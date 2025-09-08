ETV Bharat / state

ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി ജലമേള നാളെ; പങ്കെടുക്കുന്നത് 52 പള്ളിയോടങ്ങള്‍, രാവിലെ 9ന് ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് തുടക്കം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി മുതൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെന്നിത്തല വരെയുള്ള 52 കരകളിൽ നിന്നുള്ള 52 പള്ളിയോടങ്ങൾ ജലമേളയിൽ പങ്കെടുക്കും

ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി ജലമേള (ഫയല്‍ ചിത്രം) (ETV Bharat)
പത്തനംതിട്ട: പ്രശസ്തമായ ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി ജലമേള നാളെ പമ്പാനദിയിൽ നടക്കും. ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഉതൃട്ടാതി നാളിൽ ഈ ജലമേള നടത്തുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി മുതൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെന്നിത്തല വരെയുള്ള 52 കരകളിൽ നിന്നുള്ള 52 പള്ളിയോടങ്ങൾ ജലമേളയിൽ പങ്കെടുക്കും.

ആറൻമുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങളുമായും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായും ഈ വള്ളംകളിക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം കഴിഞ്ഞുള്ള ഉത്രട്ടാതി നാളിലാണ് ആറൻമുളയിലെ പാർത്ഥസാരഥി ഭഗവാൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവും.

ആറൻമുള വള്ളംകളിയുടെ കാലപ്പഴക്കം സംബന്ധിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടനാട്ടിലെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിൽ നിന്ന് കെട്ടിലും മട്ടിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ആറൻമുളയിലെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ. ആറൻമുള ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വള്ളങ്ങളായതിനാലാണ് ഇവയെ പള്ളിയോടങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ അമരവും അണിയവും മറ്റ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.

രാവിലെ 9 മണിക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ എസ്. പ്രേംകൃഷ്ണൻ പവിലിയന് സമീപം പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും. മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി പരപ്പുഴ കടവിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് മുതൽ ആറന്മുള സത്രക്കടവിലെ ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് വള്ളംകളി മത്സരം നടക്കുക.

ഉച്ചയ്ക്ക് 1.15-ന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം മന്ത്രി കെ. രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് ജലഘോഷയാത്ര മന്ത്രി വീണാ ജോർജും മത്സരവള്ളംകളി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും.

ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി ജലമേള (ഫയല്‍ ചിത്രം) (ETV Bharat)

ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി വള്ളംകളിയോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 9 ചൊവ്വാഴ്ച പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും അങ്കണവാടികൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾക്കും ഈ അവധി ബാധകമായിരിക്കില്ല.

ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി ജലമേള സുരക്ഷിതവും ജനകീയവുമായി നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചിരുന്നു. 600 ൽ അധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പൊലീസ് പെട്രോളിങ് ശക്തമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പ് യൂണിറ്റകളെയും ജലമേളയുടെ അവസാന പോയിൻ്റിൽ സ്‌കൂബ സംഘത്തെയും നിയോഗിക്കും. ലഹരി വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും തടയാൻ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും. ആംബുലൻസ് സേവനത്തോടൊപ്പം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ വിദഗ്‌ധ സംഘം സ്ഥലത്തുണ്ടാകുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

