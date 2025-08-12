ETV Bharat / state

'കൈയില്‍ എടുക്കുന്തോറും നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്, ഒരു വിറയല്‍', താലിമാലയുടെ മൂല്യം അറിഞ്ഞ അജ്ഞാതൻ; തിരികെ നല്‍കിയത് ഹൃദയസ്‌പര്‍ശിയായ കുറിപ്പോടെ - THE VALUE OF THE WEDDING CHAIN

കാസർകോട് കുണ്ടം കുഴിയിലെ ദാമോദരൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ കത്തും താലി മാലയും എത്തിയത്

the value of the wedding chain
കുറിപ്പിനൊപ്പം തിരികെ കിട്ടിയ മാല (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 7:45 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read

കാസർകോട്: താലി മാലയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത? അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കൈയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അതിന് സ്വർണത്തെക്കാൾ മൂല്യമുണ്ട്. അർഹതപ്പെടാത്തവരുടെ കൈയിലാണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും. ആ നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ കുറിച്ച് ഒരു അജ്ഞാതൻ എഴുതിയ കത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുകയാണ്.

താലി മാലയുടെ മൂല്യം മനസിലാക്കി അജ്ഞാതൻ എഴുതിയ കത്ത് ഇങ്ങനെ..."ഈ മാല എൻ്റെ കൈയിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഒന്‍പത് ദിവസമായി. ആദ്യം സന്തോഷിച്ചു, എന്നാല്‍ കൈയില്‍ എടുക്കുന്തോറും നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്. ഒരു വിറയല്‍. പിന്നെ കുറേ ആലോചിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം. വാട്‌സാപില്‍ മെസേജ് കണ്ടു കെട്ടു താലിയാണ്. പിന്നെ തീരുമാനിച്ചു വേണ്ട ആരാൻ്റെ മുതല്‍ വേണ്ടാന്ന്. അങ്ങ നെ വിലാസം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാന്‍ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇത്രയും ദിവസം മാല കൈയില്‍ വെച്ചതിന് മാപ്പ്. വേദനിപ്പിച്ചതിനും മാപ്പ്........".


കാസർകോട് കുണ്ടം കുഴിയിലെ ദാമോദരൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ കത്തും താലി മാലയും എത്തിയത്. ഭാര്യയുടെ മാല കളഞ്ഞുപോയിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാട്‌സാപ്പില്‍ കുറിപ്പിടുകയും ബേഡഡുക പൊലീസിൽ പരാതിയും നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പൊയിനാച്ചി-പറമ്പ് യാത്രാ മധ്യേ സ്വകാര്യ ബസിൽ വച്ചാണ് മാല നഷ്ടമായത്. ആര്‍ക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെകില്‍ ദയവു ചെയ്തു തിരികെ ഏല്‍പ്പിക്കണം എന്നും താലിമാലയാണ് നഷ്ടമായതെന്നും ദാമോദരൻ കുറിപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫോട്ടോ സഹിതമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ദാമോദരന്‍ കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. വാട്‌സാപ്പ് വഴി സംഭവം പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മാല കിട്ടിയ അജ്ഞാതനും വായിച്ചു കാണണം. തനിക്ക് കിട്ടിയത് കെട്ടുതാലിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ അജ്ഞാതൻ
ഉടമസ്ഥരുടെ മേൽവിലാസം കണ്ടെത്തുകയും വീട്ടിൽ ആരും കാണാതെ കൊണ്ടുവെക്കുകയും ചെയ്തു. മാലയോടൊപ്പം പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ കത്തും വെച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ഇതോടെ ദാമോദരനും കുടുംബവും ഹാപ്പി. മാല തിരിച്ച് കിട്ടിയ ദാമോദരൻ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മാല നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർഥിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും മാല നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ലഭിക്കുന്നയാളെങ്കിലും അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറി നന്നായി ജീവിക്കട്ടെ എന്നാണ്. ആ പ്രാർഥനയ്ക്ക് ദൈവം തന്ന പ്രതിഫലമാണ് ആ മാന്യ സുഹൃത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ദാമോദരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മാല തിരിച്ചു കിട്ടിയതു സംബന്ധിച്ച് ദാമോദരൻ്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ

"എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നാലര പവൻ വരുന്ന താലിമാല ഒരാഴ്ചക്കു മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരo ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. ആ മാല തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. അതോടൊപ്പം മാല നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതിനാലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മംഗല്യസൂത്രം തിരികെ ലഭിച്ചത്.
ഇന്ന് രാവിലെ പത്തര മണിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെടാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സിറ്റൗട്ടിലെ ചാരുപടി സീറ്റിൽ മേൽ കാണിച്ച എഴുത്തിനോടൊപ്പം മാലയും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാല തിരികെ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ച അഞ്ജാതനായ ആ സുഹൃത്തിന് സർവ്വേശ്വരൻ നല്ലത് വരുത്തട്ടേ."

Also Read: കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ തിമിംഗലങ്ങൾ ചത്തടിയുന്നു; മരണ കാരണം അറിയാം

കാസർകോട്: താലി മാലയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത? അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കൈയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അതിന് സ്വർണത്തെക്കാൾ മൂല്യമുണ്ട്. അർഹതപ്പെടാത്തവരുടെ കൈയിലാണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും. ആ നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ കുറിച്ച് ഒരു അജ്ഞാതൻ എഴുതിയ കത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുകയാണ്.

താലി മാലയുടെ മൂല്യം മനസിലാക്കി അജ്ഞാതൻ എഴുതിയ കത്ത് ഇങ്ങനെ..."ഈ മാല എൻ്റെ കൈയിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഒന്‍പത് ദിവസമായി. ആദ്യം സന്തോഷിച്ചു, എന്നാല്‍ കൈയില്‍ എടുക്കുന്തോറും നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്. ഒരു വിറയല്‍. പിന്നെ കുറേ ആലോചിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം. വാട്‌സാപില്‍ മെസേജ് കണ്ടു കെട്ടു താലിയാണ്. പിന്നെ തീരുമാനിച്ചു വേണ്ട ആരാൻ്റെ മുതല്‍ വേണ്ടാന്ന്. അങ്ങ നെ വിലാസം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാന്‍ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇത്രയും ദിവസം മാല കൈയില്‍ വെച്ചതിന് മാപ്പ്. വേദനിപ്പിച്ചതിനും മാപ്പ്........".


കാസർകോട് കുണ്ടം കുഴിയിലെ ദാമോദരൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ കത്തും താലി മാലയും എത്തിയത്. ഭാര്യയുടെ മാല കളഞ്ഞുപോയിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാട്‌സാപ്പില്‍ കുറിപ്പിടുകയും ബേഡഡുക പൊലീസിൽ പരാതിയും നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പൊയിനാച്ചി-പറമ്പ് യാത്രാ മധ്യേ സ്വകാര്യ ബസിൽ വച്ചാണ് മാല നഷ്ടമായത്. ആര്‍ക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെകില്‍ ദയവു ചെയ്തു തിരികെ ഏല്‍പ്പിക്കണം എന്നും താലിമാലയാണ് നഷ്ടമായതെന്നും ദാമോദരൻ കുറിപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫോട്ടോ സഹിതമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ദാമോദരന്‍ കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. വാട്‌സാപ്പ് വഴി സംഭവം പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മാല കിട്ടിയ അജ്ഞാതനും വായിച്ചു കാണണം. തനിക്ക് കിട്ടിയത് കെട്ടുതാലിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ അജ്ഞാതൻ
ഉടമസ്ഥരുടെ മേൽവിലാസം കണ്ടെത്തുകയും വീട്ടിൽ ആരും കാണാതെ കൊണ്ടുവെക്കുകയും ചെയ്തു. മാലയോടൊപ്പം പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ കത്തും വെച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ഇതോടെ ദാമോദരനും കുടുംബവും ഹാപ്പി. മാല തിരിച്ച് കിട്ടിയ ദാമോദരൻ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മാല നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർഥിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും മാല നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ലഭിക്കുന്നയാളെങ്കിലും അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറി നന്നായി ജീവിക്കട്ടെ എന്നാണ്. ആ പ്രാർഥനയ്ക്ക് ദൈവം തന്ന പ്രതിഫലമാണ് ആ മാന്യ സുഹൃത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ദാമോദരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മാല തിരിച്ചു കിട്ടിയതു സംബന്ധിച്ച് ദാമോദരൻ്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ

"എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നാലര പവൻ വരുന്ന താലിമാല ഒരാഴ്ചക്കു മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരo ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. ആ മാല തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. അതോടൊപ്പം മാല നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതിനാലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മംഗല്യസൂത്രം തിരികെ ലഭിച്ചത്.
ഇന്ന് രാവിലെ പത്തര മണിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെടാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സിറ്റൗട്ടിലെ ചാരുപടി സീറ്റിൽ മേൽ കാണിച്ച എഴുത്തിനോടൊപ്പം മാലയും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാല തിരികെ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ച അഞ്ജാതനായ ആ സുഹൃത്തിന് സർവ്വേശ്വരൻ നല്ലത് വരുത്തട്ടേ."

Also Read: കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ തിമിംഗലങ്ങൾ ചത്തടിയുന്നു; മരണ കാരണം അറിയാം

Last Updated : August 12, 2025 at 7:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WEDDING CHAINVIRALLOST GOLDSOCIAL MEDIATHE VALUE OF THE WEDDING CHAIN

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.