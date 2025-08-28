പത്തനംതിട്ട: ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി ജലമേള സുരക്ഷിതവും ജനകീയവുമായി നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും ചടങ്ങ്. വകുപ്പുകൾ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കും. ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗത്തിനാണ് ഏകോപന ചുമതല. 600 ൽ അധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസ് പെട്രോളിങ് ശക്തമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സെപ്റ്റംബർ 9 ന് നടക്കുന്ന ജലമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാഞ്ചജന്യം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പ് യൂണിറ്റകളെയും ജലമേളയുടെ അവസാന പോയിൻ്റിൽ സ്കൂബ സംഘത്തെയും നിയോഗിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലഹരി വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും തടയാൻ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും. ആംബുലൻസ് സേവനത്തോടൊപ്പം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ വിദഗ്ധ സംഘം സ്ഥലത്തുണ്ടാകുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അധിക ഐസിയു കിടക്കകൾ ഉൾപ്പെടെ ക്രമീകരിക്കും. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ആശുപത്രി ലാബ് പ്രവർത്തന സജ്ജമെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. അതുപോലെ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം സത്രത്തിൻ്റെ അറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നും ചെങ്ങന്നൂർ മുതൽ പത്തനംതിട്ട വരെ കെഎസ്ആർടിസി അധിക സർവീസ് ക്രമീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പൂർണമായും ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചായിരിക്കും സംഘാടനം. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാലിന്യനിർമാർജനം ഉറപ്പാക്കും . ബയോടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിക്കും. കടവുകളിലെ കാട് വെട്ടിതെളിച്ച് വൃത്തിയാക്കും.സെപ്റ്റംബർ 14 ന് നടക്കുന്ന അഷ്ടമിരോഹിണി വള്ളസദ്യ വഴിപാടിനും ക്രമീകരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
ജലമേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് ശുദ്ധജലം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. തിരുവല്ല ലാബിൽ ഗുണമേന്മ പരിശോധന നടത്തും. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ അധിക ടാപ്പുകളും ക്രമീകരിക്കും. ഇതിനായി ദുരന്തനിവാരണ, ജലസേചന വകുപ്പുകൾ, കെഎസ്ഇബി, പമ്പ ഇറിഗേഷൻ എന്നിവ യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പരിപാടിയുടെ പൊതുവായ ഏകോപനം ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ നിർവഹിക്കും.
ജില്ലാ കലക്ടർ എസ്. പ്രേംകൃഷ്ണൻ, സബ് കലക്ടർ സുമിത് കുമാർ താക്കൂർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാർ, എഡിഎം ബി. ജ്യോതി, ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ ആർ. രാജലക്ഷ്മി, പള്ളിയോട സേവാസംഘം ഭാരവാഹികൾ, വിവിധ വകുപ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
