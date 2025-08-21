എറണാകുളം: പറവൂർ കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശിനി ആശാ ബെന്നി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ റിട്ടയേർഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മകൾ ദീപ അറസ്റ്റില്. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം ചുമത്തിയ ദീപയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജറാക്കും.
ആശ റിട്ടയേർഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രദീപ് കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പലിശയ്ക്ക് കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് മുതലും പലിശയും സഹിതം തിരിച്ച് നൽകിയിട്ടും കൂടുതൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം. ഇതേ തുടർന്നാണ് ആശ ജീവനൊടുക്കിയതെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് ശേഷമായിരുന്നു റിട്ടയേർഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രദീപ് കുമാറിനും ഭാര്യ ബിന്ദുവിനുമെതിരെ ആമഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. അതേസമയം ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രതികളായ പ്രദീപ് കുമാറും ഭാര്യ ബിന്ദുവും ഒളിവിലാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുനമ്പം ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേണ സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചിരുന്നു. പ്രദീപ് കുമാറിൻ്റെയും ഭാര്യ ബിന്ദുവിൻ്റെയും ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്ന ആശ നേരത്തെയും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2022ലാണ് ആശാ ബെന്നി ബിന്ദുവിൽനിന്ന് പലതവണയായി 10 ലക്ഷം രൂപ പലിശക്ക് വാങ്ങിയത്. മുതലും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തിരികെ നൽകിയിട്ടും വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണി തുടർന്നുവെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു.
'നിങ്ങളെയും മക്കളെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല' എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ആശ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പണമിടപാടിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതെന്ന് ഭർത്താവ് ബെന്നി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണി സഹിക്കവയ്യാതെ ആശാ ബെന്നി ആലുവ റൂറൽ എസ്പിക്ക് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇരുകൂട്ടരെയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. വീട്ടിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുതെന്നും ലംഘിച്ചാൽ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവരെ വിട്ടയച്ചു.
ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ആശയുടെ കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. രാത്രി വീണ്ടും ഭീഷണി മുഴക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആശ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്. ആശാ ബെന്നിയുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് ഉചിതമായ നടപടി എടുത്തില്ലെന്നും അത് കൂടുതൽ ഭീഷണിക്ക് വഴിയൊരുക്കിയെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
