ETV Bharat / state

ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിൽ 'സ്വർണക്കൊള്ള' വിവാദം: ഭക്തൻ സമർപ്പിച്ച 58 പവൻ സ്വർണം കാണാനില്ല; സ്ട്രോങ് റൂം നാളെ തുറന്ന് പരിശോധിക്കും

വിഗ്രഹം പൊതിയാൻ ഭക്തൻ 12 വർഷം മുൻപ് നൽകിയ 58 പവൻ സ്വർണം കാണാനില്ല. 2013-ൽ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ വിഗ്രഹം ഇപ്പോൾ വെള്ളിയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലാണ്.

Pathanamthitta Temple Dispute, Idol Gold Plating Row, Devotee Donation Controversy, Devaswom Board Probe
ആറന്മുള പാർത്തസാരഥീ ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ട്രോങ് റൂം നാളെ തുറന്ന് പരിശോധിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ സമർപ്പിച്ച 58 പവൻ സ്വർണം കാണാനില്ല എന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന.

12 വർഷം മുൻപ് ആറന്മുള പാർത്തസാരഥീ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം പൊതിയാൻ ഭക്തൻ സമർപ്പിച്ച 58 പവൻ സ്വർണം എവിടെയെന്ന ചോദ്യം മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത്. പത്തനംതിട്ട അയിരൂർ സ്വദേശിയും 'റോ' മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ രാമചന്ദ്രൻ നായരാണ് സ്വർണം വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചത്. 12 വർഷം മുൻപ് സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം 2 വർഷം മുൻപ് എങ്ങനെ വെള്ളിയിൽ പൊതിഞ്ഞുവെന്നാണ് രാമചന്ദ്രൻ നായർ ചോദിക്കുന്നത്.

ദേവസ്വം അധികൃതരോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ഇപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല, പഴയ റെക്കോർഡുകൾ കണ്ടെടുത്തു പരിശോധിക്കട്ടെ' എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. 2013ലാണ് രാമചന്ദ്രൻ നായർ 58 പവൻ സ്വർണം വിഗ്രഹത്തിൽ പൊതിയാൻ വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചത്. വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൈ ഭാഗത്ത് അഭിഷേകത്തിനിടെ കുടം പോലുള്ള എന്തോ ഒന്ന് വീണ് പരിക്കുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അത് മുളകൊണ്ട് കെട്ടിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ദേവസ്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സ്വർണം നൽകാൻ താത്പര്യം അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് രാമചന്ദ്രൻ നായർ പറഞ്ഞു. രാമൻ നായരായിരുന്നു അന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്. 'നിങ്ങൾ കാശ് മുടക്കുന്നതല്ലേ, എന്താ വേണ്ടതെന്നു വച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ' എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്ത്രിയുടെ അനുമതി വാങ്ങി നൽകുകയായിരുന്നു.

Pathanamthitta Temple Dispute, Idol Gold Plating Row, Devotee Donation Controversy, Devaswom Board Probe
ആറന്മുള പാർത്തസാരഥീ ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)

2013ൽ 58 പവൻ കൊണ്ട് വിഗ്രഹം മുഴുവൻ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞത് താൻ നേരിൽ കണ്ടതുമാണ്. അത് ഭഗവാനു സമർപ്പിച്ചതിനാൽ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചില്ല. എന്നാൽ 2 വർഷം മുൻപ് വിഗ്രഹത്തിലെ സ്വർണം എടുത്തുമാറ്റാൻ പോവുകയാണെന്ന കാര്യം ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളവരിൽ നിന്നുതന്നെ അബദ്ധത്തിൽ പുറത്തുവരികയായിരുന്നു. അവർ വിഗ്രഹത്തിൽ വെള്ളി പൊതിയാൻ പോവുകയാണെന്നും അറിഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഈ വർഷം താൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് വെള്ളി പൊതിഞ്ഞ വിഗ്രഹമാണ്. വിഗ്രഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ സ്വർണം മുഴുവൻ എവിടെ പോയി എന്ന ചോദ്യത്തിന് 'അറിയില്ല, പരിശോധിക്കട്ടെ' എന്നാണ് നിലവിൽ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മറുപടിയെന്നും രാമചന്ദ്രൻ നായർ പറഞ്ഞു. രാമചന്ദ്രൻ നായർ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഇക്കാര്യം തുറന്നുപറഞ്ഞതോടെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത്.

Also Read:- രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല സന്ദർശനം; വെർച്വൽ ക്യുവിന് നിയന്ത്രണം

For All Latest Updates

TAGGED:

PATHANAMTHITTA TEMPLE DISPUTEIDOL GOLD PLATING ROWDEVOTEE DONATION CONTROVERSYDEVASWOM BOARD PROBEARANMULA GOLD MISSING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.