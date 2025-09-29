അതുല്യയുടെ മരണം; ഭര്ത്താവ് സതീഷിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യം റദ്ദാക്കി, പ്രതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില് ഹാജരായി
Published : September 29, 2025 at 6:34 PM IST
കൊല്ലം: ഷാര്ജയില് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ച അതുല്യയുടെ ഭര്ത്താവ് സതീഷിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യം റദ്ദാക്കി. കൊല്ലം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് സതീഷിന്റെ ജാമ്യം തിങ്കളാഴ്ച റദ്ദാക്കിയത്. ഇതോടെ പ്രതിയായ സതീഷ് ശങ്കര് കൊല്ലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസില് ഹാജരായി.
വൈകിട്ട് 4.15 ഓടെയാണ് സതീഷ് ക്രൈബ്രാഞ്ച് ഓഫിസില് എത്തിയത്. ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. പ്രതിയുടെ മൊബൈല് ഫോണ് വിവരങ്ങളടക്കം അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും.
അതുല്യയുടെ മരണത്തില് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് സതീഷിനെതെരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേസില് മുന്കൂര് ജാമ്യം കിട്ടിയതോടെയാണ് സതീഷ് ഷാര്ജയില് നിന്ന് നാട്ടിയെത്തിയത്. എന്നാല് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് ഇയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രതിയുടെ മുന്കൂര് ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
അതേസമയം കൊലപാതകത്തിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവില്ലെന്നും പ്രതിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആറില് ചേര്ത്ത കൊലപാതക വകുപ്പുകള് നിലനില്ക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്താക്കി. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്കുള്ള വകുപ്പാണ് ചുമത്തേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ചേര്ക്കാത്തതിന് കോടതി നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതുല്യയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചവറ തെക്കും ഭാഗം പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കൊല്ലം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി തള്ളിയത്. നേരത്തെ സതീഷിനെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും മുന്കൂര് ജാമ്യത്തെ തുടര്ന്ന് വിട്ടയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ വര്ഷം ജൂലൈ 19 നാണ് അതുല്യയെ ഷാര്ജയിലെ താമസ സ്ഥലത്തെ ഫ്ലാറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലം തേവലക്കര സ്വദേശിയായ അതുല്യ ഭര്ത്താവ് സതീഷിനൊപ്പം ഷാര്ജയിലെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.
ഭര്ത്താവ് സതീഷ് ശങ്കറിന്റെ നിരന്തര പീഡനവും ഉപദ്രവുമാണ് അതുല്യയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചെന്നതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. ഭര്ത്താവ് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുല്യ സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും ബന്ധുക്കള്ക്കും അയച്ച ശബ്ദരേഖയും വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അതുല്യയെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് സതീഷ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ശബ്ദരേഖയുമാണ് പുറത്തുവന്നത്. അതുല്യ നേരിട്ട പീഡനത്തിന്റെ തെളിവുകള് എല്ലാം കുടുംബം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് ദുബായില് സൈറ്റ് എഞ്ചിനിയറായ സതീഷിനെ കമ്പനിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. അതുല്യയുടെ പിറന്നാള് ദിനത്തിലാണ് മരിച്ചത്. അന്ന് പുതിയ ജോലിയില് ചേരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു. അതുല്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നായിരുന്നു ഷാർജയിലെ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം.
