അമൃതവര്‍ഷം 72, ഉത്സവലഹരിയില്‍ അമൃതപുരി, അമ്മയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകളുമായി ലോകം

അമ്മ നിസ്വാര്‍ത്ഥമായ സേവനത്തിനായി തന്‍റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞ് വച്ചെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ

J P Nadda Union Minister Mata Amritanandamayi Devi amma birthday
Hon’ble BJP National President and Union Minister Shri J.P. Nadda extended heartfelt wishes & warm greetings to Mata Amritanandamayi Devi ji on her 72nd birthday in Kollam (BJP website)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2025 at 8:27 PM IST

കൊല്ലം: സദ്‌ഗുരു അമൃതാനന്ദമയീദേവിയുടെ 72-ാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിനായി ലോകം അമൃതപുരിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. രാവിലെ ഒന്‍പത് മണിയോടെ വേദിയിലെത്തിയ അമൃതാനന്ദമയീ ദേവി ഭക്തര്‍ക്ക് ദര്‍ശനം നല്‍കി. രാവിലെ 72 ഗണപതി ഹോമങ്ങളും നടന്നിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആദിവാസി ഗോത്രാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് 'ഒരു ലോകം, ഒരു ഹൃദയം' എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തിലുള്ള ലോകശാന്തി പ്രാർഥന, ഏഴിന് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം വൈസ് ചെയർമാൻ സ്വാമി അമൃതസ്വരൂപാനന്ദപുരിയുടെ സത്സംഗം. അതിനുശേഷം സംഗീതജ്ഞരായ ശരത്തും മഞ്ജരിയും സംഘവും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന സംഗീതവിരുന്ന് എന്നിവയും നടന്നു.

ഗുരുപാദ പൂജയോടെയാണ് പിറന്നാള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായത്. അമൃതാനന്ദമയീമഠം വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ സ്വാമി അമൃതസ്വരൂപാനന്ദ പാദ പൂജയ്ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് അമ്മയും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയും ചേര്‍ന്ന് പി ആര്‍ നാഥന് അമൃത കീര്‍ത്തി പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ചു.

സ്‌നേഹത്തിന്‍റെയും നിസ്വാര്‍ത്ഥതയുടെയും ഐക്യത്തിന്‍റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്‍റെ ജന്മദിന സന്ദേശത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയ അമ്മ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. യുവാക്കള്‍ മോശം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിലുള്ള തന്‍റെ ആശങ്കയും അമ്മ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തമായ ധാര്‍മ്മിക മൂല്യങ്ങള്‍ പകര്‍ന്ന് കൊടുക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

യുദ്ധമോ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമോ പോലുള്ള ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും സഹകരണവും സഹവര്‍ത്തിത്വവും കൂട്ടായ്‌മയും പരിപോഷിപ്പിക്കണമെന്നും അമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നമ്മുടെ സഹജീവികളുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. പ്രകൃതിയുമായി സൗഹാര്‍ദ്ദത്തിലാകണം. ദൈവവുമായി കൂട്ടുകൂടണം.

കുട്ടികളില്‍ ധാര്‍മ്മിക മൂല്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനാകാത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യാതൊരു വിലയുമില്ലെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. പ്രകൃതിയ്ക്ക് വേണ്ടി സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യണം. കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് മാതാപിതാക്കള്‍ മാതൃകയാകണം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ ധാര്‍മ്മിക മൂല്യങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ നമുക്കാകൂ. ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വീഴ്‌ച പോലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ ബാധിക്കുമെന്നും അമ്മ വിശദീകരിച്ചു.

രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ അമ്മയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനങ്ങളുമായെത്തിയത് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി.

കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനുമായ ജെ പി നദ്ദ അമ്മയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു. അമ്മ നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രകീര്‍ത്തിച്ചു. അമ്മ തന്‍റെ ജീവിതം നിസ്വാര്‍ത്ഥമായ ലോകസേവനത്തിനായി സമര്‍പ്പിച്ചെന്ന് നദ്ദ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമാനതകളില്ലാത്ത സ്‌നേഹവും സമൂഹത്തിന്‍റെ ക്ഷേമവുമായിരുന്നു അമ്മയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ അവര്‍ ലോകത്തെ ശാക്തീകരിക്കുകയും കരുത്തേകുകയും ചെയ്‌തു. അമ്മയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയില്ല. അത് ലോകമെമ്പാടും പടര്‍ന്നു.

നിരുപാധിക സ്‌നേഹത്തിന്‍റെയും അനുകമ്പയുടെയും പ്രതീകമാണ് അമ്മയുടെ ജീവിതം. നിസ്വാര്‍ത്ഥമായി ലോകസേവനത്തിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വച്ചു. മുഖ്യധാരയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കായും പാര്‍ശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കായും അമ്മയുടെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സേവനങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി പങ്കാളിയാകാന്‍ കഴിയുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷവും അദ്ദേഹം പങ്കു വച്ചു. ആരോഗ്യ വൈദ്യ പഠന മേഖലകളില്‍ അമ്മ നല്‍കുന്ന സംഭാവനകളെയും അദ്ദേഹം എടുത്ത് കാട്ടി.

അമ്മ നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നദ്ദ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും അമ്മയുടെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഗുണമേന്‍മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും അവസരങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതില്‍ ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ രാജ്യത്ത് മുന്‍പന്തിയിലാണ്. വനിതാ ശാക്തീകരണം, നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങിയവയിലും മഠത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്.

രാജ്യത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ സുനാമി ദുരന്തകാലത്ത് മഠം നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം എടുത്ത് കാട്ടി.

2001ല്‍ ഭുജിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തില്‍ മഠം നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നദ്ദ അനുസ്‌മരിച്ചു. അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴുമെല്ലാം സമൂഹത്തിന് സഹായ ഹസ്‌തം നീട്ടുന്ന അമൃതാനന്ദമയീ മഠത്തെയും അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന അമ്മയെയും സമൂഹം തിരിച്ചറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമ്മയ്ക്ക് ജഗദീശ്വരന്‍ ദീര്‍ഘായുസ് നല്‍കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. അതിലൂടെ സമൂഹത്തെ കൂടുതല്‍ കാലം സേവിക്കാനാകട്ടെയെന്നും അതിനുള്ള കരുത്ത് ജഗദീശ്വരന്‍ നല്‍കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. അമ്മ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം വിജയകരമായി തീരട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നദ്ദ അമ്മയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനവും നല്‍കി. നദ്ദയാണ് അമൃതകീര്‍ത്തി പുരസ്‌കാരവും സമ്മാനിച്ചത്. മഹാമണ്ഡലേശ്വര്‍ സന്തോഷാനന്ദ് മഹാരാജ് ചടങ്ങില്‍ വച്ച് അമ്മയെ കിരീടമണിയിച്ചു.

അമ്മയുടെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷ വേദിയില്‍ വച്ച് കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ഡോ. എല്‍ മുരുഗന്‍ ഡോ.മനീഷ വി രമേഷ് രചിച്ച ഒരേ ഹൃദയം ഒരേ ലോകം എന്ന പുസ്‌തകം പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് കെ വി ജയകുമാര്‍ മന്ത്രിയില്‍ നിന്ന് പുസ്‌തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്തും സുനാമി വേളയിലും അമൃതാനന്ദമയീ മഠം നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.

പതിനായിരങ്ങള്‍ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷ ചടങ്ങുകള്‍. അമൃതപുരിക്ക് ഉത്സഹ ലഹരിയായ ആഘോഷ ചടങ്ങുകളില്‍ ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള അമ്മയുടെ ഭക്തര്‍ പങ്കെടുത്തു. അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സത്സംഗവും നടന്നു. വിവിധ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സഹായവിതരണവും ചടങ്ങില്‍ നടന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍, കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂര്‍ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖര്‍ അമ്മയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരാനായി എത്തിയിരുന്നു.

25 വർഷംമുൻപ് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നടത്തിയ മലയാളം പ്രഭാഷണത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പ്രദർശനം, 'ഒരു ലോകം ഒരു ഹൃദയം' എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന മലയാള ഉപന്യാസമത്സരത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം എന്നിവ നടന്നു. 72 പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ എഴുതിയ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ 'അമ്മക്കടൽ' എന്ന പുസ്‌തകവും ചടങ്ങില്‍ പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

അമൃത ആശുപത്രികളിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന സൗജന്യ ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ പ്രഖ്യാപനം, കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് 6,000 ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം, അമൃതശ്രീ സ്വയംസഹായ സംഘാംഗങ്ങൾക്കുള്ള സാരിവിതരണം, സമൂഹവിവാഹം എന്നിവയും നടന്നു.

