തിരുവിതാംകൂറില് 190 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന അതേ ശിക്ഷ; യശ്വന്ത് വർമയെ പുറത്താക്കാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു, ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമ്പോള്!
ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന യശ്വന്ത് വർമയുടെ സ്റ്റോർ റൂമില് നിന്നും കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചിലാണ് ഭാഗികമായി കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില് നോട്ടുകള് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി.
Published : October 12, 2025 at 3:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമയെ പുറത്താക്കാനുള്ള (ഇംപീച്ച്) നടപടികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക വസതിയോട് ചേർന്നുള്ള മുറിയിൽ നോട്ടുകെട്ടുകള് കണ്ടെത്തിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യശ്വന്ത് വർമയ്ക്കെതിരെ നടപടി. ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന യശ്വന്ത് വർമയുടെ സ്റ്റോർ റൂമില് നിന്നും കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചിലാണ് ഭാഗികമായി കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില് നോട്ടുകള് കണ്ടെത്തിയത്.
തീപിടിത്തമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സുമായിരുന്നു ഇതു കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെയാണ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് യശ്വന്ത് വർമയെ സ്ഥലം മാറ്റുന്നത്. യശ്വന്ത് വർമയെ പുറത്താക്കാനുള്ള നടപടികള്ക്ക് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
190 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയില് ഇതിന് സമാനമായൊരു സംഭവം നടന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലായിരുന്നു അഴിമതിക്കാരനായ ജഡ്ജിക്കെതിരെ സമാനമായ ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. 1835-ൽ ഒരു കൊലപാതകക്കേസിൽ അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പഴയ തിരുവിതാംകൂർ (ദക്ഷിണ കേരളം) രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ, അപ്പീൽ കോടതിയിലെ ഒന്നാം ജഡ്ജിയായ കുഞ്ചു പന്തലൈയെ പിടികൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറാൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൊലപാതകക്കേസിൽ തെറ്റായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് ശേഷം ജഡ്ജി ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ രാജാവിനുവേണ്ടി അന്നത്തെ ദിവാൻ (പ്രധാനമന്ത്രി) സുബ്ബറാവു പുറപ്പെടുവിച്ച വിളംബരം, ഇപ്പോൾ 2005-ൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കേരള സംസ്ഥാന ആർക്കൈവ്സ് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "തെരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാർ ശാസനങ്ങളുടെ" ഭാഗമാണ്.
"സത്യത്തിനും നീതിക്കും എതിരായ ഒരു കൊലപാതക കേസിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ അപ്പീൽ കോടതിയിലെ ഒന്നാം ജഡ്ജിയായ കുഞ്ചു പന്തലൈിനെ പിടികൂടി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു" - ശാസനയിൽ പറയുന്നു.
അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമായ ആലപ്പുഴ കോടതിയിൽ ജഡ്ജിയായിരുന്നു പന്തലൈ. കേസിൽ പക്ഷപാതപരമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്ത് രാജകീയ ഭരണകൂടം വീട്ടുതടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് പന്തലൈ ജഡ്ജി ഒളിവിൽ പോയി, അതിനാൽ രാജാവിനുവേണ്ടി ദിവാൻ, പന്തലൈയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശാസന പുറപ്പെടുവിച്ചു.
"അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുകയോ ഒളിച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ പിടികൂടി തഹസിൽദാർ, പാർവത്യാക്കർ (വില്ലേജ് ഓഫീസർ) അല്ലെങ്കിൽ രണക്കർ (പൊലീസുകാർ) എന്നിവരെ ഏൽപ്പിക്കണം," ശാസനയിൽ പറയുന്നു. പക്ഷേ, ഒളിവിൽ പോയ ജഡ്ജിയെ പിടികൂടിയതായോ ശിക്ഷ നൽകിയതായോ ചരിത്ര രേഖകളിൽ പറയുന്നില്ല.
തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണെന്നും അഴിമതിക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രമുഖ ചരിത്രകാരൻ ടി പി ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ പറഞ്ഞു."തെറ്റ് ചെയ്തവർ ആരായാലും അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ജഡ്ജിയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ നിലപാടുകളിൽ വ്യത്യാസം കാണിച്ചിട്ടില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1800-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻ്റ് ജോൺ മൺറോ നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ ദിവാനുമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ പക്ഷപാതപരമായ വിധിന്യായത്തെ തുടർന്ന് ജഡ്ജിയെ സ്ഥലം മാറ്റിയതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. നാഗർകോവിലിലെ ഒരു ജഡ്ജി പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളോട് പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
"ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ദിവാൻ ജഡ്ജിയെ ഉടൻ സ്ഥലം മാറ്റിയതായി രേഖകളുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ ലഭിച്ചോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തെളിവുകളില്ല" ചരിത്രകാരൻ പറഞ്ഞു. രാജഭരണകൂടം ജഡ്ജിമാർക്ക് കർശനമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നുവെന്നും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത വിധിന്യായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നത് വിലക്കിയിരുന്നതായും ചരിത്ര രേഖകളിൽ പറയുന്നു.
