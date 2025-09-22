ETV Bharat / state

"പിണറായി വിജയൻ നാസ്‌തിക ഡ്രാമാചാര്യന്‍", ശബരിമല സം​രക്ഷണ സം​ഗമത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി അണ്ണാമലൈ

ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പിണറായി ഭഗവത് ഗീതയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ​ഗണപതി മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ക്ലാസെടുക്കുന്നു. കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നപോലെ ഗീത വായിക്കരുതെന്നും 12-ാം അധ്യായത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പിണറായി വിജയൻ വായിക്കണമെന്നും അണ്ണാമലൈ

BJP LEADER ANNAMALAI SABARIMALA PANDALAM MEET BJP SABARIMALA PROTECTION GLOBAL AYYAPPA SANGAMAM
Annamalai addresses sabarimala protection sangamam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട : ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദലായി ശബരിമല കർമസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ശബരിമല സം​രക്ഷണ സം​ഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ അണ്ണാമലൈ. ചടങ്ങിനിടെ, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെയും അണ്ണാമലൈ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു. നാസ്‌തിക ഡ്രാമാചാര്യന്‍ ആണ് പിണറായി വിജയനെന്നും ഭഗവത് ഗീത പ്രകാരം പിണറായി വിജയൻ നരകത്തിൽ പോകാൻ യോഗ്യതയുള്ളയാളെന്നും തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ആരോപിച്ചു.

ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ ഭഗവത് ഗീതയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ​ഗണപതി മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ക്ലാസെടുക്കുന്നു. കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നപോലെ ഗീത വായിക്കരുതെന്നും 12-ാം അധ്യായത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പിണറായി വിജയൻ വായിക്കണമെന്നും കെ അണ്ണാമലൈ വിമര്‍ശിച്ചു. സനാതന ധർമ്മത്തെ തർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ ഡിഎംകെ ആഗോള മുരുക സംഗമം നടത്തുന്നത് കണ്ട് കേരളത്തിൽ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നു. രണ്ട് പേരും അതിന് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരാണെന്നും അണ്ണാമലൈ വിമര്‍ശിച്ചു.

ശബരിമല സം​രക്ഷണ സം​ഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ അണ്ണാമലൈ (ETV Bharat)
BJP LEADER ANNAMALAI SABARIMALA PANDALAM MEET BJP SABARIMALA PROTECTION GLOBAL AYYAPPA SANGAMAM
Sabarimala Protection Sangamam (ETV Bharat)
വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനാ നേതാക്കൾ, തന്ത്രിമാർ, സന്യാസിമാർ,യുവമോർച്ച ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ തേജസ്വി സൂര്യ എംപി, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ്‌ ചന്ദ്രശേഖർ തുടങ്ങിയവർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം, നാനാക് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെൻ്ററില്‍ രാവിലെ പത്തിന് വാഴൂര്‍ തീര്‍ഥപാദാശ്രമത്തിലെ പ്രജ്ഞാനന്ദ തീര്‍ഥ പാദര്‍ സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കൈപ്പുഴ ശ്രീവത്സം മൈതാനത്ത് സമ്മേളനം നടന്ന സമ്മേളനം ബിജെപി തമിഴ്‌നാട് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ കെ അണ്ണാമലൈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ശബരിമല സംരക്ഷണ സമ്മേളനം എന്ന പേരിലാണ് വിശ്വാസ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം വികസനം എന്നതാണ് സമ്മേളന സന്ദേശം.

ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളുമൊക്കെ തകര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടി ബോധപൂര്‍വ്വം പലരും ദീര്‍ഘകാലം ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിട്ടും അത് നടക്കാത്തത് അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ പിന്തുണയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് വാഴൂര്‍ തീര്‍ഥപാദാശ്രമത്തിലെ പ്രജ്ഞാനന്ദ തീര്‍ഥ പാദര്‍ സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അവരെ ഭഗവാന്‍ പുറന്തള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

BJP LEADER ANNAMALAI SABARIMALA PANDALAM MEET BJP SABARIMALA PROTECTION GLOBAL AYYAPPA SANGAMAM
Sabarimala Protection Sangamam (ETV Bharat)
BJP LEADER ANNAMALAI SABARIMALA PANDALAM MEET BJP SABARIMALA PROTECTION GLOBAL AYYAPPA SANGAMAM
Sabarimala Protection Sangamam (ETV Bharat)


ശബരിമലയില്‍ വികസനം ആവശ്യമാണെന്നും എന്നാല്‍ അത് വിശ്വാസത്തിന് എതിരായിരിക്കരുതെന്നും ചടങ്ങില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഹിന്ദു ഐക്യമുന്നണി നേതാവ് കെപി ശശികല പറഞ്ഞു. പമ്പയിലെ വേദിയില്‍ വച്ച്‌ ചിലര്‍ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോള്‍ അയ്യപ്പന് മുന്നില്‍ നിന്ന് വിളക്കു തെളിയിച്ചപ്പോള്‍, ഗീതാ ശ്ലോകം ഇരുവിട്ടപ്പോള്‍ ഒരു കാര്യം മനസിലായി സനാതനധര്‍മമെന്നാല്‍ അത് സനാതനമാണെന്ന്. എതിര്‍ക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുകൂടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ ആ ധര്‍മം മുന്നോട്ടുപോകുകയുള്ള. അവിടെ സാഷ്‌ടാഗം പ്രണമിക്കാതെ ആര്‍ക്കും മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് ആ പരിപാടിയിലൂടെ ബോധ്യമായെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ വേദി കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും സദസിലേക്ക് ക്യാമറ തിരിക്കണമെന്നും കെപി ശശികല പറഞ്ഞു.

Also Read: തലച്ചോറിലെ അണുബാധ: കോട്ടയത്ത് പുതിയ അമീബിക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, എംജി സർവകലാശാലയിൽ നിർണായക നീക്കം

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP LEADER ANNAMALAISABARIMALA PANDALAM MEETBJP SABARIMALA PROTECTIONGLOBAL AYYAPPA SANGAMAMSABARIMALA PROTECTION SANGAMAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.