിൽ പുതിയ ഹൈക്കോടതി കെട്ടിടം നിർമിക്കാനായി സർക്കാർ പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്. മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇല്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. നേരത്തെ ഒരാൾ ഹൈക്കോടതി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു.
