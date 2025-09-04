ETV Bharat / state

പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയ 10 വയസുകാരന് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം, സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കേസ്; ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അവഗണിക്കരുത് - AMOEBIC MENINGOENCEPHALITIS KERALA

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ കുട്ടിക്ക് രോഗബാധ. കുട്ടി നിലവില്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയില്‍.

AMOEBIC MENINGOENCEPHALITIS LATEST AMOEBIC MENINGOENCEPHALITIS CALICUT AMOEBIC DISEASE NEW CASE അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read

കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 10 വയസുകാരനാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത്. കുട്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പനി ബാധിച്ചാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

രോഗ ലക്ഷണമുള്ളവരുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന ഡിഎംഒയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌കജ്വരം പിടിപെട്ട് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതായും ഇവർ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ തുടരുകാണെന്നും ആശുപത്രി പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം അമീബിക് മെനിംഗോ എന്‍സഫലൈറ്റിസ് (അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം) ശാസ്ത്രീയമായും വേഗത്തിലും കണ്ടെത്താന്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഫേസ് കോണ്‍ട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്‌കോപ്പ് വാങ്ങാന്‍ വനം-വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍റെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടില്‍നിന്ന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. രോഗം ശാസ്ത്രീയമായി തിരിച്ചറിയാനും ഉടന്‍ തന്നെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാനും ഫോട്ടോ മൈക്രോഗ്രാഫ് സൗകര്യമുള്ള ഉപകരണം സഹായകരമാകും. നാഷണല്‍ മെഡിക്കല്‍ കമിഷന്‍റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തില്‍ ഫേസ് കോണ്‍ട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്‌കോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമാണ്. മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഈ ഉപകരണം ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തരമായി തുക അനുവദിക്കാന്‍ മന്ത്രി നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

അവഗണിക്കരുത്, രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

അമീബ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒന്നുമുതൽ ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും. കടുത്ത തലവേദന, പനി, ഛർദി, ഓക്കാനം, കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അസഹ്യമായ വേദന എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ ലക്ഷണങ്ങളോടെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ബാധിച്ചാണ് രോഗികളെല്ലാം ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനുള്ള ചികിത്സ നൽകിയിട്ടും രോഗം ഭേദമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സ്രവ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് തലച്ചോറിനെയും സുഷുമ്‌നാ നാഡിയേയും പൊതിയുന്ന നേരിയ സ്‌തരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ്. വൈറൽ, ബാക്‌ടീരിയൽ, ഫംഗൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം മെനിഞ്ചൈറ്റിസുകളുണ്ട്. ബാക്‌ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഗുരുതരമായതിനാൽ അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. രോഗം വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഡോ. ഗീത പി. ഇടിവി ഭാരതിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Also Read: ലോകത്ത് ഇതാദ്യം; അമീബയും ഫംഗസും ബാധിച്ച വിദ്യാര്‍ഥിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ്

കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 10 വയസുകാരനാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത്. കുട്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പനി ബാധിച്ചാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

രോഗ ലക്ഷണമുള്ളവരുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന ഡിഎംഒയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌കജ്വരം പിടിപെട്ട് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതായും ഇവർ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ തുടരുകാണെന്നും ആശുപത്രി പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം അമീബിക് മെനിംഗോ എന്‍സഫലൈറ്റിസ് (അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം) ശാസ്ത്രീയമായും വേഗത്തിലും കണ്ടെത്താന്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഫേസ് കോണ്‍ട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്‌കോപ്പ് വാങ്ങാന്‍ വനം-വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍റെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടില്‍നിന്ന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. രോഗം ശാസ്ത്രീയമായി തിരിച്ചറിയാനും ഉടന്‍ തന്നെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാനും ഫോട്ടോ മൈക്രോഗ്രാഫ് സൗകര്യമുള്ള ഉപകരണം സഹായകരമാകും. നാഷണല്‍ മെഡിക്കല്‍ കമിഷന്‍റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തില്‍ ഫേസ് കോണ്‍ട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്‌കോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമാണ്. മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഈ ഉപകരണം ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തരമായി തുക അനുവദിക്കാന്‍ മന്ത്രി നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

അവഗണിക്കരുത്, രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

അമീബ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒന്നുമുതൽ ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും. കടുത്ത തലവേദന, പനി, ഛർദി, ഓക്കാനം, കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അസഹ്യമായ വേദന എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ ലക്ഷണങ്ങളോടെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ബാധിച്ചാണ് രോഗികളെല്ലാം ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനുള്ള ചികിത്സ നൽകിയിട്ടും രോഗം ഭേദമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സ്രവ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് തലച്ചോറിനെയും സുഷുമ്‌നാ നാഡിയേയും പൊതിയുന്ന നേരിയ സ്‌തരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ്. വൈറൽ, ബാക്‌ടീരിയൽ, ഫംഗൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം മെനിഞ്ചൈറ്റിസുകളുണ്ട്. ബാക്‌ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഗുരുതരമായതിനാൽ അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. രോഗം വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഡോ. ഗീത പി. ഇടിവി ഭാരതിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Also Read: ലോകത്ത് ഇതാദ്യം; അമീബയും ഫംഗസും ബാധിച്ച വിദ്യാര്‍ഥിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ്

For All Latest Updates

TAGGED:

AMOEBIC MENINGOENCEPHALITIS LATESTAMOEBIC MENINGOENCEPHALITIS CALICUTAMOEBIC DISEASE NEW CASEഅമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരംAMOEBIC MENINGOENCEPHALITIS KERALA

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.