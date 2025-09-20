ETV Bharat / state

നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള റെയിൽവേ പാലങ്ങൾ ഓർമയാകുന്നു; ഏഴിമല പുതിയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം കമ്മീഷൻ ചെയ്‌തു

പുതിയ പാലം കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9.40 മുതൽ പുലർച്ചെ 4.40 വരെ ഏഴുമണിക്കൂർ നീണ്ട മെഗാ ബ്ലോക്കിൽ പൂർത്തിയാക്കി

ഏഴിമല പുതിയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 3:15 PM IST

കണ്ണൂർ: നൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള റെയിൽവേ പാലങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയ പാലങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് വേഗം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചങ്കൂറ്റിച്ചാൽ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴിമല പുതിയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. പാലം പണി പൂർത്തിയായിട്ടും പാലം ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അനുബന്ധ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി റെയിൽവേക്ക് വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഭൂരിഭാഗവും സ്വകാര്യഭൂമിയായതിനാൽ 2015 തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് ഒടുവിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചത് അടുത്ത കാലത്ത് ആണ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് റെയിൽവേക്ക് കൈമാറിയതോടെയാണ് പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലായത്. ധർമടം കൂടക്കടവ് പുതിയ പാലമാണ് അവസാനമായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. ഷൊർണൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ് ഈ പാലം. തലശ്ശേരി കൊടുവള്ളി പാലം, വടകര മൂരാട് പാലം എന്നിവ മാറ്റാനുണ്ട്. തീവണ്ടി വേഗത്തിന് ധർമടത്തെ പഴയ പാലത്തിന് പകരം പുതിയ മേൽപ്പാലവും സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു. അനുബന്ധ പാലം കൂടി പൂർത്തിയായാൽ പാലം കമ്മീഷൻ ചെയ്യും. കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള (ഡൗൺ ലൈൻ ) റൂട്ടിലാണ് പുതിയ പാലം

നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്കൂർ മെഗാ ബ്ലോക്കിൽ

പുതിയ പാലം കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9.40 മുതൽ പുലർച്ചെ 4.40 വരെ ഏഴുമണിക്കൂർ നീണ്ട മെഗാ ബ്ലോക്കിൽ പൂർത്തിയാക്കി. കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്, മംഗള എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ബെംഗളൂരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുന്ന എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് അരമണിക്കൂർ പിടിച്ചിട്ടു.

മലബാറിൽ 10 പുതിയ പാലങ്ങൾ

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മലബാറിൽ മാത്രം 10 പുതിയ പാലങ്ങൾക്കാണ് അനുമതി നൽകിയത്. റെയിൽവേ നിർമാണ വിഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. മഞ്ചേശ്വരം, ബേക്കൽ, ചിത്താരി, നീലേശ്വരം, പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാലങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.

ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തെ നിർമിതികൾ ഓർമയാകുന്നു

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ പാലങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബ്രിട്ടീഷ് എൻജിനീയർമാർ നിർമിച്ചവയാണ്. ട്രെയിൻ വേഗത 130 കിലോമീറ്ററിൽ എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനാൽ വേഗ നിയന്ത്രണമുള്ള ഈ പാലങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പല പാലങ്ങളിലും നിലവിൽ തീവണ്ടികൾക്ക് വേഗ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്. 2016-ൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിൽ 115 വർഷം പഴക്കമുള്ള കാര്യങ്കോട്, ധർമ്മടം കൂടക്കടവ് പാലങ്ങളുടെ പണി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. തലശ്ശേരിയിലെ കൊടുവള്ളി, വടകരയിലെ മൂരാട് പാലങ്ങൾ എന്നിവ ഇനിയും തുറന്നിട്ടില്ല. അനുബന്ധ പാതയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിനുണ്ടായ കാലതാമസമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.

പാലക്കാട് ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള പാലങ്ങളാണ് ഭൂരിഭാഗവും 100 വയസ്സിൽ എത്തിയത്. മീറ്റർ ഗേജിൽ നിന്ന് ബ്രോഡ്ഗേജിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ പലപാലങ്ങളും പുതുക്കിപ്പണിതിരുന്നു. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് വലിയ പഴക്കമില്ല ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കും മീതെ ചെറുതുരുത്തിയിൽ പുതിയ ഇരട്ടപ്പാലം നിർമാണം നടക്കുകയാണ്.

ബലവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തും

അറ്റകുറ്റപ്പണി പാലങ്ങളുടെ ബലവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ റെയിൽവേ പാലങ്ങളുടെ അടിത്തട്ട് പരിശോധിക്കും. ആധുനിക റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് റോബോട്ടിക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാകും പരിശോധന. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാലങ്ങളുടെ ബലക്ഷയം നിർണയിക്കാനും പദ്ധതി ഉണ്ട്. പിന്നീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തും മോശമായ സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിൽ പുതിയ പാലം നിർമിക്കും. പുതിയ പാലം നിർമിച്ചാലും പാലം പാളത്തോട് യോജിപ്പിക്കാൻ ഇരുഭാഗത്തും 100 മീറ്റർ അധികം ഭൂമി വേണം. ഇതിനായി റവന്യൂ വകുപ്പാണ് സ്വകാര്യഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു കൈമാറേണ്ടത്

യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പി കെ കൃഷ്ണദാസ്

വന്ദേഭാരത് പോലുള്ള പുതിയ ട്രെയിനുകൾ വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത വർധിപ്പിക്കാനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് മുൻ റെയിൽവേ അമിനിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് പുതിയ പാലങ്ങളുടെയും പാളങ്ങളുടെയും നവീകരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം ഇടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

