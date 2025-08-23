കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകൾക്ക് പിന്നാലെ വയനാട്ടിലും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം (Amoebic meningitis) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബത്തേരി സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാളെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതോടെ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മാതൃശിശു വിഭാഗങ്ങളിലായി ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറം കാപ്പിൽ കരുമാരപ്പറ്റ സ്വദേശിയായ 55 വയസ്സുകാരിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളിൽ ഓമശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നു മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
രോഗം ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട താമരശ്ശേരി കോരങ്ങാട് ആനപ്പാറപ്പൊയിൽ സ്വദേശിനി അനയയുടെ ഏഴ് വയസ്സുള്ള സഹോദരൻ, മലപ്പുറം ചേളാരി സ്വദേശിയായ 11 വയസ്സുകാരി, മലപ്പുറം പുല്ലിപറമ്പ സ്വദേശിയായ 49 കാരൻ, അന്നശ്ശേരി സ്വദേശിയായ 31 കാരൻ എന്നിവരും നിലവിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്. അനയയുടെ മറ്റൊരു സഹോദരനും രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സയിലാണെന്നും, പരിശോധനാഫലം ഉടൻ ലഭ്യമാവുമെന്നും ഡിഎംഒ കെ.കെ. രാജാറാം അറിയിച്ചു.