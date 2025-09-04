നിരത്തിൽ പൊലിയുന്ന ജീവനുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവെന്ന് ഹൈവേ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ 2023 ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്ത് തമിഴ്നാടും മധ്യപ്രദേശുമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കണക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ 10 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ്.
2022നും 2023നും ഇടയിൽ, റോഡപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 9.5 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം റോഡപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ റാങ്ക് നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്നായും ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം 2022 ൽ 4,317 ൽ നിന്ന് 2023 ൽ 4,080 ആയി കുറഞ്ഞു. ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ അപകടങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 2023ൽ 78 പേർ മരിച്ചതായും കണക്കുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള കൂട്ടിയിടിയുടെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ 750 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
റോഡപകടങ്ങളിലെ മണം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്, മൂന്ന് മിനിട്ടിൽ ഒരാള് എന്ന രീതിയിൽ കണക്ക്
2023ലെ കണക്ക് പ്രകാരം 1,73,000 മരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രതിദിനം ശരാശരി 474 പേർ റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നു. അതായത് മണിക്കൂറിൽ 20 പേർ മരിക്കുന്നു. മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഒരാൾ എന്ന തോതിലാണ് മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2023-ൽ കേരളത്തിൽ 48,091 അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4,080 പേർ മരിക്കുകയും 54,320 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണ നിരക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. 21,653 പേരാണ് റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
2019 മുതലുള്ള കേരളത്തിലെ റോഡപകട സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കൊവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വർഷങ്ങളായ 2020, 2021 ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2023ൽ കേരളത്തിൽ 48,091 റോഡപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി, 2019ൽ ഇത് 41,111 ആയിരുന്നു. 2019 മുതൽ 2023 വരെ 6,980 അപകടങ്ങളാണ് കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതയാത് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 16.98% വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം മരണ നിരക്ക് 2019നെ അപേക്ഷിച്ച്, 2023ൽ കുറവാണ്. 2019ൽ 4,440 പേരാണ് മരിച്ചത്. 2023ലെ കണക്ക് പ്രകാരം 4,080 പേർ റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചതായി കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 8.11 ശതമാനം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
2023ലെ കേരളത്തിലെ കണക്കുകള് വിശദമായി
2023ലെ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തില് ശരാശരി ഒരു ലക്ഷം പേരെ എടുത്താല് അതില് 134 പേർ അപകടങ്ങളിൽപെട്ടു. ഇതിൽ 11 പേർ മരിച്ചതായും കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2023 ല് മാത്രം 18 വയസിന് താഴെയുള്ള 136 പേർ റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 48091 അപകടങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ 899 അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായത് ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചത് മൂലമാണ്. ഹെൽമെറ്റില്ലാത്തത് കാരണം 188 പേരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തത് മൂലം 15 പേരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങളും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ്. അഞ്ചിൽ ഒന്ന് അപകടങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കും ഒൻപത് മണിക്കും ഇടയിലാണ്. ആകെ 10,115 അപകടങ്ങളാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
റോഡിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത് 2000ലധികം ബൈക്ക് യാത്രികർക്ക്
സംസ്ഥാനത്തെ മോശം റോഡുകളാണ് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും, റിപ്പോർട്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് നൽകുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരായ റോഡുകളിലാണ്. വളവുകള് ഉള്ള റോഡുകളിലാണ് അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവ്. 2023 ല് 2,366 പേരാണ് നോരായ റോഡുകളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന റോഡുകളിലെ അപകടങ്ങളിൽ 67 പേർ മരിച്ചു.
ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകള് ലംഘിച്ച 53 പേരും, ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ 661 പേരും മരിച്ചതായാണ് കണക്ക്. മഴക്കാലത്ത് റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 493. 2023-ൽ 1,147 കാൽനടയാത്രക്കാർ റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചു. ഇതിൽ 435 കാൽനടയാത്രക്കാർ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തട്ടിയും 413 പേർ കാറുകൾ ഇടിച്ചുമാണ് മരിച്ചതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2023 ൽ റോഡിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത് 2233 ബൈക്ക് യാത്രികർക്കാണ്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചതായി കാണിക്കുന്നത്. 3,037 പേർ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡപകടങ്ങളിലാണ് മരിച്ചത്. മൊത്തം മരണത്തിൻ്റെ 74% ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ്. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 1,043 പേർ മരിച്ചതായും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ അപകടങ്ങള്
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊച്ചി നഗരത്തിലാണ്. 2023-ൽ കൊച്ചിയിൽ 2803 അപകടങ്ങളായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. റോഡപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൊച്ചി ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ് ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2023-ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഡൽഹി ആയിരുന്നു.
