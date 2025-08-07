എറണാകുളം: പ്രാചീന ക്ഷേത്രകലാരൂപമായ അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി ആര്യാദേവി. പുരുഷന്മാർ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്ന ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യവനിതയാണ് ആര്യാദേവി. ഗുരുവും അച്ഛനുമായ പ്രശസ്ത അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട് കലാകാരൻ മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് തീയാടി രാമൻ നമ്പ്യാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ആര്യയുടെ അരങ്ങേറ്റം.
പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി അരങ്ങേറ്റം
ചിത്രകാരിയും കഥകളി കലാകാരിയുമായ ആര്യയുടെ അരങ്ങേറ്റം അച്ഛനുളള പിറന്നാൾ സമ്മാനമായിരുന്നു. തീയാടി രാമൻ നമ്പ്യാരുടെ സപ്തതി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മകൾ ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിച്ചത്. പാരമ്പര്യ വിലക്കുളളതിനാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടും അരങ്ങേറ്റം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ആര്യാദേവി പറയുന്നു. അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഈ കലയെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് അച്ഛൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
കളമെഴുത്തും കൂത്തും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് കഥകളിയും ചിത്രകലയും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട് അവതരണം തുടരാനും പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കാനും ആര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണ ലഭിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നാണ് എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്നും ചിലർ ശാപവാക്കുകൾ വരെ പറഞ്ഞുവെന്നും ആര്യ വ്യക്തമാക്കി. അച്ഛനാണ് ഈ കലാരൂപത്തെ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്.
അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട്
ഗീതം, നൃത്തം, വാദ്യം, അഭിനയം, ആലേഖ്യം എന്നീ അഞ്ച് കലകൾ ചേർന്നതാണ് അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട് എന്ന് തീയാടി രാമൻ നമ്പ്യാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. മ്യൂറൽ ചിത്രകല ഇതിൻ്റെ സഹോദര കലയാണ്. കളമെഴുത്തും, കളംപാട്ടും, തോറ്റംപാട്ടും, അമൃതമഥന-ശാസ്താവതാരവും, കൂത്തും, കോമരനൃത്തവും ഇതിലെ പ്രധാന രംഗക്രിയകളാണ്. കളത്തിന് ചുറ്റും ചടുല നൃത്തം വച്ച് കലാകാരൻ കളത്തിൽ വീണ് കളം മായ്ചാണ് തീയാട്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തേങ്ങയേറുമുണ്ടാകും.
തീയാടി നമ്പ്യാർ സമുദായം
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദായമാണ് തീയാടി നമ്പ്യാർ സമുദായം. എട്ട് കുടുംബങ്ങളും ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ അംഗങ്ങളുമാണ് ഈ സമുദായത്തിൽ ഉളളത്. നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായ ഇവരുടെ കുലത്തൊഴിൽ കൂടിയാണ് അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട്. പ്രചാരം കുറഞ്ഞ ഈ കല അന്യം നിന്ന് പോകാതിരിക്കാനുളള ശ്രമമാണ് താനും മകളും ചേർന്ന് നടത്തുന്നതെന്ന് തീയാടി രാമൻ നമ്പ്യാർ പറയുന്നു.
കലാരൂപങ്ങളിലെ സ്ത്രീമുന്നേറ്റം
കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രകലാരൂപങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത് സമീപകാലത്താണ്. കൂടിയാട്ടം, കഥകളി തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് ഈ രംഗത്ത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട് പോലുളള ഒരു പുരാതന കലാരൂപത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതോടെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ആര്യാദേവി. ക്ഷേത്രകലാരൂപങ്ങൾ പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമാണെന്ന പരമ്പരാഗത കാഴ്ചപ്പാടിനെ തിരുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ആര്യാദേവിയുടെ ഈ നേട്ടം.
കൂടിയാട്ടം കലാകാരനായിരുന്ന അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യാരാണ് നങ്ങ്യാർ സമുദായത്തിനു പുറത്തുളള സ്ത്രീകൾക്കും നങ്ങ്യാർ കൂത്ത് പഠിപ്പിച്ചുനൽകി ഈ രംഗത്തെ വിലക്കുകൾ മാറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ ധാരാളം കലാകാരികൾ നങ്ങ്യാർ കൂത്ത് പഠിച്ച് അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട് പോലുളള കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വനിതകൾ രംഗത്തുവരുന്നത് കലാരംഗത്ത് കൂടുതൽ തുല്യത കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും. ഇത്തരം കലാരൂപങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പുതിയ കലാകാരന്മാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
അയ്യപ്പൻ തീയാട്ടിൻ്റെ പാരമ്പര്യം തുടരാനുളള ആര്യയുടെയും പിതാവിൻ്റെയും ശ്രമം കലാലോകത്തിന് വലിയ പ്രചോദനമാണ്. പാരമ്പര്യ കലകൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
