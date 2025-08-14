ETV Bharat / state

മൂന്നരലക്ഷം അക്ഷരങ്ങൾ, മൂന്നരക്കിലോ ഭാരം, 1650 പേജുകൾ; ബൃഹദ്‌ കന്നഡ-മലയാളം നിഘണ്ടു പുറത്തിറങ്ങുന്നു - KANNADA MALAYALAM DICTIONARY

കന്നഡയ്ക്കും മലയാളത്തിനും ഒരുപോലെ അമൂല്യമായ ഈ നിഘണ്ടു ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് പ്രകാശനം ചെയ്യും

kannada malayalam dictionary
കന്നഡ-മലയാളം നിഘണ്ടു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 6:21 PM IST

കാസർകോട്‌: മൂന്നരലക്ഷം അക്ഷരങ്ങൾ, മൂന്നരക്കിലോ ഭാരം, 1650 പേജുകൾ... ആറു വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഉദുമ സ്വദേശിയും വാണിജ്യ വകുപ്പിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനുമായ ബി ടി ജയറാം തയ്യാറാക്കിയത് ഭീമന്‍ നിഘണ്ടു. അതും ബൃഹത്തായ കന്നഡ-മലയാളം നിഘണ്ടു. കന്നഡയ്ക്കും മലയാളത്തിനും ഒരുപോലെ അമൂല്യമായ ഈ നിഘണ്ടു ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് പ്രകാശനം ചെയ്യും. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

കന്നഡ ഭാഷയിലെ എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും മൊഴിമാറ്റമുള്ള ഈ നിഘണ്ടു കന്നഡ ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ സമഗ്രമായ സംരംഭമാണ്. ദ്വിഭാഷാ വിദഗ്‌ധനായ ഒരാളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോ. വി. കാർത്തികേയൻ ജയറാമിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. 2018 നവംബറിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്‌ ലഭിച്ചതോടെ ജോലിയുമായി ദീർഘകാലമായി തുടരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന്‌ ജയറാം വണ്ടികയറി. അമ്പതോളം നിഘണ്ടുവും 28 പുസ്‌തകങ്ങളും പഠനം നടത്തിയെന്നും രണ്ടുവർഷമെടുത്താണ്‌ മൂവായിരം പേജ്‌ കൈയെഴുത്ത്‌ പ്രതി തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ജയറാം പറഞ്ഞു.

രണ്ട് വർഷമെടുത്താണ് മൂവായിരം പേജുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതി തയ്യാറാക്കിയത്. ഡിടിപി, പ്രൂഫ് വായന എന്നിവയ്ക്കായി രണ്ട് വർഷവും, തുടർന്ന് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കാൻ രണ്ട് വർഷവും എടുത്തു. കന്നഡ പദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം മലയാളത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കൂടാതെ, ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും നാനാർഥങ്ങൾ മലയാളികൾക്കായി പൊതുവായും, കാസർകോട്ടെ നാട്ടുഭാഷാ ശൈലിയിൽ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിഘണ്ടു എന്നതിലുപരി ഒരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. 1800 രൂപയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില.

kannada malayalam dictionary
ബി ടി ജയറാം (ETV Bharat)

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ചന്ദ്രഗിരി പാലം കടന്നാൽ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും. മലയാളം എഴുതാൻ അറിയാത്ത കന്നഡ മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചവരും ഇവിടെയുണ്ട്. മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും കാസർകോട് ജില്ലയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി എത്തുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഭാഷ ബുദ്ധിമുട്ടാകാറുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ഈ നിഘണ്ടു ഗുണമാകും.

പ്രധാനമായും കന്നഡ, തുളു സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയമിതരായ മിക്ക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കന്നഡ അറിയിന്നുണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് തദ്ദേശീയരുമായി അവരുടെ ഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്ങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഉയരാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാൻ ഈ നിഘണ്ടുവിലൂടെ സാധിക്കും.

കാസർകോട് ഒരു കന്നഡ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷ പ്രദേശമായതിനാൽ എല്ലാ ഫോമുകളും മറ്റ് സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും കന്നഡയിലും പുറത്തിറക്കണമെന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ ഉത്തരവ് ഇപ്പോഴും പൂർണമായും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ബി ടി ജയറാം കാസർകോട്‌ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കോമളവല്ലിയാണ്‌ ഭാര്യ. മകൻ: ജയകൃഷ്‌ണൻ.

ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ന് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കർണാടക തുളു അക്കാദമി സെക്രട്ടറി താരാനാഥ് ഗട്ടി നിഘണ്ടു പ്രകാശനം ചെയ്യും. മുൻമന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏറ്റുവാങ്ങും.

