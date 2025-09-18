കേരളത്തിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം പടരുന്നു; രോഗബാധിതർ 71, സെപ്റ്റംബറിൽ ഒൻപത് മരണം
ശുദ്ധജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിയമസഭയിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോരിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : September 18, 2025 at 10:34 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നിലവിൽ 71 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഈ വർഷം 19 മരണങ്ങളുണ്ടായതിൽ ഒൻപതെണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബറിലാണ്. രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നതിനിടെയും രോഗത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
നെഗ്ലേറിയ ഫൗളറി, അക്കാന്ത അമീബിയ, ബാലമുത്തിയ വെർമമീബ തുടങ്ങിയ അമീബ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം അഥവാ അമീബിക് മെനിഞ്ചോഎൻസെഫലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശുദ്ധജലത്തിലും ഈ അമീബകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വിമ്മിങ് പൂളുകൾ, കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ തുടങ്ങിയ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഡൈവിങ് പോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ രോഗമുണ്ടാകാം. കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയെയാണ് അമീബ ആഹാരമാക്കുന്നത്. അതിനാൽ, കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് അമീബയുടെ സാന്നിധ്യവും കൂടുതലായി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കിണറുകളും ജലാശയങ്ങളും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധ മാർഗം.
അമിത ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ
അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരത്തിൽ അമിത ആശങ്ക വേണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ലോകത്ത് 40 ശതമാനം വരെയാണ് ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇത് 70 ശതമാനം വരെയാണെന്നും, കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതിനാലാണ് രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് കൂടുന്നതെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രോഗത്തിനു കാരണമായ അമീബകളെയും രോഗത്തിൻ്റെ അപകടഘടകങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. ചെന്നൈ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എപിഡെമോളജിയുമായും (എൻഐഇ) ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായും സഹകരിച്ചാണ് പഠനം. രോഗബാധിതരെയും അല്ലാത്തവരെയും പഠനവിധേയമാക്കി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും.
ബെംഗളൂരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസുമായി ചേർന്ന് അമീബയുടെ ജനിതക ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് പഠിക്കാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ചണ്ഡിഗഢ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്, പുതുച്ചേരി എവിഎം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയുമായും സഹകരിച്ച് പഠനം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോര്
അമീബിക് മെനിഞ്ചോഎൻസെഫലൈറ്റിസ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് തള്ളി. രോഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാർ "ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണെന്ന" പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയായി, ഈ രോഗത്തെ നേരിടാൻ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് കേരളമാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഹരിത കർമ മിഷനും ചേർന്ന് ബോധവത്കരണം നടത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
മണ്ണാർക്കാട് എംഎൽഎ എൻ ഷംസുദീൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി, മണ്ണാർക്കാട്ട് ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ ഷംസുദീനും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരും മന്ത്രിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഷംസുദീന് മറുപടി പറയാൻ അവസരം നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നിയമസഭ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം, സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം "വെൻ്റിലേറ്ററിലാണെന്നും" രോഗം പടരുന്നത് തടയുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മന്ത്രി തുടർന്നും തള്ളി. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 68 അമീബിക് മെനിഞ്ചോഎൻസെഫലൈറ്റിസ് കേസുകളും 19 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി വി ഡി സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
എന്താണ് 'ബ്രെയിൻ ഈറ്റിങ്' അമീബ?
'ബ്രെയിൻ ഈറ്റിങ്' അമീബ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെഗ്ലേരിയ ഫൗളറി എന്ന ഒര ഇനം അമീബയാണ്. ഇത് സാധാരണയായി ശുദ്ധജല തടാകങ്ങൾ, നദികൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മൂക്കിലൂടെയാണ് ഈ അമീബ പ്രവേശിക്കുന്നത്. മലിനമായ വെള്ളത്തിൽ നീന്തുമ്പോഴോ മുങ്ങിക്കുളിക്കുമ്പോഴോ ഇത് സംഭവിക്കാം.
മൂക്കിലൂടെ അകത്തുകടന്നാൽ ഈ അമീബ തലച്ചോറിലെത്തി പ്രൈമറി അമീബിക് മെനിഞ്ചോഎൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന ഗുരുതരമായ അണുബാധക്ക് കാരണമാകും. അണുബാധയുണ്ടായി ഒന്നുമുതൽ ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും. കടുത്ത തലവേദന, പനി, ഛർദി, കഴുത്ത് വേദന, അപസ്മാരം, ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.
ഈ അമീബ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് നേരിട്ട് പകരില്ല. അതുപോലെ, കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അണുബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. കാരണം, അമീബയെ ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് നശിപ്പിക്കും. മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗമാണ്.
