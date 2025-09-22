"പിണറായി വിജയൻ നാസ്തിക ഡ്രാമാചാര്യന്", ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി അണ്ണാമലൈ
Published : September 22, 2025 at 6:10 PM IST
പത്തനംതിട്ട : ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദലായി ശബരിമല കർമസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തമിഴ്നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ അണ്ണാമലൈ. ചടങ്ങിനിടെ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെയും അണ്ണാമലൈ രൂക്ഷ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു. നാസ്തിക ഡ്രാമാചാര്യന് ആണ് പിണറായി വിജയനെന്നും ഭഗവത് ഗീത പ്രകാരം പിണറായി വിജയൻ നരകത്തിൽ പോകാൻ യോഗ്യതയുള്ളയാളെന്നും തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ആരോപിച്ചു.
ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ ഭഗവത് ഗീതയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ഗണപതി മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ക്ലാസെടുക്കുന്നു. കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നപോലെ ഗീത വായിക്കരുതെന്നും 12-ാം അധ്യായത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പിണറായി വിജയൻ വായിക്കണമെന്നും കെ അണ്ണാമലൈ വിമര്ശിച്ചു. സനാതന ധർമ്മത്തെ തർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ ഡിഎംകെ ആഗോള മുരുക സംഗമം നടത്തുന്നത് കണ്ട് കേരളത്തിൽ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നു. രണ്ട് പേരും അതിന് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരാണെന്നും അണ്ണാമലൈ വിമര്ശിച്ചു.
ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളുമൊക്കെ തകര്ക്കാന് വേണ്ടി ബോധപൂര്വ്വം പലരും ദീര്ഘകാലം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടും അത് നടക്കാത്തത് അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ പിന്തുണയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് വാഴൂര് തീര്ഥപാദാശ്രമത്തിലെ പ്രജ്ഞാനന്ദ തീര്ഥ പാദര് സെമിനാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അവരെ ഭഗവാന് പുറന്തള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ശബരിമലയില് വികസനം ആവശ്യമാണെന്നും എന്നാല് അത് വിശ്വാസത്തിന് എതിരായിരിക്കരുതെന്നും ചടങ്ങില് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഹിന്ദു ഐക്യമുന്നണി നേതാവ് കെപി ശശികല പറഞ്ഞു. പമ്പയിലെ വേദിയില് വച്ച് ചിലര് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോള് അയ്യപ്പന് മുന്നില് നിന്ന് വിളക്കു തെളിയിച്ചപ്പോള്, ഗീതാ ശ്ലോകം ഇരുവിട്ടപ്പോള് ഒരു കാര്യം മനസിലായി സനാതനധര്മമെന്നാല് അത് സനാതനമാണെന്ന്. എതിര്ക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുകൂടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ ആ ധര്മം മുന്നോട്ടുപോകുകയുള്ള. അവിടെ സാഷ്ടാഗം പ്രണമിക്കാതെ ആര്ക്കും മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് ആ പരിപാടിയിലൂടെ ബോധ്യമായെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ വേദി കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും സദസിലേക്ക് ക്യാമറ തിരിക്കണമെന്നും കെപി ശശികല പറഞ്ഞു.
